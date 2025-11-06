Il palinsesto di stasera in tv, venerdì 7 novembre 2025, offre una serata ricca di alternative, che spazia dal grande spettacolo del varietà alla tensione del cinema d’azione, passando per l’approfondimento giornalistico e la comicità satirica. Su Rai 1 si chiude il sipario sull’edizione 2025 di Tale e Quale Show con la proclamazione del vincitore, mentre su Rai 2 l’adrenalina è garantita dal film Parker con Jason Statham.
Canale 5 continua a tessere le trame della soap turca Tradimento, e su Nove Maurizio Crozza torna a graffiare con la sua satira in Fratelli di Crozza. Ecco la guida completa per una serata all’insegna dell’intrattenimento.
Stasera in TV venerdì 7 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025 – Puntata 8 (Finale)
Gran finale per lo show condotto da Carlo Conti. I concorrenti si esibiscono per l’ultima volta, imitando grandi artisti della musica italiana e internazionale, per conquistare il titolo di Campione di questa edizione. La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, insieme al quarto giudice a sorpresa, avrà il compito di decretare il vincitore al termine di una serata ricca di emozioni e performance spettacolari.
- Rai 2 – 21:20 – Parker (2013)
Un action-thriller ad alta tensione con Jason Statham e Jennifer Lopez. Parker è un ladro professionista con un rigido codice etico: non ruba ai poveri e non fa del male a chi non lo merita. Quando la sua stessa banda lo tradisce e lo lascia in fin di vita, si allea con un’agente immobiliare di Palm Beach per mettere in atto una vendetta spietata e recuperare il bottino che gli spetta.
- Rai 3 – 21:25 – Farwest
Salvo Sottile conduce una nuova puntata del suo programma di inchieste e reportage, che esplora le terre di confine della legalità e della società italiana. Attraverso un’analisi approfondita dei fatti e testimonianze dirette, la trasmissione accende i riflettori su storie di attualità, misteri irrisolti e fenomeni sociali.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – Tradimento – Stagione 2 Episodio 208
Proseguono le intricate vicende della soap turca che ha conquistato il pubblico italiano. Un’onesta giudice e una donna dal passato difficile si trovano coinvolte in un dramma familiare fatto di segreti, bugie e ricatti, dove ogni personaggio lotta per proteggere i propri cari e la propria reputazione.
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, torna ad analizzare i casi di cronaca nera più complessi e dibattuti del nostro Paese. Con l’aiuto di esperti, ospiti in studio e documenti inediti, il programma approfondisce i gialli irrisolti e segue gli sviluppi delle indagini più recenti.
- La7 – 21:15 – Revenant – Redivivo (2015)
Un dramma epico e brutale che è valso l’Oscar a Leonardo DiCaprio. Negli anni Venti dell’Ottocento, l’esploratore Hugh Glass viene attaccato da un orso e abbandonato in fin di vita dai suoi compagni. Spinto da un’incredibile forza di volontà e dal desiderio di vendetta, sopravvive e intraprende un viaggio disperato attraverso le terre selvagge e ghiacciate del Nord America.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza – Puntata del 7 novembre
Maurizio Crozza torna con la sua satira pungente. Attraverso le sue celebri imitazioni e monologhi taglienti, l’artista genovese analizza l’attualità politica e sociale, mettendo alla berlina i protagonisti del nostro tempo.
I film da non perdere questa sera in TV
- Parker (Rai 2): Un action movie adrenalinico con un Jason Statham in forma smagliante.
- Revenant – Redivivo (La7): Un’esperienza cinematografica viscerale e potente sulla sopravvivenza e la vendetta.
- Drive Hard (Sky Cinema Action): Un ex pilota di go-kart si ritrova a fare da autista per una rapina in questa commedia d’azione con John Cusack.
- Spider-Man: Homecoming (Sky Cinema Action): Le avventure del giovane Peter Parker (Tom Holland) che cerca di bilanciare la vita da liceale con quella da supereroe.
- Tre amiche (Sky Cinema Uno): Una commedia italiana al femminile sull’amicizia, l’amore e le seconde possibilità.
- L’esorcista – Il credente (Italia 2): In prima visione, il nuovo capitolo della saga horror più terrificante di sempre.
- Peaceful (TV2000): Un dramma francese toccante e profondo con Catherine Deneuve, sulla malattia e l’accettazione della vita.
I film su Sky venerdì 7 novembre 2025
- Sky Cinema Uno – Tre amiche: Una commedia che segue le vicende di tre donne legate da un’amicizia decennale, mentre affrontano insieme crisi sentimentali, professionali e personali.
- Sky Cinema Action – Drive Hard: Un ex pilota da corsa, ora istruttore di scuola guida, viene rapito da un ladro che lo costringe a diventare l’autista per la sua prossima rapina.
- Sky Cinema Action – Spider-Man: Homecoming: Dopo l’esperienza con gli Avengers, Peter Parker torna alla sua vita da studente, ma deve affrontare il temibile Avvoltoio per dimostrare di essere un vero eroe.
- Sky Cinema Collection – Transformers 4 – L’era dell’estinzione: Mark Wahlberg si unisce alla saga. Un meccanico e sua figlia scoprono un Transformer, riaccendendo un conflitto che attira l’attenzione di un paranoico agente governativo.
- Sky Cinema Drama – Hereafter: Diretto da Clint Eastwood, il film intreccia le storie di tre persone toccate dalla morte, tra cui un uomo (Matt Damon) che può comunicare con l’aldilà.
- Sky Cinema Suspense – Red Lights: Un thriller paranormale con Robert De Niro. Due scienziati specializzati nello smascherare falsi medium si trovano di fronte al loro più grande avversario: un celebre sensitivo cieco.
- Sky Cinema Romance – Am I Ok?: Dakota Johnson interpreta una donna che, superati i trent’anni, scopre la propria omosessualità, mettendo in discussione la sua vita e la sua amicizia più cara.
- Sky Cinema Due – Radioactive: Il ritratto di Marie Curie (Rosamund Pike), una scienziata brillante e passionale le cui scoperte rivoluzionarie hanno cambiato il mondo, ma che ha dovuto lottare contro i pregiudizi di un’intera società.
