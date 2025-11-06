Il palinsesto di stasera in tv, venerdì 7 novembre 2025, offre una serata ricca di alternative, che spazia dal grande spettacolo del varietà alla tensione del cinema d’azione, passando per l’approfondimento giornalistico e la comicità satirica. Su Rai 1 si chiude il sipario sull’edizione 2025 di Tale e Quale Show con la proclamazione del vincitore, mentre su Rai 2 l’adrenalina è garantita dal film Parker con Jason Statham.

Canale 5 continua a tessere le trame della soap turca Tradimento, e su Nove Maurizio Crozza torna a graffiare con la sua satira in Fratelli di Crozza. Ecco la guida completa per una serata all’insegna dell’intrattenimento.

Stasera in TV venerdì 7 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Tale e Quale Show 2025 – Puntata 8 (Finale)

Gran finale per lo show condotto da Carlo Conti. I concorrenti si esibiscono per l’ultima volta, imitando grandi artisti della musica italiana e internazionale, per conquistare il titolo di Campione di questa edizione. La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, insieme al quarto giudice a sorpresa, avrà il compito di decretare il vincitore al termine di una serata ricca di emozioni e performance spettacolari.

Rai 2 – 21:20 – Parker (2013)

Un action-thriller ad alta tensione con Jason Statham e Jennifer Lopez. Parker è un ladro professionista con un rigido codice etico: non ruba ai poveri e non fa del male a chi non lo merita. Quando la sua stessa banda lo tradisce e lo lascia in fin di vita, si allea con un’agente immobiliare di Palm Beach per mettere in atto una vendetta spietata e recuperare il bottino che gli spetta.

Rai 3 – 21:25 – Farwest

Salvo Sottile conduce una nuova puntata del suo programma di inchieste e reportage, che esplora le terre di confine della legalità e della società italiana. Attraverso un’analisi approfondita dei fatti e testimonianze dirette, la trasmissione accende i riflettori su storie di attualità, misteri irrisolti e fenomeni sociali.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – Tradimento – Stagione 2 Episodio 208

Proseguono le intricate vicende della soap turca che ha conquistato il pubblico italiano. Un’onesta giudice e una donna dal passato difficile si trovano coinvolte in un dramma familiare fatto di segreti, bugie e ricatti, dove ogni personaggio lotta per proteggere i propri cari e la propria reputazione.

Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado

Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, torna ad analizzare i casi di cronaca nera più complessi e dibattuti del nostro Paese. Con l’aiuto di esperti, ospiti in studio e documenti inediti, il programma approfondisce i gialli irrisolti e segue gli sviluppi delle indagini più recenti.

La7 – 21:15 – Revenant – Redivivo (2015)

Un dramma epico e brutale che è valso l’Oscar a Leonardo DiCaprio. Negli anni Venti dell’Ottocento, l’esploratore Hugh Glass viene attaccato da un orso e abbandonato in fin di vita dai suoi compagni. Spinto da un’incredibile forza di volontà e dal desiderio di vendetta, sopravvive e intraprende un viaggio disperato attraverso le terre selvagge e ghiacciate del Nord America.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza – Puntata del 7 novembre

Maurizio Crozza torna con la sua satira pungente. Attraverso le sue celebri imitazioni e monologhi taglienti, l’artista genovese analizza l’attualità politica e sociale, mettendo alla berlina i protagonisti del nostro tempo.

I film da non perdere questa sera in TV

Parker (Rai 2): Un action movie adrenalinico con un Jason Statham in forma smagliante.

Revenant – Redivivo (La7): Un’esperienza cinematografica viscerale e potente sulla sopravvivenza e la vendetta.

Drive Hard (Sky Cinema Action): Un ex pilota di go-kart si ritrova a fare da autista per una rapina in questa commedia d’azione con John Cusack.

Spider-Man: Homecoming (Sky Cinema Action): Le avventure del giovane Peter Parker (Tom Holland) che cerca di bilanciare la vita da liceale con quella da supereroe.

Tre amiche (Sky Cinema Uno): Una commedia italiana al femminile sull’amicizia, l’amore e le seconde possibilità.

L’esorcista – Il credente (Italia 2): In prima visione, il nuovo capitolo della saga horror più terrificante di sempre.

Peaceful (TV2000): Un dramma francese toccante e profondo con Catherine Deneuve, sulla malattia e l’accettazione della vita.

I film su Sky venerdì 7 novembre 2025