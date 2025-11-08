La programmazione di stasera in tv, domenica 9 novembre 2025, offre una serata ricca di appuntamenti imperdibili, che spaziano dalla grande fiction italiana alle inchieste giornalistiche, passando per le soap più amate e il grande cinema.
Su Rai 1, il pubblico ritrova le assolate e misteriose atmosfere di Makari con Claudio Gioè, mentre su Rai 3 Sigfrido Ranucci torna con le scomode inchieste di Report. Canale 5 continua a tessere le trame della soap turca La notte nel cuore, e Italia 1 accende i riflettori sull’attualità con uno speciale de Le Iene Inside. Per gli amanti del cinema, La7 propone una favola moderna con Adaline – L’eterna giovinezza. Ecco la guida completa per una serata all’insegna dell’intrattenimento di qualità.
Stasera in TV domenica 9 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Makari – Stagione 4 Episodio 4 – La magna via
Un nuovo caso impegna lo scrittore-detective Saverio Lamanna, questa volta lungo l’antico e suggestivo cammino siciliano della Magna Via Francigena. Mentre cerca di risolvere un intricato mistero, Saverio si trova a un bivio sentimentale, diviso tra il suo amore consolidato per Suleima e un’inaspettata attrazione per la collega Arianna.
- Rai 2 – 21:00 & 21:50 – S.W.A.T. – Doppio episodio
Serata ad alta tensione con due episodi consecutivi. Nel primo, “Genitori e figli”, la squadra di Hondo affronta un drammatico sequestro che coinvolge un padre e il suo bambino, costringendo gli agenti a una corsa contro il tempo. A seguire, in “Radiazioni”, un allarme per una possibile minaccia nucleare getta Los Angeles nel panico, e la S.W.A.T. deve intervenire per scongiurare una catastrofe.
- Rai 3 – 21:00 – Report
Sigfrido Ranucci e la sua squadra tornano con nuove, coraggiose inchieste che fanno luce sulle zone d’ombra del nostro Paese. Al centro della puntata, approfondimenti su corruzione, sprechi nella sanità e intrighi politici, con documenti esclusivi e testimonianze dirette che stimolano il dibattito pubblico.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 81
Proseguono le appassionanti e tormentate vicende della soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni e rivelazioni inaspettate mettono a dura prova l’amore dei protagonisti, mentre i segreti del passato tornano a galla, minacciando di distruggere ogni equilibrio.
- Italia 1 – 21:13 – Le Iene presentano: Inside – La libertà sessuale nell’era di Vannacci
Un’inchiesta firmata da Nina Palmieri e Luca Vantini che esplora senza filtri l’universo queer contemporaneo. Il reportage analizza le tensioni sociali e culturali, mettendo a confronto simbolico due visioni opposte del mondo: quella del generale Roberto Vannacci e quella del professore e divulgatore Vincenzo Schettini.
- Rete 4 – 21:30 – Fuga da Alcatraz (1979)
Un classico intramontabile del cinema carcerario diretto da Don Siegel. Clint Eastwood interpreta Frank Morris, un geniale rapinatore che, trasferito nel penitenziario di massima sicurezza di Alcatraz, pianifica una delle evasioni più audaci e leggendarie della storia, ispirata a eventi realmente accaduti.
- La7 – 21:15 – Adaline – L’eterna giovinezza (2015)
Una favola romantica e malinconica. Blake Lively interpreta Adaline Bowman, una donna nata all’inizio del XX secolo che, a causa di un misterioso incidente, smette di invecchiare all’età di 29 anni. Dopo decenni vissuti in solitudine per proteggere il suo segreto, l’incontro con un uomo affascinante la costringe a confrontarsi con il passato e a decidere se vale la pena rischiare tutto per amore.
- Nove – 19:30 – Che tempo che fa
Fabio Fazio, con la sua immancabile spalla comica Luciana Littizzetto, conduce una nuova puntata del suo talk show. Tra gli ospiti della serata, lo scrittore e giornalista Roberto Saviano e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, per un dibattito che unisce cultura, attualità e politica.
I film da non perdere questa sera in TV
- Fuga da Alcatraz (Rete 4): Un capolavoro del genere carcerario con un iconico Clint Eastwood.
- Adaline – L’eterna giovinezza (La7): Un fantasy romantico e toccante sulla natura del tempo e dell’amore.
- Ti presento i miei (Sky Cinema Uno): Una commedia esilarante e intramontabile sullo scontro tra un genero impacciato e un suocero paranoico.
- Sherlock Holmes (Sky Cinema Uno): L’investigatore più famoso del mondo in una veste action e moderna, diretta da Guy Ritchie.
- Nemico pubblico (Sky Cinema Collection): Un biopic adrenalinico sulla caccia dell’FBI al leggendario rapinatore John Dillinger, interpretato da Johnny Depp.
- L’immortale (Sky Cinema Collection): Lo spin-off di Gomorra che svela il passato e il presente di Ciro Di Marzio.
I film su Sky domenica 9 novembre 2025
- Sky Cinema Uno – Ti presento i miei: La commedia cult con Ben Stiller e Robert De Niro. Un giovane infermiere innamorato deve superare un weekend da incubo a casa della sua fidanzata per ottenere la benedizione del suo terribile e sospettoso padre, un ex agente della CIA.
- Sky Cinema Uno – Sherlock Holmes: Robert Downey Jr. e Jude Law sono Holmes e Watson in questa rilettura action del classico di Conan Doyle. I due indagano su un misterioso complotto che minaccia tutta l’Inghilterra.
- Sky Cinema Collection – Nemico pubblico: Diretto da Michael Mann, il film racconta la spettacolare ascesa e caduta del rapinatore John Dillinger (Johnny Depp) durante la Grande Depressione e la caccia spietata che gli diede l’agente dell’FBI Melvin Purvis (Christian Bale).
- Sky Cinema Collection – L’immortale: Il film che si collega alla serie Gomorra, svelando come Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) sia sopravvissuto e abbia ricostruito la sua vita e il suo impero criminale nell’Est Europa.
- Sky Cinema Family – Moon il panda: Un’avventura animata per tutta la famiglia che racconta l’amicizia tra un bambino e un cucciolo di panda, con un forte messaggio ecologista.
