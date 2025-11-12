Gigi e Vanessa Insieme, ma solamente dal prossimo 19 novembre: Mediaset, infatti, ha cambiato la propria programmazione tv. La rete ammiraglia del Biscione ha rinviato di una settimana l’inizio del nuovo varietà.

Gigi e Vanessa Insieme programmazione tv, lo stop per evitare la partita di Jannik Sinner

La decisione di Mediaset di rinviare di una settimana l’inizio di Gigi e Vanessa Insieme è dovuta alla presenza, su Rai 2, della partita delle ATP Finals di tennis fra Jannik Sinner e Zverev. La Rai ha acquisito i diritti tv per proporre, in chiaro, una partita al giorno del torneo, che si sta svolgendo a Torino ed al quale partecipano due italiani, ovvero il già citato Sinner e Lorenzo Musetti.

Canale 5, dunque, ha scelto di posticipare la partenza della novità Gigi e Vanessa Insieme per evitare il confronto diretto con il match di Sinner, visibile sulla seconda rete della TV di Stato dalle 20:30 circa.

Mediaset e la fuga dagli eventi della concorrenza

La decisione di rinviare Gigi e Vanessa Insieme lascia qualche perplessità e conferma una tendenza già vista in passato: Mediaset tende a modificare i propri palinsesti per evitare il confronto diretto con determinati appuntamenti importanti della concorrenza.

Questa volta, come già detto, la scelta è quella di evitare il confronto diretto con la partita di Jannik Sinner, giudicata evidentemente insidiosa per il nuovo format. Ma già in passato il Biscione ha comunicato dei cambi improvvisi di palinsesto, in concomitanza con dei prodotti attesi sulla concorrenza. Lo scorso settembre, ad esempio, Canale 5 aveva annullato la messa in onda del concerto di Sal Da Vinci in concomitanza con l’inizio, su Rai 1, della fiction La Ricetta della Felicità.

Ad ottobre, invece, Mediaset aveva deciso di spostare il giorno di messa in onda di Io Canto Family, dal martedì al mercoledì, per evitare la sfida diretta con le repliche de Il Commissario Montalbano. Una scelta, questa, che si è rivelata essere poi inefficace, in quanto Rai 1 ha optato, a sua volta, per un raddoppio settimanale, il martedì ed il mercoledì, della serie con Luca Zingaretti.

Gigi e Vanessa Insieme programmazione tv, un confronto che poteva essere previsto

La decisione di modificare la programmazione tv della prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme lascia perplessi anche per quel che concerne le tempistiche.

Le date del torneo ATP e la partecipazione ad esso di Sinner si conoscevano da tempo ed una possibile sovrapposizione fra il varietà con Incontrada e D’Alessio ed il tennis era prevedibile. Nonostante questo, il rinvio è arrivato solamente a poche ore dalla messa in onda e dopo un’importante campagna promozionale, svolta mediante pubblicità ed ospitate tv, fra cui quella a Verissimo.

Una situazione, insomma, che poteva (e doveva) essere gestita diversamente.