Mercoledì 12 novembre, il calendario delle ATP Finals propone il match fra Jannik Sinner ed Alexander Zverev e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Gli appassionati possono seguire l’incontro sia in chiaro che a pagamento.

ATP Finals Sinner-Zverev programmazione tv, ultimo precedente poco più di una settimana fa

Lo scontro fra Jannik Sinner ed Alexander Zverev oppone i tennisti che occupano il secondo ed il terzo posto nella classifica ATP. L’esito dello scontro potrebbe essere già molto importante per il proseguo del torneo: lo sportivo che riuscirà ad ottenere la vittoria nella sfida, infatti, sarà in semifinale, avendo vinto entrambi lo scontro del debutto.

Quello odierno è il decimo scontro fra i due tennisti. Nei precedenti si sono avute cinque vittorie per l’italiano e quattro per il tedesco. Le ultime quattro partite sono terminate con la vittoria di Sinner. L’ultimo confronto è avvenuto poco più di una settimana fa, quando ha avuto la meglio per 6-0 e 6-1 nella semifinale del Master 1000 di Parigi.

ATP Finals Sinner Zverev programmazione tv, la diretta su Sky e Rai 2

La programmazione tv della partita fra Sinner e Zverev coinvolge, in chiaro, la Rai. In particolare, su Rai 2 è visibile l’incontro dalle ore 20:35 circa, con il collegamento che prende il via subito dopo la fine dell’edizione breve del TG2.

Come avvenuto nelle partite precedenti, il racconto è affidato alla coppia composta da Marco Fiocchetti ed Adriano Panatta. In studio, per gli spazi di approfondimento che precedono e seguono il match, ci sono Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande, che informano il pubblico con servizi, interviste ed analisi.

A pagamento, è possibile seguire Sinner contro Zverev su Sky. Qui, la sfida è proposta sulle reti Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con collegamento che parte alle 20:30. Il commento è affidato alla coppia Elena Pero e Paolo Bertolucci. Prima e dopo l’incontro spazio agli studi di approfondimento denominato Studio Tennis.

Gli ascolti

Il tennis, anche con le ATP Finals 2025, si conferma uno sport capace di attirare le curiosità di molti spettatori. In particolare, lo scontro dello scorso 10 novembre fra Jannik Sinner ed Auger Aliassime ha appassionato più di 2 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 10,6% di share. Un ottimo dato per la seconda rete della TV di Stato, con lo scontro che è andato in onda dalle 20:30 alle 22:30 circa.

La presenza del match di Jannik Sinner nella fascia dell’access prime time potrebbe avere ripercussioni sugli ascolti delle reti ammiraglie Rai 1 e Canale 5, che da mesi dominano tale fascia oraria con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.