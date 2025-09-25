Sal da Vinci Stasera che sera Special Edition Canale 5
Sal da Vinci Stasera che sera Special Edition Canale 5: il concerto evento del 25 settembre

25 Settembre 2025
Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda “Sal Da Vinci Stasera che sera Special Edition”. È il concerto evento di Sal Da Vinci. È stato registrato nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Si tratta di una serata speciale. Celebra, infatti, i 40 anni di carriera del cantautore napoletano. La scaletta è ricca di successi. E prevede la partecipazione di numerosi ospiti del mondo della musica. E anche dello spettacolo e della televisione.

Sal da Vinci Stasera che sera Special Edition: un tributo alla carriera di Sal Da Vinci

Il concerto “Stasera che sera! Special Edition”, in particolare, è il culmine di un anno d’oro. Un anno, infatti, speciale per Sal Da Vinci. Ha festeggiato, peraltro, oltre quattro decenni di carriera. Lo ha fatto, inoltre, con un tour trionfale in tutta Italia. L’evento, quindi, registrato il 6 settembre a Napoli, propone una scaletta ricca. Ci sono, infatti, 31 brani eseguiti in tre ore di spettacolo. Tra questi, peraltro, ci sono grandi successi. Come, per esempio, Rossetto e caffè, anche in versione remix. E poi, L’amore e tu, in duetto con Raf. E ancora, Annarè e Non riesco a farti innamorare, con Gigi D’Alessio. Non mancheranno, inoltre, Nei giardini che nessuno sa e Nanà, con Renato Zero. E anche Anema e core e Senza un motivo, con Serena Brancale. E infine, molti altri brani amati dal pubblico.

Ospiti e collaborazioni d’eccezione

Sul palco, peraltro, con Sal Da Vinci si sono alternati diversi artisti. E anche volti noti della musica e dello spettacolo italiano. Ci sono stati, infatti, Gigi D’Alessio e Sabrina Ferilli. E anche Francesco Da Vinci e Serena Brancale. E ancora, Fausto Leali, Renato Zero e Clementino. Hanno partecipato, inoltre, anche Paolo Bonolis e Raf. E Federica Abbate e Stefano De Martino. Il concerto, quindi, è anche un’occasione per riscoprire la sua versatilità. Infatti, nel 2025 ha partecipato a Sanremo con i The Kolors. Ha condotto, inoltre, Pazzi di pizza su Food Network. E ha ricoperto, infine, il ruolo di caposquadra in Io Canto Family.

Sal da Vinci Stasera che sera Special Edition: un evento televisivo tra musica e spettacolo

“Stasera che sera! Special Edition” non è solo un concerto. È un vero e proprio show televisivo. Unisce, infatti, musica, emozioni e grande spettacolo. La regia, inoltre, valorizza la scenografia di Piazza del Plebiscito. L’ha trasformata, peraltro, in un teatro a cielo aperto. Il programma, di conseguenza, celebra diversi aspetti. Celebra, infatti, la grande tradizione musicale napoletana. E anche le contaminazioni pop e soul. E, infine, il legame profondo tra Sal Da Vinci e la sua città. Con questo evento, quindi, Canale 5 conferma il suo impegno. Un impegno, infatti, nella promozione della musica italiana. E nella valorizzazione degli artisti che hanno segnato la storia dello spettacolo nazionale.

