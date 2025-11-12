Si intitola Mrs Playmen la nuova serie tv originale italiana di Netflix. Il titolo ha debuttato il 12 novembre ed è fruibile in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Mrs Playmen, la storia vera di Adelina Tattilo

Mrs Playmen è realizzata dalla società Aurora TV. Colui che ha curato la regia è Riccardo Donna, mentre la sceneggiatura è firmata da Mario Ruggeri, Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski ed Alessandro Sermoneta.

In totale, la prima e fino ad ora unica stagione è composta da sette episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Netflix, come spesso avviene, li ha rilasciati tutti insieme.

Mrs Playmen è tratta da una storia vera. Racconta, infatti, la vita di Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana, interpretata da Carolina Crescentini.

Mrs Playmen, la trama

Al centro di Mrs Playmen, dunque, c’è Adelina Tattilo e la trama è ambientata negli anni ’70. Nata nel 1928 a Manfredonia, ha completamente rivoluzionato il mondo dell’editoria italiana.

Negli anni ’60, infatti, ha fondato Menekik, una rivista settimanale contenente dei fumetti erotici che si è rivelata essere un successo, capace di vendere fino ad un massimo di 100 mila copie alla settimana.

Ma la vera svolta arriva nel 1967. Nonostante le difficoltà sul versante della vita privata, a causa dell’allontanamento del marito, in tale anno Tattilo ha fondato Playmen, rivista erotica per adulti, che si ispirava a Playboy, conosciuta in tutto il mondo ma che, in quell’anno, era ancora bandita nel nostro paese.

Spoiler finale

Tattilo, con Playmen, è andata incontro ad un grandissimo successo di vendite, ma al tempo stesso ha dovuto fronteggiare vari tentativi di vera e propria censura. La popolarità del marchio, però, è stata notevole, con oltre 400 mila copie vendute e varie celebrità che hanno posato per la rivista, da Brigitte Bardot a Patty Pravo.

Ma quella di Adelina Tattilo è anche una storia di coraggio. In una società che tendeva a dare poco spazio alle donne, Tattilo si è spesa in prima persona a favore di battaglie sociali, come quelle a favore dell’aborto e del divorzio.

Mrs Playmen, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Mrs Playmen, in onda su Netflix a partire dal 12 novembre.