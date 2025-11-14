Proseguono venerdì 14 novembre le ATP Finals 2025 con la partita che oppone Jannik Sinner e Ben Shelton. L’italiano, con il match odierno, chiude la fase a gironi.

ATP Finals 2025 Sinner Ben Shelton, un appuntamento ininfluente per il proseguo del torneo

La partita fra Jannik Sinner e Ben Shelton è pressoché ininfluente ai fini della classifica. D’altronde, entrambi i tennisti sono già certi del loro destino all’interno del torneo.

Sinner, grazie alle ottime vittorie ottenute contro Auger Aliassime e Zverev, è già matematicamente qualificato alle semifinali, previste domani, sabato 15 novembre. Al contrario, il tennista originario degli Stati Uniti è già eliminato.

Quella odierna è la nona sfida fra Jannik Sinner e Ben Shelton. Nelle otto partite precedenti, il nostro portacolori ha ottenuto la vittoria in sette occasioni, perdendo solamente una volta. Dei numeri, questi, che rendono Sinner assoluto favorito.

ATP Finals 2025 Sinner Ben Shelton, la programmazione tv

Il match fra Jannik Sinner e Ben Shelton, valevole per le ATP Finals 2025, prende il via alle 14:00 ed è visibile, a pagamento, su Sky. In particolare, l’emittente satellitare propone la partita su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis. Il racconto è affidato, come sempre, alle voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il programma Studio Tennis, invece, cura lo spazio di approfondimento che precede e segue la sfida. In streaming, infine, l’incontro di tennis è proposto su Sky Go.

Ma la partita fra Jannik Sinner e Ben Shelton è proposta anche in chiaro, su Rai 2. Qui il collegamento parte alle 14:00 con un breve collegamento pre-partita guidato da Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande, che poi riprendono la linea al termine dello scontro. Quest’ultimo è commentato da Marco Fiocchetti ed Adriano Panatta. In streaming, gratuitamente, Sinner-Ben Shelton è fruibile su Rai Play.

A causa della presenza delle ATP Finals 2025, cambia la programmazione tv odierna di Rai 2. Salta la puntata solita di Ore 14, mentre BellaMa con Pierluigi Diaco parte in ritardo, alle 16:10.

Gli ascolti del tennis

In attesa di conoscere il nome del vincitore fra Sinner e Ben Shelton, le ATP Finals continuano ad ottenere ottimi ascolti. Il 12 novembre, la partita fra Sinner e Zverev, in onda su Rai 2 dalle 20:30 alle 22:20 circa, ha tenuto compagnia, a poco più di 2 milioni e 900 mila telespettatori. Un numero, questo, che con la Total Audience è salito ad oltre i 3 milioni, con una share che, considerando solo la Rai, ha toccato il 14,1%.