La programmazione tv di questa sera sabato 15 novembre 2025 offre un film per ogni gusto, spaziando dal grande varietà del sabato sera al cinema d’autore, passando per serie crime e documentari di impatto. Su Rai 1, Milly Carlucci conduce una nuova puntata di Ballando con le stelle, un appuntamento fisso per gli amanti della danza e dello spettacolo. Al contempo, Rai 2 propone l’azione della serie S.W.A.T., mentre su Rai 3 va in onda il premiato documentario No Other Land.
Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 schiera il suo talent show di punta, Tù sì que vales, una garanzia di divertimento per tutta la famiglia. Infine, l’offerta di Sky Cinema è particolarmente ricca, con la commedia d’azione Colpi d’amore e il cult intramontabile Pulp Fiction, per una serata all’insegna del grande intrattenimento cinematografico.
Stasera in TV sabato 15 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle 2025 – Puntata 8
Milly Carlucci presenta l’ottava serata del suo celebre show. La competizione entra nel vivo e la tensione sulla pista da ballo è sempre più alta. Le coppie in gara, tra cui Rosanna Lambertucci, Giovanni Muciaccia, Ema Stokholma, Giovanni Terzi e Simone Di Pasquale, si sfidano a colpi di coreografie sempre più complesse per conquistare il favore della giuria e del pubblico a casa.
- Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 7 – Caccia aperta
La squadra affronta un caso estremamente delicato. Infatti, le indagini li portano a scoprire un vasto traffico d’armi illegali. Tuttavia, la situazione si complica notevolmente quando emerge che una figura chiave dell’organizzazione è un ex militare pluridecorato. Di conseguenza, il team deve muoversi con cautela, combattendo non solo contro criminali spietati, ma anche contro un profondo conflitto tra lealtà e giustizia.
- Rai 3 – 21:25 – No Other Land (2024)
Il documentario, premiato alla Berlinale 2024, racconta la resistenza nonviolenta della comunità palestinese di Masafer Yatta, in Cisgiordania, attraverso l’alleanza tra un attivista locale e un giornalista israeliano.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Tù sì que vales – Puntata del 15 novembre
Martina Colombari e Alessio Sakara conducono una nuova puntata ricca di talenti di ogni genere. La giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, valuta le performance più sorprendenti, mentre l’attore Francesco Arca interviene come ospite speciale della serata.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi – Puntata del 15 novembre
Andrea Scanzi modera un acceso dibattito sull’attualità politica e sociale, con ospiti di primo piano come Marco Travaglio, Alessandro Sallusti e Concita De Gregorio.
I film di questa sera in TV sabato 15 novembre 2025
-
- Colpi d’amore (Sky Cinema Uno): Marvin Gable (Ke Huy Quan) è un tranquillo agente immobiliare. Tuttavia, la sua vita nasconde un passato da sicario che credeva di aver lasciato alle spalle. Infatti, la sua routine viene sconvolta quando una ex complice riappare, trascinandolo di nuovo in un mondo di violenza. Di conseguenza, Marvin deve rispolverare le sue vecchie abilità per proteggere la sua nuova vita da un boss criminale che lo vuole morto.
- Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Il capolavoro di Quentin Tarantino intreccia le storie di due sicari filosofi, un pugile in fuga e la moglie di un boss. Inizialmente, le loro vicende sembrano separate. Tuttavia, le loro strade si incrociano in modi imprevedibili. Pertanto, la narrazione non lineare e i dialoghi brillanti creano un mosaico indimenticabile della criminalità di Los Angeles, ridefinendo per sempre il cinema indipendente.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Un’avventura animata per tutta la famiglia che segue le peripezie di un giovane e coraggioso panda alla scoperta del mondo.
- Come ti spaccio la famiglia (Sky Cinema Suspense): Per saldare un debito, uno spacciatore di piccolo cabotaggio deve trasportare un carico di droga oltre il confine. Per non destare sospetti, decide di creare una finta famiglia. Di conseguenza, ingaggia una spogliarellista, una giovane senzatetto e un vicino di casa ingenuo. Tuttavia, quello che doveva essere un piano semplice si trasforma in un viaggio rocambolesco e pieno di guai.