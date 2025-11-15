Sono tanti gli ospiti presenti a Verissimo negli appuntamenti del 15 e 16 novembre. Lo show è trasmesso su Canale 5 dalle 16:30 del sabato e dalle 16:00 della domenica.

Verissimo ospiti 15 16 novembre, il sabato ricordo di Peppe Vessicchio

Al timone di Verissimo torna, come sempre, Silvia Toffanin. Quest’ultima, nel pomeriggio del sabato, accoglie, per una lunga intervista, Edwige Fenech. L’attrice parla delle emozioni provate per il suo ritorno al cinema, grazie alla pellicola Il Maestro.

La conduttrice, a seguire, realizza un sentito omaggio a Peppe Vessicchio, scomparso improvvisamente la scorsa settimana. Per l’occasione, è riproposta l’ultima intervista che il Direttore d’orchestra ha rilasciato al format.

Protagonista di Verissimo del 15 novembre anche Cesara Buonamici, giornalista e volto fra i più celebri del telegiornale del TG5.

Sevda Erginci, l’attrice protagonista di Forbidden Fruit

Nell’elenco degli ospiti di Verissimo di sabato 15 novembre spicca la presenza di Sevda Erginci. L’attrice è la protagonista della soap opera Forbidden Fruit, nella quale presta il volto al personaggio Zeynep. La padrona di casa, infine, realizza due interviste di coppia. La prima è effettuata al cantante Briga ed alla moglie Arianna Montefiori, che parlano della loro emozione dovuta all’attesa del primo figlio. La seconda coppia accolta è composta da Martina e Gianmarco, che dopo alcune polemiche hanno ufficializzato la relazione.

Verissimo ospiti 15 16 novembre, la domenica con Enrica Bonaccorti

Durante Verissimo di domenica 16 novembre è ospite Enrica Bonaccorti. Per la prima volta parla, in televisione, del problema di salute che l’ha colpita nei mesi scorsi. A seguire torna Evelina Sgarbi, che commenta le parole che ha rilasciato il padre Vittorio negli scorsi giorni, quando è riapparso in televisione.

In occasione dei trent’anni di carriera c’è Gabriele Corsi, mentre da Uomini e Donne arriva uno dei volti più amati e discussi, ovvero Tina Cipollari. Infine, è proposto un focus su due casi di cronaca nera.

Per il primo, Silvia Toffanin dà il benvenuto a Viviana Pifferi ed al figlio Christian. Si tratta della sorella di Alessia, condannata in Appello a 24 anni di reclusione per aver causato la morte per stenti della piccola Diana, la figlia di appena 18 mesi, lasciata sola in casa per sei giorni. Per il secondo caso di cronaca c’è Federica Pambianchi. Quest’ultima è la mamma di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna (in provincia di Pesaro e Urbino), scomparso nel nulla nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024.