Stasera in tv domenica 16 novembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV domenica 16 novembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
16 Novembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione tv di questa sera domenica 16 novembre 2025 offre una serata ricca di appuntamenti imperdibili, che spaziano dal grande sport alle inchieste giornalistiche, passando per le soap opera e il cinema per tutta la famiglia. Su Rai 1, i riflettori sono puntati sulla Nazionale di calcio con la partita decisiva Italia–Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Al contempo, Rai 2 propone una serata romantica con il film Quello che non so di te, mentre su Rai 3 Sigfrido Ranucci torna con le nuove inchieste di Report. Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 prosegue con le intricate vicende della soap La notte nel cuore, mentre Italia 1 punta sulla comicità del trio Aldo, Giovanni e Giacomo con Odio l’estate. Infine, l’offerta di Sky Cinema include la commedia cult Mi presenti i tuoi?, per una serata all’insegna del divertimento.

Stasera in TV domenica 16 novembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 20:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 – Italia vs Norvegia
    In diretta dallo stadio di San Siro, la Nazionale italiana affronta una sfida cruciale per il suo cammino verso i Mondiali. Infatti, una vittoria contro la Norvegia è fondamentale per assicurarsi un posto nella competizione. Di conseguenza, la tensione sarà altissima in campo e sugli spalti. La telecronaca è affidata alla collaudata coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A seguire, Speciale Domenica Sportiva con tutti gli approfondimenti.
  • Rai 2 – 21:00 – Quello che non so di te (2021)
    Inizialmente, Finley Sinclair, una giovane e talentuosa violinista, si reca in Irlanda per ritrovare sé stessa dopo un’audizione fallita. Tuttavia, il suo viaggio prende una piega del tutto inaspettata. Infatti, sull’aereo incontra Beckett Rush, una famosa e affascinante star del cinema che si trova lì per girare un nuovo film. Di conseguenza, tra i due nasce un’alchimia immediata. Pertanto, dovranno superare le loro paure e le pressioni del mondo dello spettacolo per scoprire se il loro legame è destinato a durare.
  • Rai 3 – 21:00 – Report
    Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata del programma di giornalismo investigativo, con inchieste esclusive su politica, economia e ambiente.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 85
    La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue con nuovi colpi di scena e tensioni che mettono a dura prova la relazione tra i protagonisti.
  • Italia 1 – 21:20 – Odio l’estate (2020)
    Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti della commedia Odio l'estate
    Inizialmente, le tre famiglie, che non si conoscono e hanno stili di vita completamente opposti, partono per le tanto attese vacanze estive. Tuttavia, a causa di un errore dell’agenzia di viaggi, si ritrovano a dover condividere la stessa casa al mare. Di conseguenza, la convivenza forzata si trasforma in una serie di gag esilaranti e scontri tragicomici. Alla fine, nonostante le abissali differenze, scopriranno un’inaspettata e profonda amicizia.
  • Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
    Mario Giordano conduce il suo talk di approfondimento, analizzando i temi caldi dell’attualità, della cronaca e della politica con il suo stile inconfondibile.
  • La7 – 21:15 – In aggiornamento
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 19:30 – Che tempo che fa
    Fabio Fazio conduce il suo talk show con ospiti d’eccezione come Luciana Littizzetto, Roberto Saviano e Elly Schlein.

I film di questa sera in TV domenica 16 novembre 2025

  • Mi presenti i tuoi? (Sky Cinema Uno): La storia segue Greg Focker (Ben Stiller). Infatti, è un infermiere innamorato e pronto a chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Tuttavia, prima deve affrontare la prova più difficile: conoscere i suoceri. In particolare, il padre di lei, Jack Byrnes (Robert De Niro), è un ex agente della CIA estremamente sospettoso e protettivo. Di conseguenza, il weekend si trasforma in un disastro comico, tra equivoci e tensioni esilaranti.
  • L’immortale (Sky Cinema Collection): Lo spin-off di Gomorra segue le vicende di Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) dopo la sua presunta morte, raccontando la sua ascesa nel mondo criminale di Riga.
  • Moon il panda (Sky Cinema Family): Un’avventura animata per tutta la famiglia che segue le peripezie di un giovane e coraggioso panda.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.