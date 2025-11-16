La programmazione tv di questa sera domenica 16 novembre 2025 offre una serata ricca di appuntamenti imperdibili, che spaziano dal grande sport alle inchieste giornalistiche, passando per le soap opera e il cinema per tutta la famiglia. Su Rai 1, i riflettori sono puntati sulla Nazionale di calcio con la partita decisiva Italia–Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.
Al contempo, Rai 2 propone una serata romantica con il film Quello che non so di te, mentre su Rai 3 Sigfrido Ranucci torna con le nuove inchieste di Report. Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 prosegue con le intricate vicende della soap La notte nel cuore, mentre Italia 1 punta sulla comicità del trio Aldo, Giovanni e Giacomo con Odio l’estate. Infine, l’offerta di Sky Cinema include la commedia cult Mi presenti i tuoi?, per una serata all’insegna del divertimento.
Stasera in TV domenica 16 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 20:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 – Italia vs Norvegia
In diretta dallo stadio di San Siro, la Nazionale italiana affronta una sfida cruciale per il suo cammino verso i Mondiali. Infatti, una vittoria contro la Norvegia è fondamentale per assicurarsi un posto nella competizione. Di conseguenza, la tensione sarà altissima in campo e sugli spalti. La telecronaca è affidata alla collaudata coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A seguire, Speciale Domenica Sportiva con tutti gli approfondimenti.
- Rai 2 – 21:00 – Quello che non so di te (2021)
Inizialmente, Finley Sinclair, una giovane e talentuosa violinista, si reca in Irlanda per ritrovare sé stessa dopo un’audizione fallita. Tuttavia, il suo viaggio prende una piega del tutto inaspettata. Infatti, sull’aereo incontra Beckett Rush, una famosa e affascinante star del cinema che si trova lì per girare un nuovo film. Di conseguenza, tra i due nasce un’alchimia immediata. Pertanto, dovranno superare le loro paure e le pressioni del mondo dello spettacolo per scoprire se il loro legame è destinato a durare.
- Rai 3 – 21:00 – Report
Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata del programma di giornalismo investigativo, con inchieste esclusive su politica, economia e ambiente.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 85
La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek prosegue con nuovi colpi di scena e tensioni che mettono a dura prova la relazione tra i protagonisti.
- Italia 1 – 21:20 – Odio l’estate (2020)
Inizialmente, le tre famiglie, che non si conoscono e hanno stili di vita completamente opposti, partono per le tanto attese vacanze estive. Tuttavia, a causa di un errore dell’agenzia di viaggi, si ritrovano a dover condividere la stessa casa al mare. Di conseguenza, la convivenza forzata si trasforma in una serie di gag esilaranti e scontri tragicomici. Alla fine, nonostante le abissali differenze, scopriranno un’inaspettata e profonda amicizia.
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
Mario Giordano conduce il suo talk di approfondimento, analizzando i temi caldi dell’attualità, della cronaca e della politica con il suo stile inconfondibile.
- La7 – 21:15 – In aggiornamento
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 19:30 – Che tempo che fa
Fabio Fazio conduce il suo talk show con ospiti d’eccezione come Luciana Littizzetto, Roberto Saviano e Elly Schlein.
I film di questa sera in TV domenica 16 novembre 2025
- Mi presenti i tuoi? (Sky Cinema Uno): La storia segue Greg Focker (Ben Stiller). Infatti, è un infermiere innamorato e pronto a chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Tuttavia, prima deve affrontare la prova più difficile: conoscere i suoceri. In particolare, il padre di lei, Jack Byrnes (Robert De Niro), è un ex agente della CIA estremamente sospettoso e protettivo. Di conseguenza, il weekend si trasforma in un disastro comico, tra equivoci e tensioni esilaranti.
- L’immortale (Sky Cinema Collection): Lo spin-off di Gomorra segue le vicende di Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) dopo la sua presunta morte, raccontando la sua ascesa nel mondo criminale di Riga.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Un’avventura animata per tutta la famiglia che segue le peripezie di un giovane e coraggioso panda.