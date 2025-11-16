Giornata ricca di ospiti in tv quella di domenica 16 novembre. Come di consueto, è prevista la partecipazione di vari volti noti soprattutto a Che tempo che fa.

Domenica 16 novembre ospiti tv, chi c’è da Fazio

Alle 19:30 del 16 novembre, su NOVE, torna CTCF, guidato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Numerosi gli ospiti previsti, a partire da quelli che arricchiscono lo spazio legato all’attualità. Intervengono i giornalisti Massimo Giannini, Michele Serra e Corrado Formigli, oltre a Don Davide Banzato, dal 18 novembre in libreria con Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino. Spazio a Roberto Burioni, l’economista Carlo Cottarelli ed Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Una lunga intervista è prevista con il cantante Renato Zero. Capace di vendere oltre 55 milioni di dischi in tutto il mondo, interviene per presentare il suo nuovo album intitolato L’ORAZERO. Un progetto, questo, che prevede anche una tournée nei palazzetti sportivi. Fazio intervista gli attori Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti del film Natale senza Babbo. Ospite Gino Cecchettin, a due anni dalla morte della figlia Giulia.

Nella seconda parte della puntata torna la rubrica de Il Tavolo. Ad essa ci sono Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi e La Signora Coriandoli. A loro si uniscono Alessia Marcuzzi, Gigi Marzullo, Cristiano Malgioglio, la Gialappa’s Band, il Mago Forest, Iva Zanicchi, Giucas Casella, Simone Di Pasquale e Raul Cremona.

Domenica 16 novembre ospiti tv, i protagonisti di Da noi a ruota libera

Domenica 16 novembre, su Rai 1 dalle 17:20, Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera. Direttamente da Ballando con le stelle arriva il giudice Ivan Zazzaroni. In programma un’intervista a Tony Maiello, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il giornalista Giovanni Floris parla del libro Asini che volano. Infine, è in studio Lorenzo Liguori, un ragazzo oggi ventiduenne che ha lottato contro i disturbi del comportamento alimentare e contro il bullismo. Interviene anche Emanuele Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta.

Gli altri ospiti

Per quel che concerne Domenica In, non sono ancora stati annunciati gli ospiti al centro della puntata del 16 novembre. Su Rai 3, alle 16:45, è in onda il Kilimangiaro, guidato da Camila Raznovich. Ospite di tale puntata è Andrea Murdock Alpini, subacqueo ed esploratore di relitti, che parla della Hmhs Britannic, nave considerata gemella del Titanic. Barbascura X firma un reportage che parte dal Perù, mentre Massimo Gramellini approfondisce il tema dell’educazione sentimentale, al centro del libro L’amore è il perché.