Stasera in TV martedì 18 novembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
18 Novembre 2025 2 Minuti di lettura
Martedì 18 novembre 2025 propone una serata tra gialli, interviste, cronaca e soap. Su Rai 1 va in onda Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale, su Rai 2 torna Belve con Francesca Fagnani, mentre su Rai 3 prosegue Amore Criminale con Veronica Pivetti. Canale 5 trasmette una nuova puntata della soap La notte nel cuore, Italia 1 ospita Le Iene, e su La7 c’è DiMartedì con Giovanni Floris.

Stasera in TV martedì 18 novembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Ricciardi – Stagione 3 Episodio 3 – Il purgatorio dell’angelo
    Un gesuita viene trovato morto in riva al mare. Ricciardi indaga tra fede, mistero e conflitti interiori.
  • Rai 2 – 21:20 – Belve – Puntata del 18 novembre
    Conduce Francesca Fagnani. Interviste senza filtri a personaggi controversi e provocatori.
  • Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale – Storie di femminicidio
    Conduce Veronica Pivetti. La storia dell’avvocata Martina Scialdone, vittima di violenza.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – La notte nel cuore – Episodio 85
    Soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni tra i protagonisti.
  • Italia 1 – 21:15 – Le Iene – Puntata del 18 novembre
    Conducono Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. Inchieste, servizi e ospiti.
  • Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
    Talk politico con Bianca Berlinguer. Al suo fianco Mauro Corona.
  • La7 – 21:15 – DiMartedì
    Conduce Giovanni Floris. Focus sulla manovra economica e il voto in Campania, Puglia e Veneto.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Only Fun – Comico Show – Stagione 5 Episodio 6

I film di questa sera in TV martedì 18 novembre 2025

  • Il commissario Ricciardi – Il purgatorio dell’angelo (Rai 1): Giallo ambientato nella Napoli degli anni ’30.
  • Colombiana (Canale 20): Action con Zoe Saldana. Una killer cerca vendetta per la morte dei genitori.
  • È una sporca faccenda, tenente Parker! (Iris): Poliziesco con Robert Blake.
  • Io, loro e Lara (Cine34): Commedia con Carlo Verdone e Laura Chiatti.
  • Black Hawk Down (Rai Movie): Guerra e azione con Josh Hartnett e Ewan McGregor.
  • Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia con Jack Lemmon e Walter Matthau.
  • Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per bambini.
  • A Star Is Born (Sky Cinema Uno): Dramma musicale con Lady Gaga e Bradley Cooper.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

