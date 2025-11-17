Martedì 18 novembre 2025 propone una serata tra gialli, interviste, cronaca e soap. Su Rai 1 va in onda Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale, su Rai 2 torna Belve con Francesca Fagnani, mentre su Rai 3 prosegue Amore Criminale con Veronica Pivetti. Canale 5 trasmette una nuova puntata della soap La notte nel cuore, Italia 1 ospita Le Iene, e su La7 c’è DiMartedì con Giovanni Floris.
Stasera in TV martedì 18 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Ricciardi – Stagione 3 Episodio 3 – Il purgatorio dell’angelo
Un gesuita viene trovato morto in riva al mare. Ricciardi indaga tra fede, mistero e conflitti interiori.
- Rai 2 – 21:20 – Belve – Puntata del 18 novembre
Conduce Francesca Fagnani. Interviste senza filtri a personaggi controversi e provocatori.
- Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale – Storie di femminicidio
Conduce Veronica Pivetti. La storia dell’avvocata Martina Scialdone, vittima di violenza.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – La notte nel cuore – Episodio 85
Soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni tra i protagonisti.
- Italia 1 – 21:15 – Le Iene – Puntata del 18 novembre
Conducono Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. Inchieste, servizi e ospiti.
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
Talk politico con Bianca Berlinguer. Al suo fianco Mauro Corona.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Conduce Giovanni Floris. Focus sulla manovra economica e il voto in Campania, Puglia e Veneto.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Only Fun – Comico Show – Stagione 5 Episodio 6
I film di questa sera in TV martedì 18 novembre 2025
- Il commissario Ricciardi – Il purgatorio dell’angelo (Rai 1): Giallo ambientato nella Napoli degli anni ’30.
- Colombiana (Canale 20): Action con Zoe Saldana. Una killer cerca vendetta per la morte dei genitori.
- È una sporca faccenda, tenente Parker! (Iris): Poliziesco con Robert Blake.
- Io, loro e Lara (Cine34): Commedia con Carlo Verdone e Laura Chiatti.
- Black Hawk Down (Rai Movie): Guerra e azione con Josh Hartnett e Ewan McGregor.
- Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia con Jack Lemmon e Walter Matthau.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per bambini.
- A Star Is Born (Sky Cinema Uno): Dramma musicale con Lady Gaga e Bradley Cooper.
