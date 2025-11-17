Lunedì 17 novembre è andata in onda, in diretta su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. Al timone dello show c’è Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A loro si aggiunge Sonia Bruganelli.

Nella diretta del Grande Fratello del 17 novembre c’è una nuova eliminazione: a rischio estromissione ci sono Domenico, Flaminia, Giulia, Grazia e la coppia Francesca/Simone. Nella serata, poi, c’è un confronto fra Mattia e la fidanzata Carlotta, che ha smentito di averlo lasciato. Ai due si unisce, al dibattito, Grazia, che non ha mai nascosto il suo interesse verso l’inquilino e che, in settimana, è stata posta davanti ad un bivio. Informata della smentita di Carlotta, ha deciso di non avvertire subito Mattia, facendolo aspettare fino ad oggi, garantendogli così l’immunità.

Grande Fratello diretta 17 novembre, Rasha-Omer al centro delle critiche di Simone e Francesca

Inizia la diretta del 17 novembre del Grande Fratello. La conduttrice annuncia che ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa. Il primo argomento della serata è l’amore: fra Rasha-Omer è scattato il bacio. Il loro rapporto, tuttavia, è criticato duramente da alcuni inquilini, che hanno qualche dubbio sui reali sentimenti della ragazza.

Fra i più critici ci sono Francesca e Simone, mamma e figlio, che palano chiaramente di strategia. Volano, però, delle parole grosse. Secondo Simone, la concorrente è interessata allo “status” dei ragazzi che frequenta e questo fa infuriare Rasha, che sbotta: “Fanno schifo e sono dei poracci“. Plevani definisce Omer “la moquette e l’ombra” di Rasha.

La relazione fra Mattia e Carlotta

La diretta del 17 novembre del Grande Fratello procede con il triangolo Carlotta-Mattia-Grazia. La concorrente ammette di provare un certo interesse, soprattutto sul piano “mentale”, verso il concorrente. Mattia, però, viene informato del fatto che la fidanzata non lo ha veramente lasciato e lui, molto emozionato, confessa: “Sto tremando, io la amo e spero sia vero“. Il concorrente cambia espressione quando scopre che Grazia, per renderlo immune, ha deciso di non dargli subito la notizia.

Grazia prova a difendersi: “Ho preferito farti aspettare fino ad oggi per fartelo sapere e darti l’immunità“. Mattia, però, è visibilmente turbato: “Ma cosa mi interessa a me del gioco? Mi sento tradito“. Ascanio è critico con Grazia: “Hai fatto una scelta egoistica, te lo sei tenuto per te per una o due settimane“. Carlotta ha la possibilità di confrontarsi con Grazia. La fidanzata: “Sono qui per dirti due cose. La scelta dell’immunità a Mattia è stata per te stessa, hai messo il gioco davanti ai sentimenti. Ti chiedo di non fare il mio nome, non ci conosciamo, porta rispetto“.

Grazia, però, ribatte: “Non ho scelto per me, ho deciso pensando al bene di Mattia“. Alla fine, c’è il bacio fra Carlotta e Mattia.

Grande Fratello diretta 17 novembre, l’esito del televoto

La diretta del 17 novembre del Grande Fratello va avanti con l’esito delle nomination. Giulia, Francesca/Simone e Rasha sono salvi, a più tardi l’eliminato fra Domenico e Flaminia. Prima di conoscere il risultato finale, Simona Ventura racconta la storia di Giulia. Quest’ultima, in una clip molto emozionante, parla della sua famiglia e del fatto di aver dovuto fare da mamma ai suoi fratelli più piccoli. A seguire, ha la possibilità di riabbracciare i suoi cinque, adorati fratelli.

Si torna, ora, al verdetto del televoto. Il pubblico ha eliminato Flaminia. La conduttrice comunica che Francesca e Simone non saranno più un solo concorrente, ma saranno divisi. Finto provino per Donatella: deve interpretare la mamma di Omer in una ipotetica soap opera turca.

La diretta del 17 novembre va avanti con un’eliminazione a sorpresa, che interessa solamente le donne. Esse sono chiamate a rispondere ad un telefono, in un ordine a loro scelto. Appena alzano la cornetta, scoprono il loro destino. Alla prima telefonata risponde Anita, che scopre di essere al televoto. La concorrente deve sceglierne un’altra con la quale gareggiare in una nomination flash: la sua scelta ricade su Ivana. Alla seconda telefonata risponde Rasha: lei è salva, ma deve mandare un’altra inquilina al televoto. La sua scelta ricade su Francesca.

Infine, alla terza chiamata risponde Benedetta. Anche lei, come Anita, è al televoto e deve mandare un’altra persona a rischio eliminazione. La sua decisione ricade su Donatella. Una fra Donatella, Benedetta, Anita, Ivana e Francesca, fra poco, dovrà lasciare per sempre la Casa.

Grande Fratello diretta 17 novembre, l’esito del televoto flash

Al Grande Fratello del 17 novembre, Domenico, Rasha, Jonas e Mattia hanno effettuato una prova nella piscina, che ha permesso ai concorrenti di vincere 120 euro extra per il budget della spesa.

La conduttrice chiude il televoto flash: eliminata Ivana. Si arriva subito alle nomination. Unico immune è Mattia. Anita, Donatella, Benedetta e Rasha scelgono Francesca. Omer e Mattia votano Giulia. Simone seleziona Donatella. Grazia, invece, opta per Simone. Jonas, Domenico e Francesca vorrebbero eliminare Rasha. Giulia vorrebbe mandare a casa Omer.

Al televoto vanno Francesca, Rasha, Giulia, Simone, Omer e Donatella. Il più votato, il prossimo lunedì, sarà il primo finalista dell’edizione. Con un omaggio alle Gemelle Kessler giunge al termine la puntata.