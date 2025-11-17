Stasera in tv martedì 18 novembre 2025
Stasera in TV mercoledì 19 novembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
18 Novembre 2025
Mercoledì 19 novembre 2025 offre una serata tra gialli, thriller, soap e talk. Su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – L’età del dubbio, su Rai 2 il film d’azione The Ice Road con Liam Neeson, mentre Rai 3 propone Chi l’ha visto?. Canale 5 trasmette una nuova puntata della soap La notte nel cuore, Italia 1 punta su The Foreigner, e su Sky Cinema Uno c’è High Ground seguito da Jack Reacher – La prova decisiva.

Stasera in TV mercoledì 19 novembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – L’età del dubbio
    Salvo Montalbano indaga su un cadavere trovato su un canotto al porto di Vigata. L’inchiesta lo porta a confrontarsi con un equipaggio misterioso e con i suoi sentimenti per la tenente Laura.
  • Rai 2 – 21:20 – The Ice Road (2021)
    Liam Neeson guida una squadra di soccorso per salvare minatori intrappolati in una miniera canadese. Azione e tensione su strade ghiacciate.
  • Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
    Conduce Federica Sciarelli. Appelli e aggiornamenti sui casi di persone scomparse.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 86
    Soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni tra i protagonisti.
  • Italia 1 – 21:20 – The Foreigner (2017)
    Thriller con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Un padre cerca vendetta dopo un attentato a Londra.
  • Rete 4 – 21:30 – Realpolitik
    Talk politico con Tommaso Labate. Ospiti: Flavio Briatore, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami.
  • La7 – 21:15 – JFK – Un caso ancora aperto (1991)
    Dramma politico con Kevin Costner. Indagine sull’omicidio Kennedy.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi – Puntata del 19 novembre
    Conduce Andrea Scanzi. Ospiti: Marco Travaglio, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio.

I film di questa sera in TV mercoledì 19 novembre 2025

  • Il commissario Montalbano – L’età del dubbio (Rai 1): Giallo siciliano con Luca Zingaretti.
  • The Ice Road (Rai 2): Thriller d’azione con Liam Neeson.
  • The Foreigner (Italia 1): Thriller con Jackie Chan.
  • JFK – Un caso ancora aperto (La7): Dramma politico con Kevin Costner.
  • Thanksgiving (Rai 4): Horror in prima visione.
  • Astrid et Raphaelle – Colpo di scena (Giallo TV): Serie investigativa francese.
  • Cuba: meraviglie della natura (Focus): Documentario.
  • High Ground (Sky Cinema Uno): Dramma storico australiano.
  • Jack Reacher – La prova decisiva (Sky Cinema Uno): Thriller con Tom Cruise.
  • Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per bambini.

I film su Sky mercoledì 19 novembre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – High Ground
    Un veterano guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
  • Sky Cinema Uno – 22:55 – Jack Reacher – La prova decisiva
    Tom Cruise è un ex poliziotto militare alle prese con un caso di omicidio.
  • Sky Cinema Family – Moon il panda
    Avventura animata per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Suspense – Anxiety
    Thriller psicologico su una donna perseguitata da visioni.
  • Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
    Cult di Tarantino con John Travolta e Uma Thurman.
  • Sky Uno – X Factor 2025
    Nuove esibizioni live dei concorrenti.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

