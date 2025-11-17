Mercoledì 19 novembre 2025 offre una serata tra gialli, thriller, soap e talk. Su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – L’età del dubbio, su Rai 2 il film d’azione The Ice Road con Liam Neeson, mentre Rai 3 propone Chi l’ha visto?. Canale 5 trasmette una nuova puntata della soap La notte nel cuore, Italia 1 punta su The Foreigner, e su Sky Cinema Uno c’è High Ground seguito da Jack Reacher – La prova decisiva.
Stasera in TV mercoledì 19 novembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – L’età del dubbio
Salvo Montalbano indaga su un cadavere trovato su un canotto al porto di Vigata. L’inchiesta lo porta a confrontarsi con un equipaggio misterioso e con i suoi sentimenti per la tenente Laura.
- Rai 2 – 21:20 – The Ice Road (2021)
Liam Neeson guida una squadra di soccorso per salvare minatori intrappolati in una miniera canadese. Azione e tensione su strade ghiacciate.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli. Appelli e aggiornamenti sui casi di persone scomparse.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore – Episodio 86
Soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. Nuove tensioni tra i protagonisti.
- Italia 1 – 21:20 – The Foreigner (2017)
Thriller con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Un padre cerca vendetta dopo un attentato a Londra.
- Rete 4 – 21:30 – Realpolitik
Talk politico con Tommaso Labate. Ospiti: Flavio Briatore, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami.
- La7 – 21:15 – JFK – Un caso ancora aperto (1991)
Dramma politico con Kevin Costner. Indagine sull’omicidio Kennedy.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
- Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi – Puntata del 19 novembre
Conduce Andrea Scanzi. Ospiti: Marco Travaglio, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio.
I film di questa sera in TV mercoledì 19 novembre 2025
- Il commissario Montalbano – L’età del dubbio (Rai 1): Giallo siciliano con Luca Zingaretti.
- The Ice Road (Rai 2): Thriller d’azione con Liam Neeson.
- The Foreigner (Italia 1): Thriller con Jackie Chan.
- JFK – Un caso ancora aperto (La7): Dramma politico con Kevin Costner.
- Thanksgiving (Rai 4): Horror in prima visione.
- Astrid et Raphaelle – Colpo di scena (Giallo TV): Serie investigativa francese.
- Cuba: meraviglie della natura (Focus): Documentario.
- High Ground (Sky Cinema Uno): Dramma storico australiano.
- Jack Reacher – La prova decisiva (Sky Cinema Uno): Thriller con Tom Cruise.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione per bambini.
I film su Sky mercoledì 19 novembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – High Ground
Un veterano guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
- Sky Cinema Uno – 22:55 – Jack Reacher – La prova decisiva
Tom Cruise è un ex poliziotto militare alle prese con un caso di omicidio.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Avventura animata per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Thriller psicologico su una donna perseguitata da visioni.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
Cult di Tarantino con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Uno – X Factor 2025
Nuove esibizioni live dei concorrenti.
