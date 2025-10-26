La notte nel cuore, l’appassionante serie turca che tiene incollati allo schermo i telespettatori di Canale 5, ha mandato in onda domenica 26 ottobre 2025 la sua ventottesima puntata, un episodio che ha rappresentato un punto di svolta cruciale per le vicende della famiglia Sansalan. In un vortice di emozioni contrastanti, la narrazione ha accelerato bruscamente, portando in scena la tanto attesa proposta di matrimonio di Cihan a Melek, la reazione violenta di Nuh accecato dalla gelosia, e la tragica notizia della morte di Samet, il tutto in un crescendo di tensioni familiari, intrighi e colpi di scena che lasciano presagire nuove e inevitabili tempeste.

Regia, produzione e protagonisti de La notte nel cuore del 26 ottobre

La regia della serie è affidata all’esperto Gürsel Ateş, che con maestria riesce a bilanciare i toni del dramma sentimentale e del thriller familiare. La produzione, curata da O3 Medya per la distribuzione italiana di Mediaset, si distingue per l’alta qualità visiva e la cura dei dettagli. La narrazione è interamente ambientata in Turchia e segue le complesse vicende della famiglia Sansalan, un intreccio di drammi medici, amori tormentati e segreti inconfessabili che emergono dal passato, sullo sfondo di paesaggi incantevoli.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie si sono svolte in diverse location iconiche della Turchia. La metropoli di Istanbul fa da cornice principale, con scene girate nei quartieri residenziali di Beşiktaş, sulle rive del Bosforo a Üsküdar e nel moderno distretto di Ayazağa. Quest’ultimo ospita anche gli studi dove sono stati meticolosamente ricostruiti gli interni della clinica, centro nevralgico di molte storyline, e della lussuosa villa Sansalan. Per arricchire ulteriormente l’impatto visivo, la produzione ha girato alcune sequenze anche nelle città di Bursa, nota per il suo patrimonio storico, e nella suggestiva località lacustre di Sapanca, i cui panorami naturali offrono un contrasto perfetto alle tensioni emotive dei personaggi.

Trama della puntata del 26 ottobre de La notte nel cuore

La puntata del 26 ottobre 2025 si apre con un momento di grande romanticismo: Cihan, superando ogni esitazione, fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek, che, commossa e felice, accetta. Tuttavia, la gioia è di breve durata. Nuh, venuto a conoscenza dell’incontro tra Cihan e sua sorella Sevilay, perde completamente il controllo e, accecato dalla gelosia, aggredisce Cihan con un pugno. Questo gesto violento segna la rottura definitiva con Sevilay, che lo lascia. Parallelamente, la guerra per il potere all’interno della famiglia Sansalan raggiunge il suo apice: l’alleanza tra Tahsin, Sumru e Nuh riesce a ottenere il controllo legale della villa Sansalan, costringendo gli altri membri della famiglia ad abbandonare la loro casa.

L’unica a opporsi è la tenace Hikmet, che, in quanto co-proprietaria, decide di restare per continuare la sua battaglia. La decisione di Sumru provoca una frattura insanabile con i suoi figli: sia Esat che Harika, disgustati dal suo comportamento, la rinnegano come madre. In un altro colpo di scena, Nuh scopre che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin della morte di Gurkan. L’episodio si chiude con una rivelazione devastante: Cihan comunica a Sevilay la notizia della morte di suo padre, Samet.

Spoiler finale

Nel finale di puntata, le conseguenze degli eventi appaiono irreversibili. Mentre Melek e Cihan si stringono l’uno all’altra, trovando conforto nel loro amore, Nuh sprofonda in una spirale di violenza e isolamento, abbandonato da tutti. La morte di Samet rappresenta un punto di non ritorno per la famiglia Sansalan, ormai irrimediabilmente divisa da rancori profondi e alleanze sempre più instabili. La puntata si conclude lasciando gli spettatori con il fiato sospeso: Sevilay è sconvolta dalla notizia appena ricevuta, mentre l’ostilità di Esat nei confronti di sua madre Sumru raggiunge un nuovo picco, preannunciando future e drammatiche vendette.

Cast completo della serie tv La notte nel cuore

Il successo della serie è dovuto anche a un cast d’eccezione, che riunisce alcuni dei più grandi e amati interpreti della televisione turca, capaci di dare vita a personaggi intensi e pieni di sfaccettature.