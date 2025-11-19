La programmazione tv di questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, propone una serata ricca di alternative che spaziano dalla grande fiction italiana alla cronaca più attuale, passando per show musicali scintillanti e grande cinema d’azione e d’autore. Sulla rete ammiraglia Rai 1, il pubblico ritrova l’inossidabile Il commissario Montalbano con l’amato episodio L’età del dubbio. Su Canale 5, invece, la serata si accende con l’energia dello show Gigi & Vanessa insieme, mentre Italia 1 scatena l’adrenalina pura con Terminator: Destino Oscuro. Rai 3 conferma il suo immancabile appuntamento con Chi l’ha visto?, e La7 offre un capolavoro del cinema politico, JFK – Un caso ancora aperto, per una riflessione sulla storia e sui misteri del potere.

Stasera in TV mercoledì 19 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – L’età del dubbio

Innanzitutto, il ritrovamento di un cadavere sfigurato a bordo di un canotto alla deriva nel porto di Vigata dà il via a un’indagine complessa. Successivamente, i sospetti del Commissario Montalbano si concentrano sull’equipaggio di un lussuoso yacht, il Vanna, il cui personale appare reticente e nasconde palesemente qualcosa. Parallelamente, l’inchiesta si intreccia con la vita privata del commissario, poiché l’arrivo della tenente Laura Belladonna, affascinante e determinata, lo costringe a confrontarsi con i suoi sentimenti e con l’avanzare di una profonda crisi esistenziale.

Innanzitutto, il ritrovamento di un cadavere sfigurato a bordo di un canotto alla deriva nel porto di Vigata dà il via a un’indagine complessa. Successivamente, i sospetti del Commissario Montalbano si concentrano sull’equipaggio di un lussuoso yacht, il Vanna, il cui personale appare reticente e nasconde palesemente qualcosa. Parallelamente, l’inchiesta si intreccia con la vita privata del commissario, poiché l’arrivo della tenente Laura Belladonna, affascinante e determinata, lo costringe a confrontarsi con i suoi sentimenti e con l’avanzare di una profonda crisi esistenziale. Rai 2 – 21:20 – Nudes 2 – Episodi 7 e 8

La serie norvegese prosegue la sua esplorazione dei rischi legati alla sessualità digitale nel mondo degli adolescenti. I due episodi, intitolati Silvia ed Emilio – Parte 1 e 2, approfondiscono nuove storie di cyberbullismo e revenge porn, mettendo in luce la fragilità dei giovani.

La serie norvegese prosegue la sua esplorazione dei rischi legati alla sessualità digitale nel mondo degli adolescenti. I due episodi, intitolati Silvia ed Emilio – Parte 1 e 2, approfondiscono nuove storie di cyberbullismo e revenge porn, mettendo in luce la fragilità dei giovani. Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli conduce il consueto appuntamento settimanale con i casi di persone scomparse e i misteri irrisolti. La trasmissione lancia appelli, fornisce aggiornamenti sulle indagini in corso e dà voce alle famiglie in cerca di verità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Gigi & Vanessa insieme

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono uno show che unisce musica e intrattenimento. La serata propone canzoni, duetti inediti e la partecipazione di ospiti speciali dal mondo della musica e dello spettacolo.

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conducono uno show che unisce musica e intrattenimento. La serata propone canzoni, duetti inediti e la partecipazione di ospiti speciali dal mondo della musica e dello spettacolo. Italia 1 – 21:20 – Terminator: Destino Oscuro (2019)

Inizialmente, dal futuro arriva un nuovo e letale Terminator, il Rev-9, con la missione di eliminare una giovane ragazza di nome Dani Ramos. Tuttavia, dal futuro giunge anche Grace, una super-soldatessa umana potenziata il cui unico scopo è proteggerla a ogni costo. Di conseguenza, le loro strade si incrociano con quella di una Sarah Connor ormai indurita e pronta a tutto. Infine, per avere una speranza di vittoria, il gruppo deve rintracciare un T-800 che vive isolato dal mondo.

Inizialmente, dal futuro arriva un nuovo e letale Terminator, il Rev-9, con la missione di eliminare una giovane ragazza di nome Dani Ramos. Tuttavia, dal futuro giunge anche Grace, una super-soldatessa umana potenziata il cui unico scopo è proteggerla a ogni costo. Di conseguenza, le loro strade si incrociano con quella di una Sarah Connor ormai indurita e pronta a tutto. Infine, per avere una speranza di vittoria, il gruppo deve rintracciare un T-800 che vive isolato dal mondo. Rete 4 – 21:30 – Realpolitik

Tommaso Labate guida il dibattito politico della serata. Ospiti in studio per commentare i fatti del giorno sono Flavio Briatore, Vittoria Baldino e Galeazzo Bignami.

Tommaso Labate guida il dibattito politico della serata. Ospiti in studio per commentare i fatti del giorno sono Flavio Briatore, Vittoria Baldino e Galeazzo Bignami. La7 – 21:15 – JFK – Un caso ancora aperto (1991)

Il film ricostruisce l’indagine condotta dal procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, sull’omicidio del presidente Kennedy. Prima di tutto, Garrison si convince che la versione ufficiale sia una montatura. Successivamente, la sua inchiesta svela una fitta rete di incongruenze e possibili cospirazioni. Alla fine, nonostante le pressioni, porta il caso in tribunale in una disperata ricerca della verità.

Il film ricostruisce l’indagine condotta dal procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, sull’omicidio del presidente Kennedy. Prima di tutto, Garrison si convince che la versione ufficiale sia una montatura. Successivamente, la sua inchiesta svela una fitta rete di incongruenze e possibili cospirazioni. Alla fine, nonostante le pressioni, porta il caso in tribunale in una disperata ricerca della verità. TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi – Puntata del 19 novembre

Andrea Scanzi modera il confronto politico con i suoi ospiti fissi, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti, e con la partecipazione di Concita De Gregorio.

I film di questa sera in TV mercoledì 19 novembre 2025