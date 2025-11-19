Mercoledì 19 novembre prende il via, su Rai Play, l’edizione 2025 de La Conferenza Stampa. Il programma giunge alla terza edizione.

La Conferenza Stampa 2025, i grandi nomi dello spettacolo intervistati dai giovani

La Conferenza Stampa è un format originale realizzato dalla Rai Contenuti Digitali e Transmediali. L’ideatore della trasmissione è Giovanni Benincasa. Coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma sono Francesco Mileto, Vittorio Simonelli e Giulio Somazzi.

Non cambia, anche nella terza edizione, il meccanismo di funzionamento della trasmissione. In ogni puntata, infatti, sono accolti dei volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema e del giornalismo del nostro paese. Essi accettano di essere sottoposti ad una serie di domande, che vengono poste loro da una platea composta da giovani intervistatori.

Il risultato è una vera e propria conferenza stampa, nel quale la celebrità di turno deve fare i conti con domande divertenti e profonde. Il risultato finale è un dialogo che unisce ironia, temi interessanti e qualche rivelazione inaspettata.

Gli ospiti dei prossimi appuntamenti

Al centro de La Conferenza Stampa 2025 vi è, in primis, il giornalista Giovanni Floris. Da anni impegnato nel racconto della politica italiana ed internazionale, è un volto noto di La7, dove conduce ogni martedì il talk DìMartedì. A seguire c’è il comico Enrico Brignano, impegnato in vari teatri del nostro paese con la commedia Bello di Mamma.

Ancora protagonista la comicità grazie a Michela Giraud, reduce dal successo, ottenuto in qualità di conduttrice, dello show Roast in Peace, rilasciato su Amazon Prime Video. Ha accettato di mettersi in gioco Luca Ravenna, giovane comico che da gennaio è al centro di una tournée teatrale con Flamingo. Infine, partecipa a La Conferenza Stampa il pluripremiato Paolo Sorrentino, vincitore, in carriera, di un Premio Oscar, di un Golden Globe e di ben otto David di Donatello.

La Conferenza Stampa 2025, le parole di Marcello Ciannamea

Tutte le puntate de La Conferenza Stampa sono rilasciate con cadenza settimanale, su Rai Play, nella giornata del mercoledì. L’annuncio della nuova edizione dello show è stato anticipato, in una nota, da alcune dichiarazioni di Marcello Ciannamea. Il Direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali ha affermato: “La Conferenza Stampa è un format che piace ai nostri spettatori, restituisce ai giovani la possibilità di chiedere, capire e sentirsi direttamente coinvolti. Ogni loro domanda è una finestra sul proprio modo di vedere il mondo e relazionarsi con l’altro, diventando anche loro protagonisti“.