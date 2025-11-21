La programmazione tv di stasera, venerdì 21 novembre 2025, propone una serata che spazia dalla grande musica alle indagini ad alta quota, passando per la cronaca, la satira e il cinema d’azione. Su Rai 1, prosegue il grande successo di The Voice Senior, con Antonella Clerici alla guida delle emozionanti audizioni al buio. Su Canale 5, invece, l’appuntamento è con le passioni e gli intrighi della soap turca Tradimento. Per gli amanti della velocità, Italia 1 scatena i motori con Fast & Furious 9, mentre Rai 2 offre un nuovo caso per la coppia di investigatori della serie crime Brennero. Completano l’offerta gli approfondimenti di Rai 3 con Farwest, le inchieste di Rete 4 con Quarto Grado e la satira pungente di Fratelli di Crozza sul Nove.

Stasera in TV venerdì 21 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior – Stagione 6 Puntata 2

Antonella Clerici conduce la seconda puntata dedicata alle Blind Auditions. Innanzitutto, la competizione tra i giudici – Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia Clementino & Rocco Hunt – si fa sempre più accesa. Di conseguenza, i coach dovranno affidarsi unicamente al loro istinto e alla pura emozione della voce per scegliere i talenti over 60 da aggiungere alle loro squadre. A questo punto, ogni esibizione rappresenta un’occasione unica per scoprire storie di vita e passioni mai sopite.

La serie crime ambientata al confine tra Italia e Austria prosegue con un nuovo caso. Innanzitutto, le autorità rinvengono un cadavere in un isolato rifugio di montagna, un luogo che sembra nascondere molti segreti. Di conseguenza, i detective Lukas Hofer e Chiara Conti devono avviare le indagini. Tuttavia, la loro collaborazione è messa a dura prova non solo dalle differenze culturali e metodologiche, ma anche dalle tensioni personali che riemergono dal loro passato comune.

Salvo Sottile presenta una nuova puntata del suo programma di approfondimento, con inchieste e reportage che esplorano i confini della legalità. La serata si concentra su temi di stretta attualità, con testimonianze dirette e analisi dettagliate.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:21 – Tradimento – Stagione 2 Episodio 218

La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek continua con una puntata carica di tensione. Inizialmente, una rivelazione inaspettata mette in discussione tutte le certezze dei protagonisti. Di conseguenza, le alleanze cambiano e i vecchi rancori tornano a galla. Infine, un colpo di scena finale lascia gli spettatori con il fiato sospeso, aprendo la strada a nuovi e drammatici sviluppi.

Inizialmente, Dominic Toretto cerca di vivere una vita tranquilla lontano dall’azione. Tuttavia, il passato torna a perseguitarlo quando suo fratello rinnegato, Jakob, riemerge minacciando la stabilità globale. Di conseguenza, Dom è costretto a riunire la sua squadra per affrontare questa nuova minaccia. Infine, la missione lo obbliga a confrontarsi con i peccati del suo passato in una spettacolare corsa contro il tempo.

Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, approfondisce i principali casi di cronaca nera e i misteri irrisolti del nostro Paese, con documenti esclusivi, interviste e il parere degli esperti.

Diego Bianchi “Zoro” conduce il suo talk show che unisce satira, reportage, musica dal vivo e dibattito politico, con i suoi immancabili compagni di viaggio e tanti ospiti.

Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza – Puntata del 21 novembre

Maurizio Crozza torna con la sua satira pungente, portando in scena le imitazioni dei principali personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo.

I film di questa sera in TV venerdì 21 novembre 2025