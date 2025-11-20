Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Las Vegas e, di seguito, vi sveliamo la programmazione tv del GP. Il fine settimana negli Stati Uniti è il terzultimo della stagione.

Formula 1 GP Las Vegas programmazione tv, Max Verstappen sogna l’impresa

Il weekend a Las Vegas in compagnia della Formula 1 si svolge nel Las Vegas Strip Circuit, circuito cittadino semipermanente posto a Paradise, a pochissima distanza da Las Vegas.

Il tracciato presenta una lunghezza di poco superiore ai 6 km e contiene 17 curve. Si tratta di uno dei circuiti più recenti dell’intero mondiale di F1, essendo stato inaugurato nel 2023. Due le gare qui disputate: nel 2023 la vittoria è andata a Max Vestappen, lo scorso a George Russell.

Proprio Verstappen spera di ottenere la vittoria, in quel di Las Vegas, per continuare a sognare l’impresa. Il pilota Red Bull, al momento, è terzo nella classifica generale a quota 341 punti. In seconda posizione c’è Oscar Piatri, a 360 punti. Il primo posto, invece, è di Lando Norris, a quota 390 punti.

Dove vedere qualifiche e gara

I primi appuntamenti in compagnia del GP di Las Vegas di Formula 1 si svolgono nella notte italiana fra il 20 ed il 21 novembre. Alle ore 01:30 ed alle 05:00 si disputano la prima e la seconda prova libera, entrambe visibili in diretta e in esclusiva solamente su Sky. La medesima programmazione tv interessa la terza ed ultima prova libera, al via alle 01:30 fra il 21 ed il 22 novembre.

Poche ore più tardi, dalle 05:00, iniziano le qualifiche, che determinano la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. Tale sessione è proposta, in diretta, solo su Sky. In chiaro, gli appassionati possono seguire l’appuntamento su TV8, ma in differita dalle 14:00.

Il fine settimana a Las Vegas di Formula 1 termina quando in Italia sono le 05:00 del mattino di domenica 23 novembre. Come per le qualifiche del sabato, il GP è trasmesso in diretta su Sky, mentre per vederlo in chiaro su TV8 occorre attendere alle 14:00.

Formula 1 GP Las Vegas programmazione tv, i telecronisti

Gli appuntamenti di Formula 1, anche questa settimana, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. A Davide Camicioli e Vicky Piria, infine, spetta il compito di condurre gli spazi di approfondimento. Essi precedono e seguono le sessioni e mirano ad analizzare tutto quel che è accaduto, in pista, nel corso del weekend.