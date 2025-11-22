Il palinsesto tv di stasera, sabato 22 novembre 2025, presenta un’offerta eccezionalmente variegata che spazia dai grandi show di intrattenimento al cinema d’autore, passando per l’approfondimento politico e le serie d’azione. Le principali emittenti generaliste si sfidano per catturare l’attenzione del pubblico nel prime time del fine settimana. Rai 1 punta tutto sull’eleganza della danza, mentre le reti concorrenti rispondono con talent show coinvolgenti e film ricchi di adrenalina. Inoltre, la piattaforma Sky arricchisce la serata con una selezione di cult cinematografici imperdibili.

Stasera in TV sabato 22 novembre 2025, Rai

La serata della rete ammiraglia Rai accende i riflettori sulla nona puntata di Ballando con le stelle 2025. Infatti, Milly Carlucci conduce una competizione che si fa sempre più serrata verso la finale. Nello specifico, celebrità del calibro di Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini scendono in pista per dimostrare i loro progressi tecnici. Allo stesso tempo, Martina Colombari, Nancy Brilli e Paolo Belli tentano di conquistare i favori del pubblico. Oltre a loro, anche Rosa Chemical e Andrea Delogu si mettono in gioco. Di conseguenza, la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ha il difficile compito di valutare le performance.

Nel frattempo, Rai 2 trasmette l’episodio “Caccia aperta” dell’ottava stagione di S.W.A.T.. La squadra speciale indaga su un pericoloso traffico di armi che coinvolge un ex militare, affrontando rischi elevatissimi. D’altra parte, Rai 3 dedica la prima serata all’impegno civile con No Other Land, un documentario che racconta la resistenza palestinese attraverso uno sguardo intimo e diretto.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 risponde alla concorrenza con l’allegria di Tù sì que vales. Qui, i conduttori Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile introducono talenti stravaganti. Intanto, la giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, osserva le esibizioni. In aggiunta, Sabrina Ferilli rappresenta la giuria popolare. Successivamente, Italia 1 propone il fantasy Il cacciatore e la regina di ghiaccio, mentre Rete 4 punta sull’azione pura con Unstoppable – Fuori controllo, dove i protagonisti cercano di fermare un treno in corsa.

Parallelamente, La7 offre spunti di riflessione con In altre parole. Invece, TV8 porta gli spettatori a scoprire nuove eccellenze culinarie con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Infine, sul Nove, Andrea Scanzi accoglie Marco Travaglio, Alessandro Sallusti e Concita De Gregorio nel salotto di Accordi & Disaccordi per analizzare i temi politici della settimana.

I film di questa sera in TV sabato 22 novembre 2025

L’offerta serale garantisce opzioni per ogni gusto.

Ballando con le stelle (Rai 1): Milly Carlucci dirige la sfida a passo di danza.

S.W.A.T. – Caccia aperta (Rai 2): La squadra affronta una minaccia armata.

No Other Land (Rai 3): Il regista documenta la realtà in Palestina.

Tù sì que vales (Canale 5): Lo show mostra performance artistiche uniche.

Colpi d’amore (Sky Cinema Uno): Una commedia brillante sugli equivoci sentimentali.

Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Tarantino intreccia storie criminali iconiche.

Moon il panda (Sky Cinema Family): L’animazione diverte tutta la famiglia.

Una figlia (Sky Cinema Drama): Un padre cerca di ricostruire il legame familiare.

Come ti spaccio la famiglia (Sky Cinema Suspense): Un trafficante crea una finta famiglia per salvarsi.

I film su Sky sabato 22 novembre 2025

La piattaforma Sky propone titoli di grande richiamo. Ad esempio, Sky Cinema Uno trasmette Colpi d’amore, dove una giornalista e un pugile vivono una storia travolgente. Contemporaneamente, Sky Cinema Collection celebra il cinema d’autore con Pulp Fiction, capolavoro di Quentin Tarantino con John Travolta e Uma Thurman. Inoltre, Sky Cinema Family offre Moon il panda, perfetto per i più piccoli. Tuttavia, chi cerca emozioni forti può scegliere Una figlia su Sky Cinema Drama o l’azione comica di Come ti spaccio la famiglia su Sky Cinema Suspense. Per concludere, Sky Cinema Romance chiude il quadro con La verità è che non gli piaci abbastanza.