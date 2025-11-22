Sabato 22 e domenica 23 novembre sono molti gli ospiti che si alternano nello studio di Verissimo. Il programma è guidato da Silvia Toffanin ed è in onda su Canale 5.

Verissimo ospiti 22 23 novembre, chi c’è il sabato.

Nel corso di Verissimo di sabato 23 novembre, al via alle 16:30, la conduttrice accoglie un volto noto della rete. Stiamo parlando del giornalista e conduttore Alfonso Signorini, da anni il volto del Grande Fratello VIP, con cui dovrebbe andare in onda nuovamente l’anno prossimo. Di fronte a Toffanin, il presentatore parla del romanzo Amami quanto io t’amo.

Esordio assoluto a Verissimo per Boris Becker, leggenda del tennis con, in bacheca, ben sei trofei ATP. Becker parla della sua carriera ma anche della sua vita, contrassegnata spesso e volentieri da momenti difficili. L’amore per la moglie Lilian, però, gli ha permesso di rinascere ed ora sono in attesa di un bambino.

Il trapianto di cuore di Martina Nasoni

A Verissimo del 22 novembre, Silvia Toffanin dà il benvenuto, in qualità di ospite, a Bianca Atzei, che rilascia una intervista in un momento di vita complesso, dovuto presumibilmente alla crisi con il compagno Stefano Corti. Nello show, poi, c’è la cantante Iva Zanicchi, che promuove il libro Quel profumo di brodo caldo.

Dopo un faccia a faccia ricco di sorprese con Pamela Petrarolo, la presentatrice dà spazio a Martina Nasoni. Ex concorrente del Grande Fratello, che ha vinto nel 2019, è affetta da una grave patologia cardiaca. Nelle scorse settimane ha affrontato una lunga operazione per il trapianto di cuore.

Verissimo ospiti 22 23 novembre, i protagonisti di domenica

A Verissimo di domenica 23 novembre, al via alle 16:30, arriva l’attrice Elena Sofia Ricci. Amatissima sia per le sue interpretazioni sul piccolo schermo che per quelle al cinema, parla con il pubblico dei suoi imminenti progetti televisivi. Intervista di coppia per Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi e per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, che un mese fa sono diventati i genitori della piccola Clara Isabel.

Per aggiornare il pubblico sugli ultimi accadimenti relativi al caso Vittorio Sgarbi torna, in studio, la figlia Evelina. La presentatrice Silvia Toffanin dà spazio, nel suo show, a Pietro Orlandi, per un aggiornamento sulle nuove piste e documenti spuntati nelle ultime settimane sulla scomparsa, ormai 42 anni fa, di sua sorella Emanuela. Infine, spazio all’impegno contro la violenza sulle donne di Alessandra Cuevas. Da bambina è rimasta vittima di abusi da un vicino di casa e la mamma Teresa ha pagato con la vita il coraggio di denunciare il colpevole.