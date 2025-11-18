Si intitola Il purgatorio dell’angelo la terza puntata de Il Commissario Ricciardi 3. Il titolo prende il via alle 21:25 ed è proposto, eccezionalmente, nel prime time del martedì di Rai 1, prendendo il via subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

Il Commissario Ricciardi 3 Il purgatorio dell’angelo, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Clemart, la regia della terza stagione è affidata a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura è tratta dalla serie degli omonimi romanzi scritti da Maurizio De Giovanni ed è firmata, oltre che dallo scrittore, anche da Salvatore Basile, Viola Rispoli ed Angelo Petrella.

Le riprese si sono svolte fra Napoli e Taranto e la trama è ambientata nel 1933. Con il prossimo appuntamento giunge al termine la terza stagione. Nonostante l’eccezionale messa in onda il martedì, il finale di stagione è trasmesso nella consueta collocazione del lunedì, andando in onda il prossimo 24 novembre.

Continuano ad essere molto positivi gli ascolti. La seconda puntata, visibile il 17 novembre, è cresciuta rispetto al debutto, salendo a 3 milioni e 600 mila spettatori, con il 22,2% di share.

Il Commissario Ricciardi 3 Il purgatorio dell’angelo, la trama

Nel corso della puntata intitolata Il purgatorio dell’angelo, i protagonisti si ritrovano costretti a lavorare ad un nuovo, intricato caso di omicidio. In questo caso, la vittima si chiama Padre Angelo e, come intuibile dal nome, apparteneva al clero. In particolare, faceva parte dell’ordine dei gesuiti ed il suo corpo privo di vita è rinvenuto in riva al mare.

Il Commissario Ricciardi si mette immediatamente a lavoro per scoprire quel che è accaduto, ma ben presto deve fare i conti con una realtà molto complessa. Padre Angelo, prima di morire, aveva avuto dei contrasti con alcune delle famiglie più potenti della città.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento odierno de Il Commissario Ricciardi, il personaggio principale ha fretta di chiudere l’indagine. Il tempo, infatti, stringe: il matrimonio con Enrica è oramai vicino, ma il commissario deve risolvere il caso prima di dire il fatidico sì. Intanto, la maledizione continua a tormentarlo.

Il Commissario Ricciardi 3 Il purgatorio dell’angelo, il cast

Di seguito il cast di attori e personaggi da loro interpretati ne Il Commissario Ricciardi 3.

Lino Guanciale: Commissario Ricciardi;

Antonio Milo: Brigadiere Maione;

Enrico Ianniello: Dottor Modo;

Serena Iansiti: Livia;

Maria Vera Ratti: Enrica;

Mario Pirrello: Garzo;

Fabrizia Sacchi: Lucia Maione;

Adriano Falivene: Bambinella;

Marco Palvetti: Falco.