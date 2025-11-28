Il palinsesto tv di stasera, venerdì 28 novembre 2025, offre un ventaglio di opzioni eccezionale che spazia dalla musica al grande cinema d’azione, passando per l’attualità stringente e le conclusioni di saghe amate. Le principali reti generaliste si sfidano per catturare l’attenzione del pubblico nel prime time del fine settimana. Rai 1 punta tutto sulle emozioni e sul talento canoro, mentre le emittenti commerciali rispondono con finali di stagione attesissimi e inchieste approfondite. Inoltre, le piattaforme satellitari arricchiscono la serata con titoli cinematografici di alto livello.

Stasera in TV venerdì 28 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette la terza puntata della sesta stagione di The Voice Senior. In questo show, Antonella Clerici accoglie sul palco cantanti over 60 che desiderano una seconda occasione nel mondo della musica. Nello specifico, la serata si concentra sulle emozionanti “Blind Auditions”. Infatti, i giudici ascoltano le performance dando le spalle agli interpreti. Di conseguenza, Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino & Rocco Hunt devono basarsi esclusivamente sulla voce per scegliere i membri dei loro team. Pertanto, la tensione emotiva rimane sempre alta.

Al contrario, Rai 2 cambia completamente registro proponendo il cult Ronin. In questa pellicola adrenalinica, Robert De Niro e Jean Reno interpretano ex agenti segreti divenuti mercenari. Nello svolgimento della trama, questi professionisti accettano una missione pericolosa: recuperare una misteriosa valigetta. Tuttavia, la lealtà del gruppo crolla rapidamente, scatenando inseguimenti spettacolari tra le strade della Francia. Infine, Rai 3 dedica lo spazio serale all’informazione con Farwest. Qui, Salvo Sottile guida il pubblico attraverso inchieste scottanti, esplorando i confini della legalità in Italia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

L’attenzione di milioni di spettatori si rivolge a Canale 5 per il gran finale di Tradimento. Infatti, la soap opera turca giunge al termine con l’episodio 71. Dunque, il pubblico scoprirà finalmente il destino della giudice Güzide Özgüder e della sua famiglia. Sicuramente, questo ultimo capitolo risolverà gli intrighi rimasti in sospeso, regalando colpi di scena drammatici. Intanto, Italia 1 sceglie l’inchiesta sociale con lo speciale Le Iene presentano: La Cura. In questo programma, Gaetano Pecoraro analizza lo stato della sanità italiana, evidenziando sia le criticità che le eccellenze del sistema.

Parallelamente, Rete 4 conferma l’appuntamento con la cronaca nera in Quarto Grado. Stasera, Gianluigi Nuzzi approfondisce i casi irrisolti più discussi, offrendo nuovi dettagli e testimonianze. Invece, La7 affida il venerdì sera alla satira politica di Propaganda Live, dove Diego Bianchi commenta i fatti della settimana con il suo stile inconfondibile. In aggiunta, Maurizio Crozza diverte il pubblico del Nove con le sue imitazioni in Fratelli di Crozza, mentre TV8 ospita le sfide culinarie itineranti di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

I film di questa sera in TV venerdì 28 novembre 2025

L’offerta cinematografica soddisfa ogni preferenza.