Giovedì 27 novembre, su Sky Uno, è andata in onda la semifinale di X Factor 2025, che seguiremo in diretta. Il talent show, guidato da Giorgia ed in onda su Sky Uno dalle 21:20, è oramai agli sgoccioli: il prossimo 4 dicembre, infatti, si svolgerà la finale.

Per decretare i talenti che si contenderanno il titolo, i concorrenti affrontano due manche. Nella prima sono affiancati, dal vivo, da una grande orchestra ed al termine, il più votato è il primo matematicamente in finale. A seguire, quelli rimasti affrontano una seconda manche. Alla fine, il cantante meno votato nella serata è eliminato. Il secondo ed il terzo meno votati, invece, affrontano il ballottaggio, al termine del quale vi è una seconda estromissione.

Nel ruolo dei giudici, anche nella diretta della semifinale di X Factor 2025, tornano Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani. Ospite della serata è Irama.

X Factor diretta semifinale, la prima manche

Inizia la diretta della semifinale di X Factor. Si parte con un bellissimo omaggio ad Ornella Vanoni: l’intera orchestra suona La voglia la pazzia, tutto lo studio è in piedi. Gabbani, che ha collaborato a lungo con Vanoni: “Grazie per quello che sei stata, per quello che sei e per quello che sarai“.

Parte la prima manche. Tellynonpiangere canta A te di Jovanotti. Performance più convincente del solito, ed infatti i giudici fanno i complimenti. Lauro, però, afferma: “Non mi sorprende tanto, penso che X Factor, che è una gara di cover, non sia il posto più adatto per lui perché veste meglio i brani che scrive lui“. Gabbani, però, non ci sta e difende il proprio artista.

La manche continua con Rob. Intona Decode dei Paramore. Complimenti dai giudici. Terzo concorrente è Erocaddeo con Viva la Vida. Per Gabbani, Lauro ha sbagliato l’assegnazione e critica per la scelta di modificare l’arrangiamento. La Furia non è d’accordo con Gabbani, Iezzi aggiunge: “L’arrangiamento è molto importante nel pezzo, ma le modifiche non mi hanno disturbato ed il pezzo mi è piaciuto“.

Rob prima finalista

La diretta della semifinale di X Factor continua con Delia. Canta benissimo I pirati a Palermu di Otello Profazio, nella versione di Rosa Balistreri. Iezzi apprezza la scelta di non snaturarsi. Lauro: “Può piacere o non piacere, ma Delia è una gigante“. Gabbani: “Secondo me, nel mazzo di rose rosse di questa semifinale tu sei una rosa bianca, sei unica”.

All I Ask, invece, è la cover di PierC. Per La Furia è “tecnicamente uno dei migliori“, anche se sottolinea possibili difficoltà nel settore discografico. Iezzi evidenzia delle lievi imprecisioni, non trovando l’accordo di Gabbani. Lauro lo invita a scrivere i propri brani. Gabbani: “Mi pare vogliate trovare il dettaglio per criticarlo“.

La semifinale continua: con Anna e Marco canta Tomasi. Lauro e Gabbani questa volta concordano: sottolineano la crescita costante, nelle ultime settimane, del giovane. Prima di conoscere il primo finalista, sale sul palco l’ospite Irama, che propone un medley di Ovunque Sarai e Senz’anima. Giorgia comunica l’esito della prima manche: Rob è la prima finalista.

X Factor diretta semifinale, la seconda manche

La diretta della semifinale di X Factor procede con la seconda manche. Delia canta Sei bellissima di Loredana Bertè, brano che sente particolarmente a causa di alcune ferite del passato. Finalmente canta in italiano e la performance è eccezionale.

Erocaddeo affronta una prova complessa: Vedrai vedrai di Luigi Tenco. Complimenti dai giudici. Si continua con PierC, che intona Bohemian Rhapsody dei Queen. Altra performance eccezionale, standing ovation meritatissima. Tutti apprezzano, ma Lauro lo invita a limitare “i saltelli” perché sembra lo zio a Natale. Critica un po’ fuori contesto ma scherzosa, che Gabbani però non prende bene: “Non hai più argomentazioni, PierC non permettere a nessuno di limitare ciò che senti“. Lauro: “Io do dei consigli, sei troppo nella gara”. Gabbani: “T non sei qui come consigliere, ma come giudice“. La tensione fra i due giudici è alle stelle, PierC si commuove.

Tomasi canta Story of My Love degli One Direction. Lauro e Gabbani sottolineano la crescita del talent e si abbracciano. Infine, Tellynonpiangere canta Niente panico di Ghali. Una delle esibizioni migliori per il concorrente, che vocalmente è una spanna sotto gli altri semifinalisti.

Chi sono gli eliminati

La semifinale di X Factor si avvia alla conclusione: è tempo, infatti, degli esiti. In finale vanno Delia e PierC. Il primo eliminato è Tellynonpiangere. Al ballottaggio vanno Tomasi ed Erocaddeo.

Inizia lo spareggio. Tomasi canta Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. Erocaddeo risponde con Sei acqua di Venerus. I giudici devono decidere chi eliminare. Ovviamente, Lauro elimina Tomasi e La Furia estromette Erocaddeo. Decisivi sono Iezzi e Gabbani, che eliminano Tomasi. La conduttrice Giorgia annuncia che nella finale sarà ospite Laura Pausini. Termina qui la semifinale del talent show.