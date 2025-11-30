Il palinsesto tv di stasera, lunedì 1 dicembre 2025, offre un ventaglio di opzioni capace di soddisfare i gusti più disparati, spaziando dalla grande avventura alla realtà televisiva, fino all’approfondimento politico e culturale. Le principali reti generaliste si sfidano con prime visioni assolute e format consolidati. Rai 1 punta tutto sul ritorno di un eroe leggendario, mentre le emittenti commerciali rispondono con reality show e cinema spettacolare. Inoltre, l’offerta si arricchisce con programmi di inchiesta che analizzano l’attualità nazionale e internazionale.

Stasera in TV lunedì 1 dicembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette l’attesissimo debutto di Sandokan (2025). Infatti, questa fiction evento segna il ritorno della Tigre della Malesia sul piccolo schermo, esattamente cinquant’anni dopo la storica serie che ha fatto epoca. Nello specifico, l’attore turco Can Yaman interpreta il celebre pirata nato dalla penna di Emilio Salgari, affiancato da Alessandra Mastronardi. Di conseguenza, il pubblico potrà immergersi in una rilettura moderna e spettacolare di un classico dell’avventura, caratterizzata da scenari esotici e colpi di scena.

Successivamente, Rai 2 propone il film The Covenant, diretto da Guy Ritchie. In questa pellicola, Jake Gyllenhaal recita nel ruolo di un sergente maggiore dei Berretti Verdi. Poiché la sua unità cade in un’imboscata, il militare deve affidarsi completamente al suo interprete afghano. Dunque, i due affrontano una missione di sopravvivenza estrema attraverso territori ostili, stringendo un legame indissolubile. Infine, Rai 3 conferma l’appuntamento con PresaDiretta. Qui, Riccardo Iacona guida la trasmissione, presentando inchieste e reportage che approfondiscono i temi caldi dell’attualità politica e sociale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 dedica la prima serata alle dinamiche del Grande Fratello 2025. Stasera, Alfonso Signorini conduce una nuova puntata ricca di emozioni. Intanto, le opinioniste Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli commentano le strategie dei concorrenti. Inoltre, nuove nomination e sorprese inaspettate potrebbero stravolgere gli equilibri all’interno della casa. Al contrario, Italia 1 sceglie l’adrenalina pura con Jurassic World – Il regno distrutto. In questo capitolo, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano sull’isola per salvare i dinosauri da un’eruzione vulcanica imminente, tuttavia scoprono una cospirazione globale.

Per quanto riguarda l’informazione, Rete 4 trasmette Quarta Repubblica. Nello studio, Nicola Porro intervista politici ed esperti per analizzare la situazione economica del Paese. Parallelamente, su La7, Corrado Augias conduce La Torre di Babele, offrendo chiavi di lettura storiche e culturali per comprendere il presente. In aggiunta, TV8 propone le sfide culinarie di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, mentre il Nove ospita Little Big Italy con Francesco Panella.

I film di questa sera in TV lunedì 1 dicembre 2025

L’offerta cinematografica completa il quadro serale con titoli di grande richiamo.