La programmazione tv per la serata di martedì 2 dicembre 2025 offre una vasta scelta tra fiction, soap opera, talk show e intrattenimento leggero. Su Rai 1 va in onda la nuova puntata della fiction L’altro ispettore. Rai 2 ripropone l’appuntamento con Belve, condotto da Francesca Fagnani, mentre su Rai 3 prosegue la serie di approfondimento Amore Criminale.

Canale 5 trasmette l’appassionante soap turca La notte nel cuore. Italia 1 ospita l’ultima puntata de Le Iene, e La7 presenta il consueto appuntamento con il talk show politico DiMartedì, guidato da Giovanni Floris. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema propone titoli di rilievo come il dramma musicale A Star Is Born e l’animazione per famiglie Moon il panda. La serata promette quindi di soddisfare tutti i gusti, spaziando tra generi diversi e offrendo momenti di svago e riflessione.

Stasera in TV martedì 2 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore (2025)

Questa nuova fiction poliziesca è ambientata nella suggestiva cornice di Roma. La trama sviluppa le indagini di un ispettore di polizia che affronta un passato personale complesso e tormentato, mentre si occupa di casi intricati che spesso coinvolgono drammi e segreti familiari. La serie promette suspense e approfondimento psicologico.

Il programma con la conduzione la giornalista Francesca Fagnani. Il format mantiene il suo stile distintivo, proponendo interviste dirette e senza filtri a personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, noti spesso per le loro posizioni controverse o per le loro storie personali particolarmente intense.

Con la conduzione di Veronica Pivetti, questa nuova puntata continua l’importante missione di dare spazio e voce a casi di violenza sulle donne, noti come femminicidi. Il programma utilizza ricostruzioni accurate e testimonianze dirette per analizzare i fatti e sensibilizzare il pubblico sulla gravità del fenomeno.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 94

Prosegue la popolare soap opera turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek. I telespettatori assisteranno a nuovi e inattesi colpi di scena che intensificano le tensioni familiari e le dinamiche sentimentali tra i personaggi principali, mantenendo alta la suspense e l’emozione.

A guidare la trasmissione troviamo Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. Il programma di approfondimento e satira offre la sua consueta miscela di inchieste giornalistiche, servizi irriverenti e interviste a personaggi di rilievo, affrontando temi di attualità con un taglio critico e ironico.

Il talk show politico e di attualità è condotto da Bianca Berlinguer. Al suo fianco, in qualità di opinionista fisso, c’è Mauro Corona. La trasmissione si concentra sull’analisi degli eventi politici e sociali della settimana, avvalendosi della presenza di ospiti esperti per dibattere e approfondire i temi chiave.

Giovanni Floris conduce questo appuntamento settimanale. Il programma ospita politici, economisti e opinionisti per dibattere e offrire approfondimenti dettagliati sui principali avvenimenti della politica e dell’attualità nazionale e internazionale.

Torna la competizione culinaria con lo chef Alessandro Borghese giudicare quattro ristoratori in gara, valutando vari aspetti delle loro attività.

Una serata dedicata alla comicità e all’intrattenimento leggero, con un ricco cast di comici che si alternano sul palco per offrire sketch e numeri divertenti.

I film di questa sera in TV martedì 2 dicembre 2025