La programmazione tv per la serata di martedì 2 dicembre 2025 offre una vasta scelta tra fiction, soap opera, talk show e intrattenimento leggero. Su Rai 1 va in onda la nuova puntata della fiction L’altro ispettore. Rai 2 ripropone l’appuntamento con Belve, condotto da Francesca Fagnani, mentre su Rai 3 prosegue la serie di approfondimento Amore Criminale.
Canale 5 trasmette l’appassionante soap turca La notte nel cuore. Italia 1 ospita l’ultima puntata de Le Iene, e La7 presenta il consueto appuntamento con il talk show politico DiMartedì, guidato da Giovanni Floris. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema propone titoli di rilievo come il dramma musicale A Star Is Born e l’animazione per famiglie Moon il panda. La serata promette quindi di soddisfare tutti i gusti, spaziando tra generi diversi e offrendo momenti di svago e riflessione.
Stasera in TV martedì 2 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore (2025)
Questa nuova fiction poliziesca è ambientata nella suggestiva cornice di Roma. La trama sviluppa le indagini di un ispettore di polizia che affronta un passato personale complesso e tormentato, mentre si occupa di casi intricati che spesso coinvolgono drammi e segreti familiari. La serie promette suspense e approfondimento psicologico.
- Rai 2 – 21:20 – Belve – Puntata del 2 dicembre
Il programma con la conduzione la giornalista Francesca Fagnani. Il format mantiene il suo stile distintivo, proponendo interviste dirette e senza filtri a personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, noti spesso per le loro posizioni controverse o per le loro storie personali particolarmente intense.
- Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale – Storie di femminicidio
Con la conduzione di Veronica Pivetti, questa nuova puntata continua l’importante missione di dare spazio e voce a casi di violenza sulle donne, noti come femminicidi. Il programma utilizza ricostruzioni accurate e testimonianze dirette per analizzare i fatti e sensibilizzare il pubblico sulla gravità del fenomeno.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 94
Prosegue la popolare soap opera turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek. I telespettatori assisteranno a nuovi e inattesi colpi di scena che intensificano le tensioni familiari e le dinamiche sentimentali tra i personaggi principali, mantenendo alta la suspense e l’emozione.
- Italia 1 – 21:15 – Le Iene – Puntata del 2 dicembre
A guidare la trasmissione troviamo Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. Il programma di approfondimento e satira offre la sua consueta miscela di inchieste giornalistiche, servizi irriverenti e interviste a personaggi di rilievo, affrontando temi di attualità con un taglio critico e ironico.
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
Il talk show politico e di attualità è condotto da Bianca Berlinguer. Al suo fianco, in qualità di opinionista fisso, c’è Mauro Corona. La trasmissione si concentra sull’analisi degli eventi politici e sociali della settimana, avvalendosi della presenza di ospiti esperti per dibattere e approfondire i temi chiave.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Giovanni Floris conduce questo appuntamento settimanale. Il programma ospita politici, economisti e opinionisti per dibattere e offrire approfondimenti dettagliati sui principali avvenimenti della politica e dell’attualità nazionale e internazionale.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna la competizione culinaria con lo chef Alessandro Borghese giudicare quattro ristoratori in gara, valutando vari aspetti delle loro attività.
- Nove – 21:30 – Only Fun – Comico Show – Stagione 5 Episodio 8
Una serata dedicata alla comicità e all’intrattenimento leggero, con un ricco cast di comici che si alternano sul palco per offrire sketch e numeri divertenti.
I film di questa sera in TV martedì 2 dicembre 2025
- L’altro ispettore (Rai 1): Si tratta di una fiction poliziesca italiana, un’ottima proposta per gli amanti del genere.
- Colombiana (Canale 20): Un film d’azione ad alta tensione che ha come protagonista Zoe Saldana, garantendo adrenalina e inseguimenti.
- È una sporca faccenda, tenente Parker! (Iris): Un poliziesco d’annata con Robert Blake, ideale per gli appassionati dei classici del genere.
- Io, loro e Lara (Cine34): Una commedia all’italiana divertente e agrodolce con l’immancabile Carlo Verdone.
- Black Hawk Down (Rai Movie): Un film di guerra e azione con Josh Hartnett, basato su eventi reali e ricco di sequenze spettacolari.
- Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Una commedia classica con l’affiatata coppia di attori Jack Lemmon e Walter Matthau.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Un film d’animazione perfetto per il pubblico più giovane e per un momento di visione familiare.
- A Star Is Born (Sky Cinema Uno): Un dramma musicale di grande successo con le intense performance di Lady Gaga e Bradley Cooper.
- Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Un cult movie indimenticabile diretto da Quentin Tarantino, imperdibile per gli amanti del cinema d’autore.
- Anxiety (Sky Cinema Suspense): Un thriller psicologico che promette forti emozioni e tensione continua per gli amanti del brivido.