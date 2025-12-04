Stasera in tv giovedì 4 dicembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV giovedì 4 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
4 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione tv per la serata di giovedì 4 dicembre 2025 offre una selezione variegata che comprende varietà, musica, talk show e cinema di alto livello. Su Rai 1 va in onda la fiction di successo Un Professore 3. Rai 2 propone il talk di cronaca Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, mentre su Rai 3 prosegue la serie di approfondimento Amore Criminale, presentato da Veronica Pivetti. Canale 5 trasmette lo show musicale Umberto Tozzi: La grande festa, Italia 1 si dedica allo sport con la Coppa Italia, Rete 4 sceglie il talk show Dritto e Rovescio e La7 manda in onda il programma di attualità Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 4 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 – Episodi 5 e 6
    L’attore Alessandro Gassmann torna a interpretare il professor Dante. La trama vede nascere un sentimento particolare tra Anita e Leone, mentre Thomas, uno degli allievi, prende una direzione rischiosa e Dante cerca attivamente di aiutarlo a rimettersi in carreggiata.
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
    Il programma di cronaca e attualità è condotto da Milo Infante. Si tratta della versione serale del popolare talk show che analizza i fatti del giorno con ospiti e servizi di approfondimento.
  • Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale
    Con la conduzione di Veronica Pivetti, il programma prosegue con le sue inchieste toccanti. Vengono raccontate storie di violenza di genere con il massimo rispetto e una profonda consapevolezza della delicatezza dei temi trattati.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Umberto Tozzi: La grande festa
    Un imperdibile concerto-evento che celebra la carriera del cantautore Umberto Tozzi. L’artista si esibisce sul palco accompagnato da ospiti speciali, proponendo i suoi più grandi successi.
  • Italia 1 – 21:00 – Coppa Italia: Lazio – Milan
    Diretta sportiva dello scontro calcistico che si tiene presso lo Stadio Olimpico. La partita è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia e promette forti emozioni.
  • Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio
    Il talk show politico e di attualità è condotto da Paolo Del Debbio. La puntata ospita figure di rilievo come Iva Zanicchi e Paola De Micheli per discutere dei temi centrali della politica.
  • La7 – 21:15 – Piazzapulita
    Con la guida di Corrado Formigli, il programma offre reportage, inchieste e dibattiti su temi di attualità e politica, con la partecipazione di ospiti autorevoli.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
    Torna il celebre format culinario che vede lo chef Alessandro Borghese viaggiare per l’Italia alla ricerca del miglior ristorante in una categoria specifica.
  • Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza
    Una serata dedicata alla satira e all’imitazione con il comico Maurizio Crozza. Il programma offre uno sguardo ironico e critico sui personaggi e sugli eventi della settimana.

I film di questa sera in TV giovedì 4 dicembre 2025

  • Un Professore 3 (Rai 1): Fiction italiana che mescola filosofia e drammi adolescenziali con Alessandro Gassmann.
  • Air Force One (Iris): Un film d’azione ad alta tensione che vede protagonista Harrison Ford nei panni del Presidente degli Stati Uniti.
  • Colombiana (Canale 20): Action movie con Zoe Saldana, ricco di adrenalina e vendetta.
  • Io, loro e Lara (Cine34): Commedia italiana con il popolare Carlo Verdone.
  • Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett.
  • Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia classica con la storica coppia Jack Lemmon e Walter Matthau.

I film su Sky giovedì 4 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – High Ground
    Un film drammatico che segue un veterano, il quale guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
  • Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
    L’attore Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare alle prese con un complesso caso di omicidio.
  • Sky Cinema Family – Moon il panda
    Un’avventura animata pensata per il divertimento di tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Suspense – Anxiety
    Un thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
  • Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
    L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
  • Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
    Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.