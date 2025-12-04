La programmazione tv per la serata di giovedì 4 dicembre 2025 offre una selezione variegata che comprende varietà, musica, talk show e cinema di alto livello. Su Rai 1 va in onda la fiction di successo Un Professore 3. Rai 2 propone il talk di cronaca Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, mentre su Rai 3 prosegue la serie di approfondimento Amore Criminale, presentato da Veronica Pivetti. Canale 5 trasmette lo show musicale Umberto Tozzi: La grande festa, Italia 1 si dedica allo sport con la Coppa Italia, Rete 4 sceglie il talk show Dritto e Rovescio e La7 manda in onda il programma di attualità Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 4 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 – Episodi 5 e 6

L’attore Alessandro Gassmann torna a interpretare il professor Dante. La trama vede nascere un sentimento particolare tra Anita e Leone, mentre Thomas, uno degli allievi, prende una direzione rischiosa e Dante cerca attivamente di aiutarlo a rimettersi in carreggiata.

Il programma di cronaca e attualità è condotto da Milo Infante. Si tratta della versione serale del popolare talk show che analizza i fatti del giorno con ospiti e servizi di approfondimento.

Con la conduzione di Veronica Pivetti, il programma prosegue con le sue inchieste toccanti. Vengono raccontate storie di violenza di genere con il massimo rispetto e una profonda consapevolezza della delicatezza dei temi trattati.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Umberto Tozzi: La grande festa

Un imperdibile concerto-evento che celebra la carriera del cantautore Umberto Tozzi. L’artista si esibisce sul palco accompagnato da ospiti speciali, proponendo i suoi più grandi successi.

Diretta sportiva dello scontro calcistico che si tiene presso lo Stadio Olimpico. La partita è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia e promette forti emozioni.

Il talk show politico e di attualità è condotto da Paolo Del Debbio. La puntata ospita figure di rilievo come Iva Zanicchi e Paola De Micheli per discutere dei temi centrali della politica.

Con la guida di Corrado Formigli, il programma offre reportage, inchieste e dibattiti su temi di attualità e politica, con la partecipazione di ospiti autorevoli.

Torna il celebre format culinario che vede lo chef Alessandro Borghese viaggiare per l’Italia alla ricerca del miglior ristorante in una categoria specifica.

Una serata dedicata alla satira e all’imitazione con il comico Maurizio Crozza. Il programma offre uno sguardo ironico e critico sui personaggi e sugli eventi della settimana.

I film di questa sera in TV giovedì 4 dicembre 2025

Un Professore 3 (Rai 1): Fiction italiana che mescola filosofia e drammi adolescenziali con Alessandro Gassmann.

Air Force One (Iris): Un film d’azione ad alta tensione che vede protagonista Harrison Ford nei panni del Presidente degli Stati Uniti.

Colombiana (Canale 20): Action movie con Zoe Saldana, ricco di adrenalina e vendetta.

Io, loro e Lara (Cine34): Commedia italiana con il popolare Carlo Verdone.

Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett.

Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia classica con la storica coppia Jack Lemmon e Walter Matthau.

