La programmazione tv per la serata di giovedì 4 dicembre 2025 offre una selezione variegata che comprende varietà, musica, talk show e cinema di alto livello. Su Rai 1 va in onda la fiction di successo Un Professore 3. Rai 2 propone il talk di cronaca Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, mentre su Rai 3 prosegue la serie di approfondimento Amore Criminale, presentato da Veronica Pivetti. Canale 5 trasmette lo show musicale Umberto Tozzi: La grande festa, Italia 1 si dedica allo sport con la Coppa Italia, Rete 4 sceglie il talk show Dritto e Rovescio e La7 manda in onda il programma di attualità Piazzapulita.
Stasera in TV giovedì 4 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 – Episodi 5 e 6
L’attore Alessandro Gassmann torna a interpretare il professor Dante. La trama vede nascere un sentimento particolare tra Anita e Leone, mentre Thomas, uno degli allievi, prende una direzione rischiosa e Dante cerca attivamente di aiutarlo a rimettersi in carreggiata.
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
Il programma di cronaca e attualità è condotto da Milo Infante. Si tratta della versione serale del popolare talk show che analizza i fatti del giorno con ospiti e servizi di approfondimento.
- Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale
Con la conduzione di Veronica Pivetti, il programma prosegue con le sue inchieste toccanti. Vengono raccontate storie di violenza di genere con il massimo rispetto e una profonda consapevolezza della delicatezza dei temi trattati.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – Umberto Tozzi: La grande festa
Un imperdibile concerto-evento che celebra la carriera del cantautore Umberto Tozzi. L’artista si esibisce sul palco accompagnato da ospiti speciali, proponendo i suoi più grandi successi.
- Italia 1 – 21:00 – Coppa Italia: Lazio – Milan
Diretta sportiva dello scontro calcistico che si tiene presso lo Stadio Olimpico. La partita è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia e promette forti emozioni.
- Rete 4 – 21:30 – Dritto e Rovescio
Il talk show politico e di attualità è condotto da Paolo Del Debbio. La puntata ospita figure di rilievo come Iva Zanicchi e Paola De Micheli per discutere dei temi centrali della politica.
- La7 – 21:15 – Piazzapulita
Con la guida di Corrado Formigli, il programma offre reportage, inchieste e dibattiti su temi di attualità e politica, con la partecipazione di ospiti autorevoli.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre format culinario che vede lo chef Alessandro Borghese viaggiare per l’Italia alla ricerca del miglior ristorante in una categoria specifica.
- Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza
Una serata dedicata alla satira e all’imitazione con il comico Maurizio Crozza. Il programma offre uno sguardo ironico e critico sui personaggi e sugli eventi della settimana.
I film di questa sera in TV giovedì 4 dicembre 2025
- Un Professore 3 (Rai 1): Fiction italiana che mescola filosofia e drammi adolescenziali con Alessandro Gassmann.
- Air Force One (Iris): Un film d’azione ad alta tensione che vede protagonista Harrison Ford nei panni del Presidente degli Stati Uniti.
- Colombiana (Canale 20): Action movie con Zoe Saldana, ricco di adrenalina e vendetta.
- Io, loro e Lara (Cine34): Commedia italiana con il popolare Carlo Verdone.
- Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett.
- Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia classica con la storica coppia Jack Lemmon e Walter Matthau.
I film su Sky giovedì 4 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – High Ground
Un film drammatico che segue un veterano, il quale guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
- Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
L’attore Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare alle prese con un complesso caso di omicidio.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Un’avventura animata pensata per il divertimento di tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Un thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.
