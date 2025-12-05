La programmazione tv per questa sera venerdì 5 dicembre 2025 propone un mix di talent show, soap opera, inchieste giornalistiche e film cult. Su Rai 1 torna l’appuntamento con il talent show The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Rai 2 propone il film d’azione Ronin, con Robert De Niro e Jean Reno, mentre su Rai 3 va in onda il programma di inchieste Farwest, guidato da Salvo Sottile. Canale 5 trasmette la soap turca La notte nel cuore. Italia 1 presenta lo speciale Le Iene presentano: La Cura, Rete 4 torna con il programma di cronaca nera Quarto Grado e La7 con il talk show satirico Propaganda Live.

Stasera in TV venerdì 5 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior – Stagione 6 Puntata 4

Conduce Antonella Clerici. Il talent show prosegue con la fase delle Blind Auditions. La giuria rinnovata è composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia inedita formata da Clementino & Rocco Hunt.

Un film d’azione cult che schiera un cast di alto livello, tra cui Robert De Niro e Jean Reno. La trama coinvolge ex agenti segreti che si contendono il possesso di una misteriosa e ambita valigetta, dando vita a inseguimenti spettacolari.

Il programma di inchieste è condotto da Salvo Sottile. La trasmissione si concentra sull’indagine e l’approfondimento di casi e storie che si muovono sui confini incerti della legalità e della giustizia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 96

Continua la programmazione della popolare soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. La nuova puntata riserva al pubblico nuovi colpi di scena e sviluppi nelle complesse tensioni familiari e sentimentali.

Il programma speciale di inchieste è condotto da Gaetano Pecoraro. La puntata si focalizza su un’approfondita inchiesta dedicata al sistema sanitario italiano, esplorandone le criticità e le più recenti scoperte mediche.

Conduce il programma Gianluigi Nuzzi. L’approfondimento si concentra sui casi di cronaca nera più discussi e sui misteri irrisolti, fornendo aggiornamenti e interviste esclusive.

Il talk show satirico e di attualità è guidato da Diego Bianchi. Il programma offre un mix di satira pungente, reportage originali e ospita personaggi del mondo della cultura e della politica.

Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese giudicare quattro ristoratori in una sfida gastronomica.

Una serata di intrattenimento comico con la satira e le imitazioni di Maurizio Crozza.

I film di questa sera in TV venerdì 5 dicembre 2025

Ronin (Rai 2): Action cult indimenticabile con Robert De Niro e Jean Reno.

Killer Elite (Canale 20): Film d’azione con gli attori Jason Statham e Clive Owen.

Eyes Wide Shut (Iris): Thriller psicologico complesso e suggestivo di Stanley Kubrick.

Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione ideale per i bambini e per tutta la famiglia.

High Ground (Sky Cinema Uno): Dramma storico ambientato in Australia.

Jack Reacher – La prova decisiva (Sky Cinema Uno): Thriller ad alta tensione con l’attore Tom Cruise.

Anxiety (Sky Cinema Suspense): Thriller psicologico che mette in scena la persecuzione attraverso le visioni.

Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Cult movie iconico e imprescindibile di Quentin Tarantino.

I film su Sky venerdì 5 dicembre 2025