La programmazione tv per questa sera venerdì 5 dicembre 2025 propone un mix di talent show, soap opera, inchieste giornalistiche e film cult. Su Rai 1 torna l’appuntamento con il talent show The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Rai 2 propone il film d’azione Ronin, con Robert De Niro e Jean Reno, mentre su Rai 3 va in onda il programma di inchieste Farwest, guidato da Salvo Sottile. Canale 5 trasmette la soap turca La notte nel cuore. Italia 1 presenta lo speciale Le Iene presentano: La Cura, Rete 4 torna con il programma di cronaca nera Quarto Grado e La7 con il talk show satirico Propaganda Live.
Stasera in TV venerdì 5 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior – Stagione 6 Puntata 4
Conduce Antonella Clerici. Il talent show prosegue con la fase delle Blind Auditions. La giuria rinnovata è composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek e la coppia inedita formata da Clementino & Rocco Hunt.
- Rai 2 – 21:20 – Ronin (1998)
Un film d’azione cult che schiera un cast di alto livello, tra cui Robert De Niro e Jean Reno. La trama coinvolge ex agenti segreti che si contendono il possesso di una misteriosa e ambita valigetta, dando vita a inseguimenti spettacolari.
- Rai 3 – 21:25 – Farwest
Il programma di inchieste è condotto da Salvo Sottile. La trasmissione si concentra sull’indagine e l’approfondimento di casi e storie che si muovono sui confini incerti della legalità e della giustizia.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 96
Continua la programmazione della popolare soap opera turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. La nuova puntata riserva al pubblico nuovi colpi di scena e sviluppi nelle complesse tensioni familiari e sentimentali.
- Italia 1 – 21:20 – Le Iene presentano: La Cura
Il programma speciale di inchieste è condotto da Gaetano Pecoraro. La puntata si focalizza su un’approfondita inchiesta dedicata al sistema sanitario italiano, esplorandone le criticità e le più recenti scoperte mediche.
- Rete 4 – 21:30 – Quarto Grado
Conduce il programma Gianluigi Nuzzi. L’approfondimento si concentra sui casi di cronaca nera più discussi e sui misteri irrisolti, fornendo aggiornamenti e interviste esclusive.
- La7 – 21:15 – Propaganda Live
Il talk show satirico e di attualità è guidato da Diego Bianchi. Il programma offre un mix di satira pungente, reportage originali e ospita personaggi del mondo della cultura e della politica.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese giudicare quattro ristoratori in una sfida gastronomica.
- Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza
Una serata di intrattenimento comico con la satira e le imitazioni di Maurizio Crozza.
I film di questa sera in TV venerdì 5 dicembre 2025
- Ronin (Rai 2): Action cult indimenticabile con Robert De Niro e Jean Reno.
- Killer Elite (Canale 20): Film d’azione con gli attori Jason Statham e Clive Owen.
- Eyes Wide Shut (Iris): Thriller psicologico complesso e suggestivo di Stanley Kubrick.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione ideale per i bambini e per tutta la famiglia.
- High Ground (Sky Cinema Uno): Dramma storico ambientato in Australia.
- Jack Reacher – La prova decisiva (Sky Cinema Uno): Thriller ad alta tensione con l’attore Tom Cruise.
- Anxiety (Sky Cinema Suspense): Thriller psicologico che mette in scena la persecuzione attraverso le visioni.
- Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Cult movie iconico e imprescindibile di Quentin Tarantino.
I film su Sky venerdì 5 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – High Ground
Un film drammatico che segue un veterano, il quale guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
- Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
L’attore Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare alle prese con un complesso caso di omicidio.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Un’avventura animata pensata per il divertimento di tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Un thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.