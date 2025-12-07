Stasera in tv domenica 7 dicembre 2025
Stasera in TV domenica 7 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
7 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
La programmazione tv per questa sera domenica 7 dicembre 2025 propone un’offerta che spazia tra fiction d’autore, soap, quiz show e spettacoli comici. Su Rai 1 va in onda la nuova fiction Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Rai 2 propone il thriller ad alta tensione Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, mentre su Rai 3 torna l’appuntamento con il programma di inchieste Report, guidato da Sigfrido Ranucci. Canale 5 trasmette il popolare quiz show Chi vuol essere milionario, presentato da Gerry Scotti. Italia 1 propone lo show comico Zelig On, Rete 4 sceglie il talk show di inchieste Fuori dal coro e La7 manda in onda un programma di approfondimento politico.

Stasera in TV domenica 7 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (2025)
    Si tratta di una nuova e attesa fiction, liberamente ispirata al celebre romanzo di Nikolaj Leskov. La trama si concentra sulla storia di una donna dal carattere ribelle che sfida apertamente le rigide convenzioni sociali e familiari imposte dalla società della Russia zarista, dando vita a un dramma di passione e libertà.
  • Rai 2 – 21:00 – Il giorno sbagliato (2020)
    Un intenso thriller psicologico che vede protagonista il premio Oscar Russell Crowe. La narrazione si sviluppa a partire da un incontro casuale a un semaforo che, in modo inaspettato, si trasforma rapidamente in un vero e proprio incubo di rabbia e violenza per uno dei protagonisti.
  • Rai 3 – 21:20 – Report
    Il programma di inchieste e approfondimento è condotto da Sigfrido Ranucci. Vengono proposte nuove inchieste e analisi dettagliate su temi cruciali dell’attualità politica, economica e sociale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Chi vuol essere milionario
    Il celebre quiz show torna con la conduzione di Gerry Scotti. I concorrenti affrontano una serie di domande a difficoltà crescente, con l’obiettivo di aggiudicarsi il montepremi finale da un milione di euro.
  • Italia 1 – 21:20 – Zelig On
    Lo show comico è condotto dalla coppia formata da Paolo Ruffini e Lodovica Comello. La serata vede la partecipazione di comici di grande fama come Ale & Franz e Max Angioni.
  • Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
    Il talk show di inchieste e commento politico è condotto da Mario Giordano. Il programma si concentra sull’analisi di casi di cronaca e sulle dinamiche politiche più controverse.
  • La7 – 21:15 – Approfondimento politico
    Il palinsesto serale del canale è dedicato all’attualità e ai dibattiti politici, con un focus sulle analisi della settimana.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
    Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese alla ricerca del miglior ristorante.
  • Nove – 21:30 – Che tempo che fa
    Il popolare talk show di intrattenimento e interviste è condotto da Fabio Fazio.

I film di questa sera in TV domenica 7 dicembre 2025

  • Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (Rai 1): Fiction storica tratta dal romanzo di Leskov.
  • Il giorno sbagliato (Rai 2): Thriller psicologico ad alta tensione con Russell Crowe.
  • Midnight in Paris (Iris): Commedia romantica e onirica diretta da Woody Allen.
  • Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione perfetto per i bambini.
  • A Star Is Born (Sky Cinema Uno): Dramma musicale intenso con Lady Gaga e Bradley Cooper.
  • Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Cult movie iconico e imprescindibile di Quentin Tarantino.
  • Anxiety (Sky Cinema Suspense): Thriller psicologico che gioca sulla percezione della realtà.

I film su Sky domenica 7 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – A Star Is Born
    Dramma musicale di successo con le intense performance di Lady Gaga e Bradley Cooper.
  • Sky Cinema Family – Moon il panda
    Film d’animazione per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Suspense – Anxiety
    Thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
  • Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
    L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
  • Sky Cinema Drama – Una figlia
    Un dramma familiare profondo e intenso, che esplora le complesse dinamiche affettive.
  • Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
    Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

