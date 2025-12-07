La programmazione tv per questa sera domenica 7 dicembre 2025 propone un’offerta che spazia tra fiction d’autore, soap, quiz show e spettacoli comici. Su Rai 1 va in onda la nuova fiction Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Rai 2 propone il thriller ad alta tensione Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, mentre su Rai 3 torna l’appuntamento con il programma di inchieste Report, guidato da Sigfrido Ranucci. Canale 5 trasmette il popolare quiz show Chi vuol essere milionario, presentato da Gerry Scotti. Italia 1 propone lo show comico Zelig On, Rete 4 sceglie il talk show di inchieste Fuori dal coro e La7 manda in onda un programma di approfondimento politico.
- Rai 1 – 21:30 – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk (2025)
Si tratta di una nuova e attesa fiction, liberamente ispirata al celebre romanzo di Nikolaj Leskov. La trama si concentra sulla storia di una donna dal carattere ribelle che sfida apertamente le rigide convenzioni sociali e familiari imposte dalla società della Russia zarista, dando vita a un dramma di passione e libertà.
- Rai 2 – 21:00 – Il giorno sbagliato (2020)
Un intenso thriller psicologico che vede protagonista il premio Oscar Russell Crowe. La narrazione si sviluppa a partire da un incontro casuale a un semaforo che, in modo inaspettato, si trasforma rapidamente in un vero e proprio incubo di rabbia e violenza per uno dei protagonisti.
- Rai 3 – 21:20 – Report
Il programma di inchieste e approfondimento è condotto da Sigfrido Ranucci. Vengono proposte nuove inchieste e analisi dettagliate su temi cruciali dell’attualità politica, economica e sociale.
- Canale 5 – 21:30 – Chi vuol essere milionario
Il celebre quiz show torna con la conduzione di Gerry Scotti. I concorrenti affrontano una serie di domande a difficoltà crescente, con l’obiettivo di aggiudicarsi il montepremi finale da un milione di euro.
- Italia 1 – 21:20 – Zelig On
Lo show comico è condotto dalla coppia formata da Paolo Ruffini e Lodovica Comello. La serata vede la partecipazione di comici di grande fama come Ale & Franz e Max Angioni.
- Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
Il talk show di inchieste e commento politico è condotto da Mario Giordano. Il programma si concentra sull’analisi di casi di cronaca e sulle dinamiche politiche più controverse.
- La7 – 21:15 – Approfondimento politico
Il palinsesto serale del canale è dedicato all’attualità e ai dibattiti politici, con un focus sulle analisi della settimana.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese alla ricerca del miglior ristorante.
- Nove – 21:30 – Che tempo che fa
Il popolare talk show di intrattenimento e interviste è condotto da Fabio Fazio.
I film su Sky domenica 7 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – A Star Is Born
Dramma musicale di successo con le intense performance di Lady Gaga e Bradley Cooper.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Film d’animazione per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Drama – Una figlia
Un dramma familiare profondo e intenso, che esplora le complesse dinamiche affettive.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Una commedia romantica corale che vede coinvolti Jennifer Aniston e Ben Affleck, tra gli altri, esplorando le difficoltà relazionali.
