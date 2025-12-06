Domenica 7 dicembre, dalle 11:50 circa, prende il via una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione è proposta su Canale 5.

Melaverde 7 dicembre, la Piana di Tarquinia

Al timone di Melaverde di domenica 7 dicembre c’è la coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due, come sempre, si dividono e visitano due differenti zone del nostro paese, andando alla scoperta delle tradizioni e delle bellezze culturali e naturalistiche. La trasmissione, oltre che in tv, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Melaverde, domenica 7 dicembre, è preceduto, dalle 10:30 circa, dal format Le Storie di Melaverde, che contiene una selezione dei migliori servizi mai trasmessi nelle passate edizioni del programma. Venuto, nella puntata del 7 dicembre, propone un focus sulla Piana di Tarquinia. Si tratta di una zona che nasconde molte bellezze e segreti, situata nella Maremma Laziale.

Area agricola fra le più fertili e produttive dell’Italia centrale

Vincenzo Venuto, durante Melaverde di domenica 7 dicembre, racconta che la Piana di Tarquinia è una fra le aree agricole più fertili e produttive dell’Italia centrale. Situata ad un centinaio di chilometri di distanza da Roma e posta in provincia di Viterbo, essa si estende lungo la costa tirrenica tra la città di Tarquinia ed il mare.

Il presentatore spiega, in primis, come sono coltivati e raccolti i kiwi, frutto originario della Cina ma che oramai è coltivato in tutto il mondo, con il nostro paese che è fra i leader delle classifiche dei produttori ed esportatori. Altro frutto che nasce nella Piana di Tarquinia è la melagrana, ricca di antiossidanti, più del vino rosso e del té verde, oltre che di potassio e vitamina C.

Infine, si parla dell’allevamento. D’altronde, la Piana di Tarquinia è diventato l’habitat ideale per la Aberdeen Angus, razza bovina scozzese.

Melaverde 7 dicembre, i villaggi di Natale

A Melaverde del 7 dicembre, Ellen Hidding, approfittando delle festività oramai imminenti, decide di visitare i Villaggi di Natale. Essi, molto spesso, sono organizzati all’interno dei garden, che oggi più che mai non si limitano ad accogliere le persone, ma offrono loro delle vere e proprie esperienze, che permettono a tutti di vivere la magia delle feste. Hidding, fra luci, scenografie incantate ed elfi birichini, accompagna il pubblico della rete ammiraglia alla scoperta delle curiosità sui simboli natalizi, oltre che dispensare, in compagnia di ospiti ed esperti, delle idee creative per decorare la casa.