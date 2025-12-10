La programmazione tv per la sera di mercoledì 10 dicembre 2025 offre una selezione variegata che include fiction, soap opera, talk show e grande cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della fiction L’altro ispettore. Rai 2 propone il film cult Con Air, con Nicolas Cage. Rai 3 ripropone il programma di servizio pubblico Chi l’ha visto?. Canale 5 trasmette la soap turca La notte nel cuore. Italia 1 propone lo spin-off ad alta velocità Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Rete 4 sceglie il talk show politico Realpolitik e La7 manda in onda il programma di approfondimento storico Atlantide.
Stasera in TV mercoledì 10 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore – Episodio 4
La fiction di genere noir, ambientata nelle suggestive atmosfere di Roma, prosegue con un nuovo episodio. L’ispettore protagonista si trova a condurre un’indagine serrata su un caso di omicidio che coinvolge direttamente la malavita locale, promettendo colpi di scena e suspense.
- Rai 2 – 21:20 – Con Air (1997)
Un film d’azione cult che schiera un cast di alto livello, tra cui Nicolas Cage, John Malkovich e John Cusack. La trama vede un ex ranger che si ritrova in una situazione di pericolo, prigioniero su un aereo che trasporta alcuni dei criminali più pericolosi del Paese.
- Rai 3 – 21:20 – Chi l’ha visto?
Il programma di servizio pubblico è condotto da Federica Sciarelli. Vengono proposti appelli in diretta e aggiornamenti sui casi di persone scomparse e sui misteri della cronaca irrisolti.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 99
Continua l’appassionante soap opera turca, con i protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek. La nuova puntata promette nuovi e significativi colpi di scena, che intensificano ulteriormente le dinamiche emotive e le tensioni familiari.
- Italia 1 – 21:20 – Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)
Uno spin-off ad alto contenuto d’azione della celebre saga automobilistica. Il film vede Dwayne Johnson e Jason Statham impegnati in una missione ad alta velocità contro una minaccia biotecnologica globale.
- Rete 4 – 21:30 – Realpolitik
Il talk show di approfondimento politico è condotto da Tommaso Labate. Il programma si concentra sull’analisi dei principali temi di politica e sicurezza nazionale, con ospiti e dibattiti.
- La7 – 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi
Il programma è condotto da Andrea Purgatori. La trasmissione propone documentari e approfondimenti storici, esplorando storie affascinanti di uomini e civiltà del passato.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice.
- Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi
Il programma di dibattito politico e sociale è condotto da Andrea Scanzi. Ospiti: Marco Travaglio, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio.
I film di questa sera in TV mercoledì 10 dicembre 2025
- L’altro ispettore (Rai 1): Fiction poliziesca italiana, ricca di tensione.
- Con Air (Rai 2): Action cult ad alta adrenalina con Nicolas Cage.
- Fast & Furious: Hobbs & Shaw (Italia 1): Spin-off della saga automobilistica.
- Eyes Wide Shut (Iris): Thriller psicologico complesso e suggestivo di Stanley Kubrick.
- Moon il panda (Sky Cinema Family): Film d’animazione perfetto per i bambini.
- High Ground (Sky Cinema Uno): Dramma storico australiano.
- Jack Reacher – La prova decisiva (Sky Cinema Uno): Thriller ad alta tensione con Tom Cruise.
- Pulp Fiction (Sky Cinema Collection): Cult movie iconico di Quentin Tarantino.
- Anxiety (Sky Cinema Suspense): Thriller psicologico che esplora la paranoia.
I film su Sky mercoledì 10 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – High Ground
Un film drammatico che segue un veterano, il quale guida un giovane aborigeno in cerca di giustizia.
- Sky Cinema Uno – Jack Reacher – La prova decisiva
L’attore Tom Cruise interpreta un ex poliziotto militare alle prese con un complesso caso di omicidio.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Un’avventura animata pensata per il divertimento di tutta la famiglia.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Un thriller psicologico incentrato su una donna perseguitata da visioni inquietanti.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Una commedia romantica corale che analizza le difficoltà delle relazioni sentimentali.
