Martedì 9 dicembre giunge al termine la prima stagione de L’Altro ispettore con gli episodi Fine corsa e Seconda occasione. Gli appuntamenti sono proposti su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa.

L’Altro ispettore Fine corsa, regista e dove è girata

La fiction L’Altro ispettore è liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò e la sceneggiatura è scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Emanuela Rizzuto e Paola Randi. Quest’ultima, inoltre, è anche la regista. Le riprese si sono svolte a Lucca.

Il progetto, dedicato al tema degli infortuni sul lavoro, gode del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail. Inoltre, vanta la collaborazione di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Disabilità, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Molto positivi gli ascolti ottenuti dalla serie. Le prime due serate, andate in onda il 2 ed il 3 dicembre, hanno tenuto compagnia ad una media di 3 milioni di spettatori, con una share del 17,7%.

L’Altro ispettore Fine corsa, la trama

Durante Fine corsa de L’Altro ispettore, il protagonista indaga sulla morte di Serena. Quest’ultima era una infermiera presso una clinica privata della città. Il decesso è giunto a causa di un incidente stradale, che è avvenuto mentre stava rientrando a casa da un duro turno di lavoro. Le forze dell’ordine si recano subito sul luogo e, durante gli accertamenti, notano che sulla strada non sono presenti segnali di frenata. Inoltre, gli esami escludono che la donna avesse ingerito alcol o sostanze stupefacenti. Dodaro, allora, decide di indagare sull’ambiente di lavoro.

Seconda occasione, la trama

La prima stagione de L’Altro ispettore termina con Seconda occasione. Nell’episodio, Mimmo deve lavorare sulla morte di Furino Villa e Carmelo Ricci, i cui corpi privi di vita sono rinvenuti all’interno di un silo, nel quale hanno inalato monossido di carbonio. Procedendo con l’indagine, Dodaro scopre che il caso ha radici che affondano nel passato.

L’Altro ispettore Fine corsa, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati ne L’Altro ispettore, in onda su Rai 1 e fruibile in streaming su Rai Play.