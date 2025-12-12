La programmazione tv per la sera di sabato 13 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dal varietà al talent show, includendo grandi film, programmi di approfondimento e concerti evento. Su Rai 1 va in onda la cruciale semifinale del dance show Ballando con le stelle 2025. Rai 2 propone un nuovo episodio dell’ottava stagione della serie d’azione S.W.A.T.. Rai 3 dedica la prima serata al programma di inchieste Indovina chi viene a cena, seguito dal film cult Bastardi senza gloria. Canale 5 trasmette il concerto evento Il Volo – Tutti per uno. Italia 1 manda in onda il film fantasy IF – Gli amici immaginari, e Rete 4 sceglie il thriller d’azione Unknown – Senza identità.
Stasera in TV sabato 13 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:25 – Ballando con le stelle 2025 – Puntata 12
Semifinale del popolare dance show, condotto come sempre da Milly Carlucci. La tensione aumenta con le coppie rimaste in gara che si contendono un posto per la finale, esibendosi di fronte al severo giudizio della giuria.
- Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 17 – Nemico nascosto
La serie d’azione prosegue con un nuovo episodio ad alta adrenalina. La squadra di Hondo si trova a dover indagare su una complessa rete criminale, dopo che una violenta sparatoria ha coinvolto due agenti, mettendo a rischio la sicurezza della città.
- Rai 3 – 21:20 – Indovina chi viene a cena
Il programma di inchieste si concentra su tematiche di grande rilevanza sociale, dedicate all’alimentazione, all’ambiente e alle complesse filiere produttive, con il consueto taglio critico e documentato.
A seguire – 22:00 – Bastardi senza gloria (2009)
Film di culto diretto dal maestro Quentin Tarantino, con protagonisti Brad Pitt e Christoph Waltz. La storia, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, segue un gruppo di soldati ebrei americani in missione segreta.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Cielo
- Canale 5 – 21:30 – Il Volo – Tutti per uno
Un concerto evento che vede protagonista il celebre trio lirico-pop Il Volo. I tre tenori si esibiscono accompagnati da un’orchestra e da numerosi ospiti del panorama musicale italiano e internazionale.
- Italia 1 – 21:20 – IF – Gli amici immaginari (2024)
Film fantasy e commedia diretto da John Krasinski, con Ryan Reynolds. La trama segue una bambina che scopre di poter vedere gli amici immaginari dimenticati dai loro bambini, intraprendendo un’avventura per ricongiungerli.
- Rete 4 – 21:30 – Unknown – Senza identità (2011)
Thriller ad alta tensione che vede protagonista Liam Neeson. Un uomo si risveglia dal coma e scopre che qualcuno ha preso la sua identità, costringendolo a una disperata corsa per la verità.
- La7 – 21:15 – In Onda – Prima serata
Il programma di attualità e dibattiti, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, propone un’analisi approfondita degli eventi politici e sociali della settimana.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese.
