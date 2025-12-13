Nuovo sabato in compagnia delle Linee. Il 13 dicembre, su Rai 1, sono in onda nuove puntate di Linea Verde Italia, Linea Verde Bike e Linea Verde Sentieri.

Linea Verde Italia 13 dicembre, i conduttori a L’Aquila

Al timone di Linea Verde Italia, al via alle ore 12:30, torna la coppia composta da Monica Caradonna e Tinto. I due, questa settimana, visitano l’Abruzzo, concentrandosi particolarmente sulla città de L’Aquila.

Il format, dedicato all’innovazione e alla sostenibilità, fa tappa in quella che, nel 2026, sarà la Capitale della Cultura Italiana. Una scelta, questa, arrivata grazie soprattutto al progetto L’Aquila Città Multiverso, nato per valorizzare il suo patrimonio culturale, artistico e naturale, promuovendo la coesione sociale e l’innovazione.

Per L’Aquila, il prossimo anno si prospetta molto importante anche perché ricade il 15esimo anniversario dal terribile terremoto del 2009, che ha causato più di 300 vittime.

Linea Verde Italia 13 dicembre, le tappe del viaggio

Linea Verde Italia del 13 dicembre analizza alcuni dei luoghi simbolo de L’Aquila, partendo dal Teatro San Filippo e da alcuni cortili dei palazzi storici cittadini. A seguire, Caradonna visita le sale affrescate di Palazzo Benedetti Gaglioffi per raccontare il progetto del coworking artigianale. Tinto, a sua volta, entra nella Sala delle Ceramiche, con più di trecento reperti studiati e catalogati, nel Complesso monumentale di San Domenico. I conduttori terminano il viaggio all’Auditorium del Conservatorio Alfredo Casella, dove è proposto un focus sulle attività legate alla Musicoterapia.

Linea Verde Italia è preceduta, alle 12:00, da Linea Verde Bike, guidato da Federico Quaranta e Giulia Capocchi. I due, a bordo della loro bicicletta, visitano il Complesso di San Leucio, la Reggia di Caserta, il Castello di Limatola e le cittadine di Caiazzo, Succivo e Piana di Monte Verna. Un itinerario che mischia bellezze culturali e naturali e che permette di raccontare due realtà campane. La prima è la Cooperativa Sociale Terra Felix, un’organizzazione che da 12 anni si occupa di rigenerare luoghi abbandonati o confiscati alla criminalità. La seconda è la sede di Cirio Agricola, un’azienda all’avanguardia che, fra le diverse attività, conta la più grande mandria italiana di vacche da latte e che è molto attenta alla salvaguardia ambientale.

Zani e Capocchi nel cuore della Val di Fiemme

Infine, alle 11:25 del 13 dicembre, Lino Zani e Giulia Capocchi, con Linea Verde Sentieri, continuano a visitare i luoghi che ospiteranno i Giochi Olimpici di Milano Cortina. Focus, questa settimana, sulla Val di Fiemme. I conduttori raccontano i preparativi per accogliere al meglio le varie delegazioni, dando voce anche ai cittadini. La comunità, infatti, vive i Giochi come un’opportunità e un’eredità da costruire insieme.