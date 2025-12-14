La programmazione tv per la sera di lunedì 15 dicembre 2025 propone un palinsesto ricco che spazia dalla grande fiction ai reality show, includendo film d’azione e programmi di approfondimento giornalistico. Su Rai 1 va in onda la fiction evento Sandokan. Rai 2 propone il film cult d’azione Con Air, mentre Rai 3 dedica la serata all’informazione con il programma d’inchieste PresaDiretta. Le reti Mediaset alternano attualità, con Quarta Repubblica su Rete 4, e intrattenimento, con il Grande Fratello su Canale 5 e Freedom su Italia 1. La7, TV8 e Nove completano la programmazione con serie, film e format culinari.

Stasera in TV lunedì 15 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Sandokan (2025)

Prosegue la serie evento con Can Yaman. La trama si concentra su Brooke, che cerca in tutti i modi di riscattarsi agli occhi del console. Nel frattempo, Sandokan e Marianna si avventurano e raggiungono un villaggio Dayak, nascosto nel cuore della giungla del Sarawak, in una missione ad alto rischio.

Rai 2 – 21:20 – Con Air

Il film d’azione vede un gruppo di detenuti particolarmente pericolosi prendere il controllo di un aereo, su cui viaggiano come prigionieri, durante un trasferimento aereo, dando vita a un dirottamento ad alta quota.

Rai 3 – 21:20 – PresaDiretta

Il programma di approfondimento giornalistico, condotto da Riccardo Iacona, dedica la puntata all’analisi dei temi più rilevanti e complessi dell’attualità politica, economica e sociale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica

Nicola Porro conduce il talk show, analizzando i principali fatti di politica, economia e società con ospiti in studio, dibattiti e collegamenti esterni.

Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello

Nuova puntata del popolare reality show, condotto da Simona Ventura. La serata riserva nuove eliminazioni, ingressi e sorprese per i concorrenti nella casa.

Italia 1 – 21:20 – Freedom – Oltre il confine

Roberto Giacobbo guida il pubblico in un viaggio alla scoperta di misteri, luoghi nascosti e storie affascinanti, un programma di divulgazione e avventura.

La7 – 21:15 – Grey’s Anatomy

Episodi della storica e acclamata serie medical, che segue le vicende personali e professionali dei medici di un ospedale di Seattle.

TV8 – 21:30 – MasterChef Italia – Best Of

Un appuntamento speciale che ripropone il meglio delle prove più iconiche e i momenti salienti del celebre talent culinario, con i giudici che commentano le sfide.

Nove – 21:25 – Little Big Italy

Francesco Panella continua la sua missione alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero, in una sfida gastronomica all’ultima forchetta tra chef italiani fuori dai confini nazionali.

I film di questa sera in tv lunedì 15 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – Transformers 3

Gli Autobot affrontano una nuova minaccia dei Decepticon, in un kolossal fantascientifico.

Rai 4 – 21:20 – Io, Robot

Nel 2035, un detective indaga su un possibile crimine commesso da un robot, in un thriller fantascientifico.

Iris – 21:15 – Babylon

Film storico che ritrae la Hollywood degli anni ’20, tra ambizione, eccessi e cadute drammatiche.

Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta

Un complotto viene scoperto durante un incontro di boxe, in un thriller ad alta suspense.

Cielo – 21:20 – MIIB – Men in Black II

L’agente J richiama l’agente K per affrontare una nuova minaccia aliena. Sci-fi comico.

Twenty Seven – 21:15 – Flipper

Un ragazzo stringe amicizia con un delfino in Florida, in un film per tutta la famiglia.

Tv2000 – 21:40 – Jack & Sarah

Un avvocato rimasto vedovo impara a crescere la figlia neonata, in un dramma familiare.

La7 Cinema – 21:15 – Febbre da cavallo

Tre amici tentano la fortuna con le scommesse sui cavalli, in una commedia cult.

La 5 – 21:10 – Miracoli a Natale

Una manager cinica deve valutare la chiusura di un’azienda in un piccolo paese, dove riscopre lo spirito del Natale.