La programmazione tv per la sera di lunedì 15 dicembre 2025 propone un palinsesto ricco che spazia dalla grande fiction ai reality show, includendo film d’azione e programmi di approfondimento giornalistico. Su Rai 1 va in onda la fiction evento Sandokan. Rai 2 propone il film cult d’azione Con Air, mentre Rai 3 dedica la serata all’informazione con il programma d’inchieste PresaDiretta. Le reti Mediaset alternano attualità, con Quarta Repubblica su Rete 4, e intrattenimento, con il Grande Fratello su Canale 5 e Freedom su Italia 1. La7, TV8 e Nove completano la programmazione con serie, film e format culinari.
Stasera in TV lunedì 15 dicembre 2025, Rai
Rai 1 – 21:30 – Sandokan (2025)
Prosegue la serie evento con Can Yaman. La trama si concentra su Brooke, che cerca in tutti i modi di riscattarsi agli occhi del console. Nel frattempo, Sandokan e Marianna si avventurano e raggiungono un villaggio Dayak, nascosto nel cuore della giungla del Sarawak, in una missione ad alto rischio.
Rai 2 – 21:20 – Con Air
Il film d’azione vede un gruppo di detenuti particolarmente pericolosi prendere il controllo di un aereo, su cui viaggiano come prigionieri, durante un trasferimento aereo, dando vita a un dirottamento ad alta quota.
Rai 3 – 21:20 – PresaDiretta
Il programma di approfondimento giornalistico, condotto da Riccardo Iacona, dedica la puntata all’analisi dei temi più rilevanti e complessi dell’attualità politica, economica e sociale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Rete 4 – 21:30 – Quarta Repubblica
Nicola Porro conduce il talk show, analizzando i principali fatti di politica, economia e società con ospiti in studio, dibattiti e collegamenti esterni.
Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello
Nuova puntata del popolare reality show, condotto da Simona Ventura. La serata riserva nuove eliminazioni, ingressi e sorprese per i concorrenti nella casa.
Italia 1 – 21:20 – Freedom – Oltre il confine
Roberto Giacobbo guida il pubblico in un viaggio alla scoperta di misteri, luoghi nascosti e storie affascinanti, un programma di divulgazione e avventura.
La7 – 21:15 – Grey’s Anatomy
Episodi della storica e acclamata serie medical, che segue le vicende personali e professionali dei medici di un ospedale di Seattle.
TV8 – 21:30 – MasterChef Italia – Best Of
Un appuntamento speciale che ripropone il meglio delle prove più iconiche e i momenti salienti del celebre talent culinario, con i giudici che commentano le sfide.
Nove – 21:25 – Little Big Italy
Francesco Panella continua la sua missione alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero, in una sfida gastronomica all’ultima forchetta tra chef italiani fuori dai confini nazionali.
I film di questa sera in tv lunedì 15 dicembre 2025
Canale 20 – 21:10 – Transformers 3
Gli Autobot affrontano una nuova minaccia dei Decepticon, in un kolossal fantascientifico.
Rai 4 – 21:20 – Io, Robot
Nel 2035, un detective indaga su un possibile crimine commesso da un robot, in un thriller fantascientifico.
Iris – 21:15 – Babylon
Film storico che ritrae la Hollywood degli anni ’20, tra ambizione, eccessi e cadute drammatiche.
Rai Movie – 21:10 – Omicidio in diretta
Un complotto viene scoperto durante un incontro di boxe, in un thriller ad alta suspense.
Cielo – 21:20 – MIIB – Men in Black II
L’agente J richiama l’agente K per affrontare una nuova minaccia aliena. Sci-fi comico.
Twenty Seven – 21:15 – Flipper
Un ragazzo stringe amicizia con un delfino in Florida, in un film per tutta la famiglia.
Tv2000 – 21:40 – Jack & Sarah
Un avvocato rimasto vedovo impara a crescere la figlia neonata, in un dramma familiare.
La7 Cinema – 21:15 – Febbre da cavallo
Tre amici tentano la fortuna con le scommesse sui cavalli, in una commedia cult.
La 5 – 21:10 – Miracoli a Natale
Una manager cinica deve valutare la chiusura di un’azienda in un piccolo paese, dove riscopre lo spirito del Natale.