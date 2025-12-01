Esordisce oggi, lunedì 1° dicembre, la fiction Sandokan, che inizia con gli episodi La Tigre della Malesia e La perla di Labuan. La serata parte alle 21:30 circa, su Rai 1.

Sandokan La Tigre della Malesia, regista e dove è girata

La fiction è realizzata dalla Lux Vide e da Rai Fiction ed è nata da una idea originale di Luca Bernabei. Il titolo è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri.

Distribuita a livello internazionale dalla Fremantle, eccezion fatta per la Spagna nella quale la distribuzione è operata da Mediterráneo Mediaset España Group, la regia è curata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, soprattutto nel Lazio, in Toscana ed in Calabria.

La fiction è composta da otto episodi da circa un’ora, in onda per quattro settimane, nel prime time del lunedì.

Sandokan La Tigre della Malesia, la trama

Nel corso dell’appuntamento La Tigre della Malesia, il protagonista Sandokan, pirata che vive alla giornata in compagnia di Yanez e della sua ciurma, abborda una nave per liberare il carico. Durante l’operazione libera un prigioniero chiamato Dayak, che si convince che il personaggio principale sia il guerriero annunciato da un’antica profezia.

Quando Sandokan, sotto mentite spoglie, raggiunge la terraferma, ha un incontro che potrebbe cambiare per sempre la sua vita: quello con Marianna, la figlia del Console inglese. Durante una caccia alla tigre, invece, si imbatte in James Brooke, leggendario cacciatore di pirati.

La perla di Labuan, la trama

A seguire parte l’episodio La perla di Labuan, durante il quale Marianna festeggia il suo ventesimo compleanno. In occasione del ricevimento, invita sia Sandokan che Brooke. Inevitabilmente, tale situazione desta non poca tensione fra i tre.

Sandokan, nel frattempo, è impegnato in una difficile operazione. Yanez e gli altri uomini della ciurma sono finito imprigionati nelle segrete e lui intende provare a liberarli, senza tuttavia far saltare la copertura creata.

Sandokan La Tigre della Malesia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i primi due appuntamenti di Sandokan, in onda su Rai 1 e fruibile in streaming su Rai Play.