Stasera in tv giovedì 18 dicembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV giovedì 18 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
18 Dicembre 2025 4 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione tv per la sera di giovedì 18 dicembre 2025 presenta un palinsesto ricco di fiction di successo, programmi di attualità, spettacolo e cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda la fiction Un Professore 3, con due episodi in prima serata, seguiti dall’approfondimento politico di Porta a Porta. Rai 2 propone Ore 14 Sera, mentre Rai 3 dedica la serata al people show Splendida Cornice, guidato da Geppi Cucciari. Le reti Mediaset alternano talk show politici, reality e sport, con la semifinale di Supercoppa Italiana. La7, TV8 e Nove completano l’offerta con film e intrattenimento leggero.

Stasera in TV giovedì 18 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 (Stagione 3 Episodio 8)
    La fiction con Alessandro Gassmann prosegue. L’episodio vede il professor Dante ricevere una visita a sorpresa e molto gradita da parte dei suoi studenti, in un momento di grande affetto e vicinanza.
  • Rai 1 – 22:30 – Un Professore 3 (Stagione 3 Episodio 1)
    Segue la replica del primo episodio della terza stagione. L’episodio segna l’inizio di un nuovo anno scolastico, portando con sé grandi cambiamenti per la vita personale e professionale di Dante e per suo figlio Simone.
  • Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
    Il programma di approfondimento giornalistico, condotto da Bruno Vespa, analizza i temi più rilevanti dell’attualità politica e sociale, con ospiti e dibattiti.
  • Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
    La versione serale del talk di cronaca è dedicata all’approfondimento dei principali fatti del giorno, con servizi e interviste.
  • Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
    Geppi Cucciari conduce il people show che mescola cultura pop, momenti di ironia e la partecipazione di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:35 – Dritto e rovescio
    Paolo Del Debbio conduce il talk show politico, affrontando i temi più caldi dell’attualità politico-economica con servizi e dibattiti.
  • Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello
    Nuova puntata serale del reality show, condotto da Alfonso Signorini. La serata riserva nuove sfide e dinamiche per i concorrenti reclusi nella casa.
  • Italia 1 – 19:45 – Supercoppa Italiana (Semifinale Napoli-Milan)
    Diretta sportiva della prima semifinale di Supercoppa Italiana, che si svolge all’Al-Awwal Park di Riad.
    Italia 1 – 22:10 – Supercoppa Italiana Live
    Subito dopo il match, Monica Bertini presenta gli highlights, le interviste esclusive e i commenti a caldo sulla partita.
    Italia 1 – 23:00 – Scontro tra titani
    Film d’azione e mitologia. Perseo, figlio di Zeus, affronta il temibile Ade, dio degli inferi, in una battaglia epica.
  • La7 – 21:15 – Il processo di Norimberga
    Un approfondimento storico dedicato al celebre processo che ha giudicato i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale.
  • TV8 – 21:35 – Sei giorni, sette notti
    Avventura romantica. Harrison Ford e Anne Heche sono i protagonisti di una storia di sopravvivenza su un’isola deserta.
    TV8 – 23:25 – Anteprima GialappaShow
    TV8 – 23:30 – GialappaShow (Stagione 6 Episodio 10)
    Comicità e satira con il Mago Forest e la Gialappa’s Band.
  • Nove – 21:30 – Non sono pronta per Natale
    Commedia natalizia che vede Alicia Witt alle prese con una maledizione che la costringe a dire sempre la verità.
    Nove – 23:25 – Che tempo che fa – Il tavolo
    Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono conversazioni informali e improvvisazioni con gli ospiti.

I film di questa sera in tv giovedì 18 dicembre 2025

  • Canale 20 – 21:05 – Live! – Corsa Contro Il Tempo
    Un poliziotto cerca di salvare la figlia del capo della polizia, rapita da un criminale.
  • Canale 20 – 23:00 – First Kill
    Thriller d’azione con Bruce Willis e Hayden Christensen.
  • Rai 4 – 21:20 – Donnybrook – Il combattente
    Dramma crudo su un torneo clandestino di lotta a mani nude.
  • Rai 4 – 23:00 – Paradise Highway
    Thriller su un camionista costretto al contrabbando per salvare il fratello.
  • Iris – 21:10 – A rischio della vita
    Un pompiere cerca redenzione durante una partita di hockey, in un action-drama.
  • Iris – 23:20 – Ancora vivo
    Uno straniero diventa ago della bilancia tra bande rivali.
  • Rai 5 – 21:20 – La forza del destino (Documentario)
    Approfondimento sulla preparazione di un’opera alla Scala di Milano.
  • Rai 5 – 22:50 – OSN Valcuha (Concerto)
    Concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valcuha.
  • Rai Movie – 21:10 – Transamerica
    Dramma on the road in cui una donna transessuale scopre di avere un figlio.
  • Rai Movie – 22:55 – K-19
    Film storico sul sottomarino nucleare sovietico in avaria durante la Guerra Fredda.
  • Rai Premium – 21:20 – The Voice Senior (Quinta stagione)
    Talent show canoro dedicato ai cantanti over 60.

I film su Sky giovedì 18 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Bad Boys 4
    Mike e Marcus tornano in azione in un nuovo capitolo della saga action.
  • Sky Cinema Due – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia
    Film storico su un evento televisivo epocale.
  • Sky Cinema Action – 21:45 – Bad Boys 4
    Adrenalina e inseguimenti con Will Smith e Martin Lawrence.
  • Sky Cinema Family – 21:15 – Elf – Un elfo di nome Buddy
    Commedia natalizia con Will Ferrell.
  • Sky Cinema Collection – 21:00 – Ritorno al futuro
    Cult di Robert Zemeckis con Michael J. Fox.
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – It
    Horror con il clown Pennywise.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Victor Victoria
    Commedia musicale con Julie Andrews.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – L’ombra del giorno
    Dramma ambientato nell’Italia fascista con Riccardo Scamarcio.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Victor Victoria
    Commedia musicale.
  • Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
    Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.