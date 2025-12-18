La programmazione tv per la sera di giovedì 18 dicembre 2025 presenta un palinsesto ricco di fiction di successo, programmi di attualità, spettacolo e cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda la fiction Un Professore 3, con due episodi in prima serata, seguiti dall’approfondimento politico di Porta a Porta. Rai 2 propone Ore 14 Sera, mentre Rai 3 dedica la serata al people show Splendida Cornice, guidato da Geppi Cucciari. Le reti Mediaset alternano talk show politici, reality e sport, con la semifinale di Supercoppa Italiana. La7, TV8 e Nove completano l’offerta con film e intrattenimento leggero.
Stasera in TV giovedì 18 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 (Stagione 3 Episodio 8)
La fiction con Alessandro Gassmann prosegue. L’episodio vede il professor Dante ricevere una visita a sorpresa e molto gradita da parte dei suoi studenti, in un momento di grande affetto e vicinanza.
- Rai 1 – 22:30 – Un Professore 3 (Stagione 3 Episodio 1)
Segue la replica del primo episodio della terza stagione. L’episodio segna l’inizio di un nuovo anno scolastico, portando con sé grandi cambiamenti per la vita personale e professionale di Dante e per suo figlio Simone.
- Rai 1 – 23:40 – Porta a Porta
Il programma di approfondimento giornalistico, condotto da Bruno Vespa, analizza i temi più rilevanti dell’attualità politica e sociale, con ospiti e dibattiti.
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera
La versione serale del talk di cronaca è dedicata all’approfondimento dei principali fatti del giorno, con servizi e interviste.
- Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice
Geppi Cucciari conduce il people show che mescola cultura pop, momenti di ironia e la partecipazione di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:35 – Dritto e rovescio
Paolo Del Debbio conduce il talk show politico, affrontando i temi più caldi dell’attualità politico-economica con servizi e dibattiti.
- Canale 5 – 21:20 – Grande Fratello
Nuova puntata serale del reality show, condotto da Alfonso Signorini. La serata riserva nuove sfide e dinamiche per i concorrenti reclusi nella casa.
- Italia 1 – 19:45 – Supercoppa Italiana (Semifinale Napoli-Milan)
Diretta sportiva della prima semifinale di Supercoppa Italiana, che si svolge all’Al-Awwal Park di Riad.
Italia 1 – 22:10 – Supercoppa Italiana Live
Subito dopo il match, Monica Bertini presenta gli highlights, le interviste esclusive e i commenti a caldo sulla partita.
Italia 1 – 23:00 – Scontro tra titani
Film d’azione e mitologia. Perseo, figlio di Zeus, affronta il temibile Ade, dio degli inferi, in una battaglia epica.
- La7 – 21:15 – Il processo di Norimberga
Un approfondimento storico dedicato al celebre processo che ha giudicato i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale.
- TV8 – 21:35 – Sei giorni, sette notti
Avventura romantica. Harrison Ford e Anne Heche sono i protagonisti di una storia di sopravvivenza su un’isola deserta.
TV8 – 23:25 – Anteprima GialappaShow
TV8 – 23:30 – GialappaShow (Stagione 6 Episodio 10)
Comicità e satira con il Mago Forest e la Gialappa’s Band.
- Nove – 21:30 – Non sono pronta per Natale
Commedia natalizia che vede Alicia Witt alle prese con una maledizione che la costringe a dire sempre la verità.
Nove – 23:25 – Che tempo che fa – Il tavolo
Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono conversazioni informali e improvvisazioni con gli ospiti.
I film di questa sera in tv giovedì 18 dicembre 2025
- Canale 20 – 21:05 – Live! – Corsa Contro Il Tempo
Un poliziotto cerca di salvare la figlia del capo della polizia, rapita da un criminale.
- Canale 20 – 23:00 – First Kill
Thriller d’azione con Bruce Willis e Hayden Christensen.
- Rai 4 – 21:20 – Donnybrook – Il combattente
Dramma crudo su un torneo clandestino di lotta a mani nude.
- Rai 4 – 23:00 – Paradise Highway
Thriller su un camionista costretto al contrabbando per salvare il fratello.
- Iris – 21:10 – A rischio della vita
Un pompiere cerca redenzione durante una partita di hockey, in un action-drama.
- Iris – 23:20 – Ancora vivo
Uno straniero diventa ago della bilancia tra bande rivali.
- Rai 5 – 21:20 – La forza del destino (Documentario)
Approfondimento sulla preparazione di un’opera alla Scala di Milano.
- Rai 5 – 22:50 – OSN Valcuha (Concerto)
Concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valcuha.
- Rai Movie – 21:10 – Transamerica
Dramma on the road in cui una donna transessuale scopre di avere un figlio.
- Rai Movie – 22:55 – K-19
Film storico sul sottomarino nucleare sovietico in avaria durante la Guerra Fredda.
- Rai Premium – 21:20 – The Voice Senior (Quinta stagione)
Talent show canoro dedicato ai cantanti over 60.
I film su Sky giovedì 18 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Bad Boys 4
Mike e Marcus tornano in azione in un nuovo capitolo della saga action.
- Sky Cinema Due – 21:15 – September 5 – La diretta che cambiò la storia
Film storico su un evento televisivo epocale.
- Sky Cinema Action – 21:45 – Bad Boys 4
Adrenalina e inseguimenti con Will Smith e Martin Lawrence.
- Sky Cinema Family – 21:15 – Elf – Un elfo di nome Buddy
Commedia natalizia con Will Ferrell.
- Sky Cinema Collection – 21:00 – Ritorno al futuro
Cult di Robert Zemeckis con Michael J. Fox.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – It
Horror con il clown Pennywise.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Victor Victoria
Commedia musicale con Julie Andrews.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – L’ombra del giorno
Dramma ambientato nell’Italia fascista con Riccardo Scamarcio.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Victor Victoria
Commedia musicale.
- Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita.
