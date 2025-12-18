La programmazione tv per la sera di giovedì 18 dicembre 2025 presenta un palinsesto ricco di fiction di successo, programmi di attualità, spettacolo e cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda la fiction Un Professore 3, con due episodi in prima serata, seguiti dall’approfondimento politico di Porta a Porta. Rai 2 propone Ore 14 Sera, mentre Rai 3 dedica la serata al people show Splendida Cornice, guidato da Geppi Cucciari. Le reti Mediaset alternano talk show politici, reality e sport, con la semifinale di Supercoppa Italiana. La7, TV8 e Nove completano l’offerta con film e intrattenimento leggero.

Stasera in TV giovedì 18 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Un Professore 3 (Stagione 3 Episodio 8)

La fiction con Alessandro Gassmann prosegue. L’episodio vede il professor Dante ricevere una visita a sorpresa e molto gradita da parte dei suoi studenti, in un momento di grande affetto e vicinanza.

Segue la replica del primo episodio della terza stagione. L’episodio segna l’inizio di un nuovo anno scolastico, portando con sé grandi cambiamenti per la vita personale e professionale di Dante e per suo figlio Simone.

Il programma di approfondimento giornalistico, condotto da Bruno Vespa, analizza i temi più rilevanti dell’attualità politica e sociale, con ospiti e dibattiti.

La versione serale del talk di cronaca è dedicata all’approfondimento dei principali fatti del giorno, con servizi e interviste.

Geppi Cucciari conduce il people show che mescola cultura pop, momenti di ironia e la partecipazione di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:35 – Dritto e rovescio

Paolo Del Debbio conduce il talk show politico, affrontando i temi più caldi dell’attualità politico-economica con servizi e dibattiti.

Nuova puntata serale del reality show, condotto da Alfonso Signorini. La serata riserva nuove sfide e dinamiche per i concorrenti reclusi nella casa.

Diretta sportiva della prima semifinale di Supercoppa Italiana, che si svolge all’Al-Awwal Park di Riad.

Italia 1 – 22:10 – Supercoppa Italiana Live

Subito dopo il match, Monica Bertini presenta gli highlights, le interviste esclusive e i commenti a caldo sulla partita.

Italia 1 – 23:00 – Scontro tra titani

Film d’azione e mitologia. Perseo, figlio di Zeus, affronta il temibile Ade, dio degli inferi, in una battaglia epica.

Un approfondimento storico dedicato al celebre processo che ha giudicato i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Avventura romantica. Harrison Ford e Anne Heche sono i protagonisti di una storia di sopravvivenza su un’isola deserta.

TV8 – 23:25 – Anteprima GialappaShow

TV8 – 23:30 – GialappaShow (Stagione 6 Episodio 10)

Comicità e satira con il Mago Forest e la Gialappa’s Band.

Commedia natalizia che vede Alicia Witt alle prese con una maledizione che la costringe a dire sempre la verità.

Nove – 23:25 – Che tempo che fa – Il tavolo

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto conducono conversazioni informali e improvvisazioni con gli ospiti.

I film di questa sera in tv giovedì 18 dicembre 2025

Canale 20 – 21:05 – Live! – Corsa Contro Il Tempo

Un poliziotto cerca di salvare la figlia del capo della polizia, rapita da un criminale.

Thriller d’azione con Bruce Willis e Hayden Christensen.

Dramma crudo su un torneo clandestino di lotta a mani nude.

Thriller su un camionista costretto al contrabbando per salvare il fratello.

Un pompiere cerca redenzione durante una partita di hockey, in un action-drama.

Uno straniero diventa ago della bilancia tra bande rivali.

Approfondimento sulla preparazione di un’opera alla Scala di Milano.

Concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valcuha.

Dramma on the road in cui una donna transessuale scopre di avere un figlio.

Film storico sul sottomarino nucleare sovietico in avaria durante la Guerra Fredda.

Talent show canoro dedicato ai cantanti over 60.

I film su Sky giovedì 18 dicembre 2025