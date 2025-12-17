Un Professore Buddha La rinascita trama
Giovedì 18 dicembre, su Rai 1, giunge al termine la terza stagione di Un Professore con gli episodi Buddha La rinascita e La maturità. Gli episodi prendono il via dalle ore 21:25 circa.

Un Professore Buddha La rinascita

Un Professore Buddha La rinascita, regista e dove è girata

Coloro che hanno ideato Un Professore 3 sono le società Rai Fiction e Banijay Italia. L’opera, inoltre, è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo.

La sceneggiatura della stagione, basata sulla serie tv originale Merlí scritta da Héctor Lozano, è firmata da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile. La regia, invece, è di Andrea Rebuzzi. Le riprese si sono svolte a Roma.

Con la puntata odierna, dunque, si conclude il terzo capitolo, che ha ottenuto ottimi ascolti, con un trend in crescita durante le settimane. Anche per questo motivo, è lecito immaginare che, prossimamente, ci sarà una quarta stagione.

Un Professore Buddha La rinascita finale

Un Professore Buddha La rinascita, la trama

Nel corso di Buddha La rinascita di Un Professore, Dante riceve una visita a sorpresa dagli studenti che cercano di farlo tornare sui suoi passi. Manuel, invece, nota che Anita ha difficoltà a gestire le informazioni che ha appreso e decide, allora, di confessare al protagonista il suo segreto. Mentre Alba e Leone studiano insieme in vista della maturità, Anita e Dante tornano, finalmente, a dialogare.

La maturità, la trama

Nel corso dell’episodio La maturità, sono passati diversi mesi ed oramai il momento decisivo è alle porte. Dante è tornato ad avere la sua consueta attitudine, che lo ha portato ad essere stimato ed amato dai suoi alunni. L’ultimo, temutissimo ostacolo è alle porte e il protagonista è determinato ad aiutare il più possibile i ragazzi della 5°B. Non tutti, però, riescono a far fronte alla tensione del momento. Nella notte prima degli esami, infatti, Simone ha un crollo. Manuel, non appena ne viene a conoscenza, corre dal ragazzo, pronto ad offrirgli tutto l’aiuto possibile.

Un Professore Buddha La rinascita cast

Un Professore Buddha La rinascita, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Professore 3, fiction che è proposta anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Rai Play.

  • Alessandro Gassman: Dario Balestra;
  • Claudia Pandolfi: Anita;
  • Nicolas Maupas: Simone;
  • Damiano Gavino: Manuel;
  • Pia Engleberth: Virginia;
  • Alice Lupparelli: Viola;
  • Nicole Grimaudo: Irene;
  • Giulia Fazzini: Greta;
  • Tommaso Donadoni: Thomas;
  • Filippo Brogi: Zeno;
  • Dario Aita: Leone Rocci.

