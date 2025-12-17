Giovedì 18 dicembre, su Rai 1, giunge al termine la terza stagione di Un Professore con gli episodi Buddha La rinascita e La maturità. Gli episodi prendono il via dalle ore 21:25 circa.

Un Professore Buddha La rinascita, regista e dove è girata

Coloro che hanno ideato Un Professore 3 sono le società Rai Fiction e Banijay Italia. L’opera, inoltre, è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo.

La sceneggiatura della stagione, basata sulla serie tv originale Merlí scritta da Héctor Lozano, è firmata da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile. La regia, invece, è di Andrea Rebuzzi. Le riprese si sono svolte a Roma.

Con la puntata odierna, dunque, si conclude il terzo capitolo, che ha ottenuto ottimi ascolti, con un trend in crescita durante le settimane. Anche per questo motivo, è lecito immaginare che, prossimamente, ci sarà una quarta stagione.

Un Professore Buddha La rinascita, la trama

Nel corso di Buddha La rinascita di Un Professore, Dante riceve una visita a sorpresa dagli studenti che cercano di farlo tornare sui suoi passi. Manuel, invece, nota che Anita ha difficoltà a gestire le informazioni che ha appreso e decide, allora, di confessare al protagonista il suo segreto. Mentre Alba e Leone studiano insieme in vista della maturità, Anita e Dante tornano, finalmente, a dialogare.

La maturità, la trama

Nel corso dell’episodio La maturità, sono passati diversi mesi ed oramai il momento decisivo è alle porte. Dante è tornato ad avere la sua consueta attitudine, che lo ha portato ad essere stimato ed amato dai suoi alunni. L’ultimo, temutissimo ostacolo è alle porte e il protagonista è determinato ad aiutare il più possibile i ragazzi della 5°B. Non tutti, però, riescono a far fronte alla tensione del momento. Nella notte prima degli esami, infatti, Simone ha un crollo. Manuel, non appena ne viene a conoscenza, corre dal ragazzo, pronto ad offrirgli tutto l’aiuto possibile.

Un Professore Buddha La rinascita, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Professore 3, fiction che è proposta anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione streaming Rai Play.