Giovedì 18 dicembre è previsto il match Losanna-Fiorentina di Conference League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Con l’incontro giunge al termine la prima fase del torneo.

Losanna Fiorentina programmazione tv, incontro fondamentale per i Viola

Quello fra il Losanna e la Fiorentina è un match che promette essere fondamentale per il proseguo della stagione dei Viola. Il team, allenato da Paolo Vanoli, continua ad essere in crisi di risultati.

La compagine, infatti, in campionato occupa il ventesimo ed ultimo posto, con appena sei punti ottenuti in quindici match. In Serie A non è arrivata ancora la vittoria, avendo registrato sei pareggi e ben nove sconfitte.

Leggermente migliore la situazione in Conference League, competizione che può rappresentare un punto di svolta per la stagione. In coppa, infatti, occupa l’undicesima posizione con 9 punti, con tre vittorie e due sconfitte. Qualora riuscisse ad ottenere un risultato utile, dunque, il team festeggerebbe il passaggio al turno successivo.

Losanna Fiorentina programmazione tv, l’incontro in onda solo su Sky

La Fiorentina, in occasione della sesta giornata di Conference League, affronta, in trasferta, il Losanna. Si tratta di un match che, sulla carta, potrebbe nascondere più di qualche insidia. Gli svizzeri, che possono puntare sul fattore campo, occupano attualmente la sedicesima posizione nel torneo, a quota 8 punti, quindi ad una sola lunghezza di distanza dai Viola.

Il fischio di inizio della partita Losanna-Fiorentina di Conference League è previsto alle ore 21:00 circa. L’incontro, che si disputa presso lo Stade de la Tuilière, non è trasmesso in chiaro, ma solamente a pagamento, su Sky. L’emittente satellitare, infatti, inserisce il faccia a faccia sulle reti Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Il match è preceduto e seguito da alcuni spazi di approfondimento. Essi sono guidati da Mario Giunta ed analizzano tutto ciò che è accaduto in campo.

Gli altri incontri

Oltre a Losanna-Fiorentina, la sesta giornata di Conference League è composta da varie altre partite con protagonisti team stranieri. A differenza di quel che avviene solitamente per la Champions League e l’Europa League, però, non è prevista la messa in onda di nessuna partita in chiaro su TV8.

Il punto di riferimento, ancora una volta, è Sky. In particolare, dalle ore 21:00, su Sky Sport Calcio (canale 202) è possibile seguire Diretta Gol. Mediante essa è possibile vedere, in tempo reale, quel che di importante accade in tutti gli altri appuntamenti.