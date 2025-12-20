La programmazione tv per la sera di sabato 20 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco di eventi, show di grande richiamo, serie tv e cinema. Su Rai 1 va in onda la finalissima di Ballando con le Stelle 2025, che incoronerà i vincitori della stagione. Rai 2 propone un nuovo episodio della serie d’azione S.W.A.T., mentre Rai 3 manda in onda il programma di inchieste Indovina chi viene a cena Cult. Le reti Mediaset alternano una nuova puntata della soap La promessa a uno speciale musicale con Il Volo e al film d’animazione Shrek. Sky Cinema offre una programmazione completa con titoli di successo e prime visioni, come Ferrari e Past Lives.

Stasera in TV sabato 20 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:25 – Ballando con le Stelle 2025 (Finalissima)

Gran finale del dance show condotto da Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino. La serata decreta il vincitore assoluto dell’edizione, con le ultime esibizioni delle coppie rimaste in gara e il giudizio finale della giuria e del pubblico.

Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 19: Piano criminale

La serie d’azione prosegue con un nuovo episodio ad alta tensione. La trama vede Hicks prepararsi a lasciare la squadra proprio mentre sei detenuti evadono durante un programma di lavoro carcerario, costringendo Hondo e il team a un’immediata caccia all’uomo.

Rai 3 – 21:25 – Indovina chi viene a cena Cult

Speciale del programma di inchieste. La puntata è dedicata all’approfondimento di temi legati all’ambiente e all’alimentazione, riproponendo le inchieste più significative degli ultimi anni.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:32 – La promessa (Prima TV)

Nuovo episodio in prima visione della soap opera spagnola. Le trame si infittiscono tra segreti di famiglia e nuovi conflitti sentimentali e di potere all’interno della tenuta.

Canale 5 – 21:20 – Il Volo – Tutti per uno: viaggio nel tempo

Speciale musicale con il celebre trio lirico-pop Il Volo. Lo show ripercorre le tappe salienti della carriera del trio, con esibizioni in compagnia di un’orchestra e ospiti del mondo della musica.

Italia 1 – 21:26 – Shrek

Il celebre film d’animazione DreamWorks, una commedia ironica e irriverente che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

La7 – 21:15 – In altre parole

Programma di approfondimento e satira, condotto da Massimo Gramellini, che analizza i fatti della settimana con interviste a personaggi di spicco e momenti di riflessione culturale.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Stagione 3 Episodio 4)

Prosegue la sfida culinaria tra ristoratori italiani, con lo chef Alessandro Borghese che valuta i locali in una specifica zona d’Italia.

Nove – 21:30 – Lezioni private (1ª TV – Stagione 1 Episodio 1)

Debutto della nuova serie in prima visione. La trama si concentra su un dramma intimo che esplora le dinamiche di potere e le fragilità umane.

I film di questa sera in tv sabato 20 dicembre 2025

Canale 20 – 21:05 – Fast and Furious

Il primo capitolo della saga action automobilistica, che ha lanciato le carriere di Vin Diesel e Paul Walker.

Rai 4 – 21:10 – Jimmy Bobo – Bullet to the Head

Un film d’azione e suspense in cui un sicario e un detective si ritrovano a collaborare per vendicare i loro partner.

Rai Movie – 21:14 – Room

Dramma intenso. Una madre e un bambino tentano una disperata fuga dalla stanza in cui sono tenuti prigionieri da anni.

Iris – 21:10 – Twilight of the Warriors: Walled In

Azione e arti marziali ambientate nella Hong Kong degli anni ’80, un film ricco di combattimenti spettacolari.

I film su Sky sabato 20 dicembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Ferrari

Biopic di Michael Mann con Adam Driver. Un racconto sulla vita e le passioni del fondatore della casa automobilistica di Maranello.

Sky Cinema Due – 21:15 – Past Lives

Dramma romantico candidato agli Oscar. La storia di due amici d’infanzia che si ritrovano da adulti, affrontando il tema del destino e delle scelte.

Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9

Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.

Sky Cinema Family – 21:00 – Shrek

Il cult d’animazione DreamWorks, ideale per tutta la famiglia.

Sky Cinema Collection – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale

Il primo capitolo della saga di J.K. Rowling, che introduce il magico mondo di Hogwarts.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Little Things

Thriller con Denzel Washington e Jared Leto, un’indagine tesa e complessa su un serial killer.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Notting Hill

Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.

Sky Cinema Drama – 21:00 – House of Gucci

Ridley Scott racconta la storia della famiglia Gucci, tra ascesa, caduta e crimine.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Me Contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania

Commedia per famiglie con il duo siciliano, Luì e Sofì.

Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora

Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita, in un film drammatico e intenso.