Sabato 20 dicembre, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde Italia. La trasmissione, come al solito, è inserita nel palinsesto della rete ammiraglia a partire dalle ore 12:30 circa.

Linea Verde Italia 20 dicembre, protagonista Bari

Al timone di Linea Verde Italia di oggi torna la coppia composta da Tinto e da Monica Caradonna. L’appuntamento, oltre che in televisione, è proposto anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

I presentatori, in occasione della puntata odierna, raggiungono la Puglia. In particolare, le telecamere di Rai 1 si recano a Bari, città di poco più di 300 mila abitanti nonché capoluogo della regione. Come di consueto, il tragitto dei protagonisti si snoda fra bellezze naturali e progetti dedicati allo sviluppo ed alla sostenibilità ambientale.

La città di San Nicola

Linea Verde Italia, sabato 20 dicembre, si concentra sulla città di San Nicola, ovvero il santo che ha ispirato la figura di Babbo Natale. Quello di Tinto e Caradonna è un viaggio che intreccia fede, tradizione, cultura e innovazione, mostrando un lato della Puglia in grado di custodire le sue radici e, al tempo stesso, agire con uno sguardo rivolto al futuro.

La prima tappa è nella Basilica di San Nicola, vero e proprio cento spirituale della città. Qui è raccolta la testimonianza di Padre Giovanni, che ripercorre la storia del santo patrono della città e il suo legame con il dono. A seguire è dato spazio all’innovazione, grazie a due progetti europei dedicati alla trasformazione del rapporto fra il mare e l’uomo. Al Politecnico di Bari, in primis, gusci di cozze e sedimenti portuali diventano materiali per pavimentazioni e protezioni dei porti. Nel Canyon sottomarino di Bari, grazie all’innovativo Life Dream, sono recuperati i rifiuti dai fondali e trasformati in in biocarburanti sostenibili, inserendo delle bio-costruzioni nelle profondità per ripopolare il reef con i coralli.

Linea Verde Italia 20 dicembre, il Teatro Margherita

Il viaggio di Linea Verde Italia del 20 dicembre procede con una visita al Teatro Margherita, costruito su delle palafitte. A poca distanza c’è l’ex Caserma Rossani, un tempo spazio militare chiuso da decenni, che grazie a una grande opera di riqualificazione ecosostenibile si sta trasformando da piazza d’Armi a piazza d’Arti. A Bitetto, nel Convento del Beato Giacomo, Tinto incontra Fra Marco e il presepista Arcangelo Fazio per rivivere la tradizione del celebre Presepe Vivente del convento. Infine, è proposto un focus sulla tradizione gastronomica, con le straordinarie erbe della Murgia.