La programmazione tv per la sera di domenica 21 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco che spazia dal quiz show in versione benefica al grande cinema fantasy, includendo programmi di inchiesta e approfondimenti culturali. Su Rai 1 va in onda il Gran Galà Telethon de L’Eredità, una puntata speciale dedicata alla raccolta fondi. Rai 2 propone il film Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, mentre Rai 3 dedica la serata al programma di inchieste Report. Le reti Mediaset alternano quiz, con Chi vuole essere milionario su Canale 5, e talk show politico, con Zona Bianca su Rete 4. I canali tematici Sky e Mediaset completano l’offerta con una ricca selezione di film e fiction.

Stasera in TV domenica 21 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – L’Eredità – Gran Galà Telethon

Serata speciale del celebre quiz show, condotta da Marco Liorni, interamente dedicata alla raccolta fondi per la ricerca di Telethon. Il programma vede coppie di personaggi famosi sfidarsi nei giochi, devolvendo in beneficenza il montepremi finale.

Rai 2 – 21:00 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

Film Disney fantasy con un cast stellare che include Keira Knightley e Morgan Freeman. La trama segue una ragazza in un viaggio in un mondo magico, tra fiocchi di neve e dolciumi.

Rai 3 – 21:20 – Report

Il programma di inchieste e approfondimenti, guidato da Sigfrido Ranucci, propone nuove indagini su temi di grande attualità che spaziano dall’economia alla società e alle sfide del mondo digitale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:20 – Zona Bianca

Talk show politico e di attualità, condotto da Giuseppe Brindisi. Il programma analizza i principali fatti della settimana con dibattiti e reportage.

Canale 5 – 21:20 – Chi vuole essere milionario

Il quiz show cult, condotto da Gerry Scotti, torna in prima serata. I concorrenti affrontano domande a difficoltà crescente per ambire al milione di euro.

Italia 1 – 21:20 – Zelig On

Lo show comico propone un mix di comicità e sketch con i comici storici del programma, garantendo una serata di intrattenimento leggero e risate.

La7 – 21:15 – Il Grande Romanzo della Bibbia

Programma di approfondimento culturale dedicato ai testi sacri della Bibbia. La trasmissione ne esplora le storie, l’influenza e il contesto storico.

I film di questa sera in tv domenica 21 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – Transformers 4

Film d’azione e fantascienza con Mark Wahlberg, quarto capitolo della saga che vede gli Autobot affrontare nuove minacce globali.

Iris – 21:00 – Ocean’s Eleven

Heist movie cult diretto da Steven Soderbergh, con un cast stellare che include George Clooney e Brad Pitt, impegnati in una rapina al casinò.

Cine34 – 21:00 – Un Natale a 5 stelle

Commedia italiana ambientata durante le festività natalizie.

I film su Sky domenica 21 dicembre 2025

Sky Cinema Uno – 21:15 – Ferrari

Biopic diretto da Michael Mann con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari. Un racconto intenso sulla vita del fondatore della casa automobilistica.

Sky Cinema Due – 21:15 – Past Lives

Dramma romantico candidato agli Oscar. La storia di due amici d’infanzia che si ritrovano adulti.

Sky Cinema Collection – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale

Il primo capitolo della saga cinematografica di J.K. Rowling, un classico per tutta la famiglia.

Sky Cinema Family – 21:00 – Encanto

Film d’animazione Disney ambientato in Colombia, che celebra la magia della famiglia Madrigal.

Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9

Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.

Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Little Things

Thriller teso con Denzel Washington e Jared Leto, impegnati in un’indagine su un serial killer.

Sky Cinema Romance – 21:00 – Notting Hill

Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.

Sky Cinema Drama – 21:00 – House of Gucci

Ridley Scott racconta la storia della famiglia Gucci, tra ascesa, potere e crimine.

Sky Cinema Comedy – 21:00 – Me Contro Te – Il film: Vacanze in Transilvania

Commedia per famiglie con il duo siciliano, Luì e Sofì.

Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora

Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita, in un film drammatico e intenso.