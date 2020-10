Chi vuol essere milionario 29 ottobre, diretta, domande, concorrenti

Questa sera, alle 21:45, Chi vuol essere milionario del 29 ottobre va regolarmente in onda su Canale 5, nonostante la positività al coronavirus di Gerry Scotti. Il conduttore ha fatto sapere di essere positivo tre giorni fa, ma le puntate del quiz sono registrate, dunque nessun problema per latrasmissione di oggi.

È l’ottava puntata dell’edizione 2020 e inizierà dalla scalata di un nuovo concorrente.

Chi vuol essere milionario 29 ottobre, Gerry Scotti positivo alla Covid in onda con puntata registrata

Gerry Scotti ha annunciato lunedì scorso di essere positivo al coronavirus, suoi suoi canali social. Sta bene e sembra non soffrire di alcun problema legato alla COVID-19. La puntata del 29 ottobre va in onda perché registrata nelle scorse settimane, come avviene per tutti gli appuntamenti del quiz.

Inoltre, Chi vuol essere milionario di oggi dovrebbe essere l’ultima puntata dell’edizione 2020. Usiamo il condizionale, poiché Mediaset aveva annunciato otto puntate complessive, ma poi non ha fatto sapere se la decisione sia stata rivista o meno.

Stasera, il quiz inizia con la scalata di un nuovo concorrente. Come sempre, avrà a disposizione quattro aiuti: il 50:50, il Chiedi a Gerry, lo Switch – Cambia la domanda e l’aiuto dell’esperto in studio.

La scorsa puntata, il sardo Damiano Aresu ha vinto 70mila euro, al termine di una scalata in crescendo e molto particolare per i ragionamenti con cui è arrivato alle risposte. Prima di lui, ci aveva provato il giovanissimo siciliano Chris Caraccioli, protagonista di un’altra bella partita. Insieme all’ottima Sara Ricciardo, vincitrice di 150mila euro, hanno regalato un finale di edizione interessante.

La diretta, concorrente Valerio Liprandi



Il primo concorrente di Chi vuol essere milionario del 29 ottobre si chiama Valerio Liprandi. È un avvocato familiarista di Torino ed ha 36 anni. Spiega che ha sempre sognato di fare il suo lavoro, perché durante l’infanzia ha vissuto travagli familiari che lo hanno spinto a scegliere quella branca.

Veste di rosa shocking, il suo colore preferito. “Faccio anche di peggio, ho una valigetta dello stesso colore”, dice.

Prima domanda: “Tutti conosciamo gli squisiti burritos messicani? Ma cosa significa letteralmente ‘burrito’?”. La risposta giusta è ‘Asinello’ e Liprandi non ha alcun problema a darla.

Seconda domanda: “Di che materiale è fatta la punta di un giavellotto olimpico?”. Ozpioni: A) Legno; B) Plastica; C) Metallo; D) Pietra.

Ci pensa qualche decina di secondi, visto che il materiale potrebbe essere cambiato negli anni. Poi, risponde correttamente con l’opzione C.

Terza domanda: “Ti chiami Luca e diventi papà di un bel maschietto. Per la legge italiana non puoi chiamare tuo figlio…”. Opzioni: A) Luca; B) Giuseppe Ugo Enrico; C) Carlo Maria; D) John Alberto.

La risposta giusta, ‘Luca’, arriva senza incertezze.

Quarta domanda: “Chi è stato il primo calciatore italiano a vincere la ‘Scarpa d’oro’, il premio che si assegna al miglior goleador del calcio europeo?”. Opzioni: A) Francesco Totti; B) Alex Del Piero; C) Pippo Inzaghi; D) Luca Toni.

Valerio Liprandi è appassionato di storia del calcio, ma non conosce la risposta. Tuttavia, conosce molto bene i criteri di assegnazione del premio ed ha anche letto qualcosa a riguardo. Quindi, si sofferma su Luca Toni e Francesco Totti. “Ora capisco perché sei vestito di rosa. Ti sei mangiato una Gazzetta dello Sport”, scherza Gerry Scotti.

Poi, Liprandi è costretto al usare l’aiuto del 50:50. Infine, accende ‘Luca Toni’ ed è giusto.

Chi vuol essere milionario 29 ottobre, diretta, Quinta domanda Valerio Liprandi

Ora, per Valerio Liprandi è il momento della quinta domanda: “Nell’Italia Repubblicana, quale di questi partiti politici NON ha espresso almeno un Presidente del Consiglio che militasse nelle sue fila?”. Opzioni: A) Democrazia Cristiana; B) Partito Liberale Italiano; C) Partito Repubblicano Italiano; D) Partito Socialista Italiano.

Caso vuole che il concorrente sia un grande appassionato della storia della Prima Repubblica. Al punto che nel taschino della giacca ha una foto di Alcide De Gasperi e quando passa per Firenze va al cimitero, sulla tomba di Giovanni Spadolini. È in grado di ricostruire perfettamente la successione dei Presidenti.

Risponde giustamente con la risposta B.

Valerio Liprandi arriva al traguardo minimo dei 3mila euro. D’ora in poi, può fissare il suo traguardo personale.

Intanto, con un’eventuale vincita Liprandi dice di voler cambiare auto. E magari di cambiare casa, visto che ormai vive sommerso dai libri. I libri sono la sua pasisone insieme ai liquori e alle fotografie.

Sesta domanda: “Il verbo ‘leggere’ deriva dal latino ‘legere’ affine a un verbo greco che originariamente significava anche…”. Opzioni: A) Proteggere; B) Soffiare; C) Raccogliere; D) Ricamare.

Il concorrente ha studiato al Liceo Classico, poi diplomato con il massimo dei voti. Ha anche dato ripetizini di greco e latino. La prima cosa a cui pensa è il verbo ‘lego’, cioè raccogliere. In effetti, mostra una certa padronanza delle due lingue.

Dopo qualche minuto di indecisione, accende proprio la risposta C, quella giusta.

Chi vuol essere milionario 29 ottobre, diretta, la settima domanda di Valerio Liprandi

Tra le passioni e le curiosità bizzarre che lo riguardano, Valerio Liprandi racconta di amare il calcetto giocato a torso nudo e con una gonna da tennista color pesca. “E con i guanti leopardati d’inverno”, aggiunge un’amica nel backstage.

Subito dopo, è il momento di rispondere alla settima domanda: “Secondo uno studio pubblicato dalla Harvard Medical School, fra queste attività brucia più calorie in 30 minuti…”. Opzioni: A) Giocare a biliardo; B) Lavorare al computer; C) Fare la spesa col carrello; D) Interrare piantine.

Il concorrente racconta di aver fatto anche il giardiniere da giovane, per arrotondare. Al di là di questo, ragionando sulle risposte, sceglie con l’opzione D. È giusta.

In mezz’ora, un uomo di 70kg consuma in media 51cal al computer, 93cal al biliardo, 130cal e 150cal interrando piantine.

Domanda numero 8: “Qual è il secondo settore ecnomomico per importanza nel PIL mondiale?”. Opzioni: A) Industria; B) Servizi; C) Manufatturiero; D) Agricoltura.

Valerio Liprandi ha gioco facile nell’individuare nei ‘Servizi’ il primo settore. Anche perché, per come si è evoluto il mondo, è ormai necessario per tutti gli altri settori.

Tentenna più di quanto abbia mai fatto finora e alla fine accende l’opzione A ed è giusta.

Con il 4%, al quarto posto c’è l’Agricoltura. Al terzo posto, col il 17%, c’è il Manufatturiero. Al secondo c’è proprio l’Industria, con il 28%, mentre i Servizi sono al primo posto con il 40%.