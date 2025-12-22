La decima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore prosegue il suo appuntamento quotidiano su Rai 1 alle ore 16:00. La settimana che va da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre 2025 si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, proprio nel periodo natalizio. La narrazione ruota attorno alla misteriosa sparizione di Rosa, un evento che porta Marcello e Adelaide a un nuovo confronto. Altri protagonisti della settimana sono Odile, Roberto e Tancredi, tutti coinvolti in un turbine di sospetti e segreti familiari.

Il Paradiso delle Signore 22–26 dicembre 2025: lunedì 22 dicembre 2025

In questo primo episodio della settimana, Rosa sparisce improvvisamente senza lasciare traccia, gettando tutti nella preoccupazione. Di conseguenza, Marcello teme il peggio, immaginando subito una possibile vendetta. Intanto, Adelaide, nonostante i sospetti, nega con fermezza ogni suo coinvolgimento nella misteriosa sparizione, cercando di apparire estranea ai fatti.

Il Paradiso delle Signore martedì 23 dicembre 2025

Odile, convinta della colpevolezza della madre, la accusa apertamente e con veemenza della sparizione di Rosa. Contemporaneamente, Roberto si impegna attivamente, organizzando una vera e propria squadra di ricerca per trovare Rosa. Nel frattempo, Tancredi, con un occhio al business, propone un numero speciale della rivista interamente dedicato alle celebrazioni natalizie, cercando di distogliere l’attenzione dal dramma.

Il Paradiso delle Signore 22–26 dicembre 2025: mercoledì 24 dicembre 2025

Alla Vigilia di Natale, Rosa viene fortunatamente ritrovata, ma si trova in uno stato di profonda confusione e non riesce a ricordare cosa sia successo. Di conseguenza, Marcello sospetta che Adelaide sia coinvolta in modo diretto nella vicenda, alimentando il loro aspro conflitto. Intanto, Umberto conduce un’indagine per scoprire la verità, concentrandosi sulla figura di un testimone chiave.

Il Paradiso delle Signore giovedì 25 dicembre 2025

Nel giorno di Natale, Rosa, nonostante le sue amnesie, racconta i pochi frammenti che ricorda della sparizione. Parallelamente, Adelaide continua a difendersi dalle accuse e dai sospetti. Nel frattempo, Roberto, per mantenere alta l’armonia, si dedica con passione alla preparazione di un grande evento di Natale per i dipendenti del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 22–26 dicembre 2025: venerdì 26 dicembre 2025

La settimana si conclude con un momento di svolta: Marcello, stanco della situazione, prende una decisione drastica e inattesa che sconvolge Rosa e l’intera famiglia. Odile riceve una nuova lettera, il cui contenuto misterioso riapre una pista sul suo passato. Infine, Tancredi e Roberto si riuniscono per discutere il futuro a lungo termine e la direzione che dovrà prendere la rivista.

Dove vederla

La soap opera Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 tutti i giorni feriali, a partire dalle ore 16:00. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay.