La programmazione tv per la sera di martedì 23 dicembre 2025 si prepara al Natale con un palinsesto ricco di eventi a tema, film cult e programmi di approfondimento. Su Rai 1 va in onda lo speciale Cena di Natale – La festa della Cucina Italiana, condotto da Antonella Clerici. Rai 2 propone la serie crime FBI: International, mentre Rai 3 dedica la serata al dibattito politico con #Cartabianca. Le reti Mediaset celebrano le feste con i classici Miracolo nella 34ª strada e Mamma ho perso l’aereo. Sky Cinema offre una programmazione completa che include titoli di successo come Ferrari e Past Lives.

Stasera in TV martedì 23 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Cena di Natale – La festa della Cucina Italiana

Antonella Clerici guida la serata evento dedicata alla celebrazione della cucina italiana, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Patrimonio Unesco. Una celebrazione delle tradizioni culinarie e della convivialità.

Rai 2 – 21:20 – FBI: International – Episodio "La taglia"

La serie crime prosegue con un nuovo episodio in cui la squadra di agenti speciali deve indagare su un complesso caso internazionale che coinvolge l’estradizione di un criminale.

Rai 3 – 21:20 – #Cartabianca

Bianca Berlinguer conduce il talk show, affrontando temi di attualità, politica e società, con la partecipazione di ospiti in studio e dibattiti accesi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – Miracolo nella 34ª strada

Classico natalizio che racconta la magia e la fede in Babbo Natale, ideale per l’atmosfera delle feste.

Italia 1 – 21:20 – Mamma ho perso l'aereo

Cult natalizio con Macaulay Culkin. Un film che diverte intere generazioni con le avventure del piccolo Kevin lasciato a casa da solo.

Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro

Mario Giordano conduce il programma d’inchieste, affrontando temi di politica, società e sicurezza con il suo taglio polemico e diretto.

La7 – 21:15 – DiMartedì

Giovanni Floris conduce il talk di approfondimento, analizzando i principali temi di politica e attualità con ospiti e reportage.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese.

Nove – 21:25 – Little Big Italy

Francesco Panella prosegue il suo viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo.

I film di questa sera in tv martedì 23 dicembre 2025

Canale 20 – 21:10 – Fast & Furious 7

Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.

Iris – 21:00 – Heat – La sfida

Thriller cult con Al Pacino e Robert De Niro.

Cine34 – 21:00 – Il bisbetico domato

Commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti.

Rai Movie – 21:10 – Room

Dramma intenso. Una madre e un bambino tentano la fuga dalla stanza in cui sono prigionieri.

Rai 4 – 21:20 – Bullet to the Head

Action con Sylvester Stallone e Jason Momoa.

Rai 5 – 21:20 – Concerto di Natale

Concerto sinfonico e corale per celebrare le festività.

Cielo – 21:20 – Film cult internazionale

Appuntamento con un classico del cinema internazionale.

TwentySeven – 21:15 – Commedia family

Film leggero e divertente per tutta la famiglia.

Tv2000 – 21:40 – Film religioso natalizio

Pellicola dedicata ai temi della fede e del Natale.

I film su Sky martedì 23 dicembre 2025