Stasera in tv martedì 23 dicembre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV martedì 23 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
23 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione tv per la sera di martedì 23 dicembre 2025 si prepara al Natale con un palinsesto ricco di eventi a tema, film cult e programmi di approfondimento. Su Rai 1 va in onda lo speciale Cena di Natale – La festa della Cucina Italiana, condotto da Antonella Clerici. Rai 2 propone la serie crime FBI: International, mentre Rai 3 dedica la serata al dibattito politico con #Cartabianca. Le reti Mediaset celebrano le feste con i classici Miracolo nella 34ª strada e Mamma ho perso l’aereo. Sky Cinema offre una programmazione completa che include titoli di successo come Ferrari e Past Lives.

Stasera in TV martedì 23 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Cena di Natale – La festa della Cucina Italiana
    Antonella Clerici guida la serata evento dedicata alla celebrazione della cucina italiana, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Patrimonio Unesco. Una celebrazione delle tradizioni culinarie e della convivialità.
  • Rai 2 – 21:20 – FBI: International – Episodio “La taglia”
    La serie crime prosegue con un nuovo episodio in cui la squadra di agenti speciali deve indagare su un complesso caso internazionale che coinvolge l’estradizione di un criminale.
  • Rai 3 – 21:20 – #Cartabianca
    Bianca Berlinguer conduce il talk show, affrontando temi di attualità, politica e società, con la partecipazione di ospiti in studio e dibattiti accesi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:20 – Miracolo nella 34ª strada
    Classico natalizio che racconta la magia e la fede in Babbo Natale, ideale per l’atmosfera delle feste.
  • Italia 1 – 21:20 – Mamma ho perso l’aereo
    Cult natalizio con Macaulay Culkin. Un film che diverte intere generazioni con le avventure del piccolo Kevin lasciato a casa da solo.
  • Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro
    Mario Giordano conduce il programma d’inchieste, affrontando temi di politica, società e sicurezza con il suo taglio polemico e diretto.
  • La7 – 21:15 – DiMartedì
    Giovanni Floris conduce il talk di approfondimento, analizzando i principali temi di politica e attualità con ospiti e reportage.
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
    Torna il celebre talent show culinario con lo chef Alessandro Borghese.
  • Nove – 21:25 – Little Big Italy
    Francesco Panella prosegue il suo viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo.

I film di questa sera in tv martedì 23 dicembre 2025

  • Canale 20 – 21:10 – Fast & Furious 7
    Azione ad alta velocità con Vin Diesel e il suo team.
  • Iris – 21:00 – Heat – La sfida
    Thriller cult con Al Pacino e Robert De Niro.
  • Cine34 – 21:00 – Il bisbetico domato
    Commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti.
  • Rai Movie – 21:10 – Room 
    Dramma intenso. Una madre e un bambino tentano la fuga dalla stanza in cui sono prigionieri.
  • Rai 4 – 21:20 – Bullet to the Head
    Action con Sylvester Stallone e Jason Momoa.
  • Rai 5 – 21:20 – Concerto di Natale
    Concerto sinfonico e corale per celebrare le festività.
  • Cielo – 21:20 – Film cult internazionale
    Appuntamento con un classico del cinema internazionale.
  • TwentySeven – 21:15 – Commedia family
    Film leggero e divertente per tutta la famiglia.
  • Tv2000 – 21:40 – Film religioso natalizio
    Pellicola dedicata ai temi della fede e del Natale.

I film su Sky martedì 23 dicembre 2025

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – Ferrari
    Biopic di Michael Mann con Adam Driver.
  • Sky Cinema Due – 21:15 – Past Lives
    Dramma romantico candidato agli Oscar.
  • Sky Cinema Collection – 21:00 – Harry Potter e la pietra filosofale
    Primo capitolo della saga di J.K. Rowling.
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Encanto
    Film Disney d’animazione ambientato in Colombia.
  • Sky Cinema Action – 21:00 – Fast & Furious 9
    Azione con Vin Diesel.
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Little Things
    Thriller con Denzel Washington.
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – Notting Hill
    Commedia romantica con Julia Roberts.
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – House of Gucci
    Ridley Scott racconta la storia della famiglia Gucci.
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – Me Contro Te – Vacanze in Transilvania
    Commedia per famiglie.
  • Sky Cinema Premiere – 21:15 – Anora
    Una giovane sex worker di Brooklyn vede la chance di cambiare vita.

 

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.