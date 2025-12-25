Stasera in tv venerdì 26 dicembre 2025
Stasera in TV venerdì 26 dicembre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

La programmazione tv per la sera di venerdì 26 dicembre 2025, giorno di Santo Stefano, offre un palinsesto ricco di eventi musicali, film cult per la famiglia e grandi classici del cinema. Su Rai 1 va in onda lo speciale Le Note del Natale, un concerto dedicato alle feste. Rai 2 propone il live action Disney La Bella e la Bestia, mentre Rai 3 trasmette la commedia italiana Papà scatenato. Le reti Mediaset celebrano il periodo festivo con la commedia Il primo Natale su Canale 5 e il cult Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1. I canali tematici offrono una ricca selezione di cinema, tra cui Blade Runner, Sherlock Holmes – Gioco di ombre e il film di James Bond Spectre.

Stasera in TV venerdì 26 dicembre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Le Note del Natale (Intrattenimento)
    Concerto speciale dedicato al Natale, con esibizioni di artisti italiani e internazionali e l’Orchestra Sinfonica.
  • Rai 2 – 21:35 – La Bella e la Bestia (2017) (Film)
    Film live action Disney con Emma Watson. Un classico intramontabile che mescola magia, musica e romanticismo.
  • Rai 3 – 21:25 – Papà scatenato (Film)
    Commedia italiana che vede i protagonisti alle prese con dinamiche familiari caotiche e divertenti.
  • Rai 4 – 21:20 – Una coppia esplosiva (Film)
    Action-comedy che omaggia la carriera di Jackie Chan, con acrobazie e umorismo.
  • Rai 5 – 21:21 – Kilimangiaro Collection (Intrattenimento)
    Il meglio dei viaggi, delle culture e delle bellezze naturali del mondo.
  • Rai Movie – 21:10 – Hollywood Party (Film)
    Commedia cult. Un attore indiano si ritrova involontariamente coinvolto in una festa sfrenata.
  • Rai Premium – 21:20 – Sandokan (Serie TV)
    Replica di un episodio della serie evento con Can Yaman.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:34 – Notting Hill (Film)
    Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.
  • Canale 5 – 21:20 – Il primo Natale (Film con Ficarra e Picone)
    Commedia italiana che segue le avventure di due amici che si ritrovano, per magia, nella Palestina del I secolo.
  • Italia 1 – 21:29 – Harry Potter e la camera dei segreti (Film cult)
    Il secondo capitolo della saga di J.K. Rowling.
  • La7 – 21:15 – The Millionaire (Film)
    Film drammatico che ha vinto numerosi premi Oscar.
  • TV8 – 21:30 – Spectre (Film di James Bond)
    Avventura e spionaggio con Daniel Craig nei panni di James Bond.
  • Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)
    Il meglio della satira e delle imitazioni di Maurizio Crozza.
  • Canale 20 – 21:10 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Film)
    Action e mistero con Robert Downey Jr. e Jude Law.
  • Iris – 21:13 – Blade Runner (Film cult)
    Capolavoro di fantascienza diretto da Ridley Scott.
  • Cine34 – 21:00 – Selvaggi (Film – Prima TV)
    Commedia corale di Carlo Vanzina, in prima visione.

I film di questa sera in tv venerdì 26 dicembre 2025

  • Cielo – 21:20 – Rain Man: L’uomo della pioggia
    Dramma che ha vinto numerosi Oscar, con Dustin Hoffman e Tom Cruise.
  • TV2000 – 21:05 – Viaggio a Betlemme
    Film a tema religioso e storico.
  • La7 Cinema – 21:15 – Incantesimo napoletano
    Commedia italiana ambientata a Napoli.
  • Real Time – 21:35 – Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro
    Factual che segue le persone che acquistano e ristrutturano case in Sicilia.
  • Food Network – 20:30 – Cake Star – Pasticcerie in sfida
    Gara culinaria tra pasticcerie.
  • Focus – 21:20 – Boom: l’Italia della 600 (Documentario)
    Documentario sulla storia sociale ed economica dell’Italia.
  • Discovery – 21:10 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman
    Docu-reality sulla ricerca dell’oro in Alaska.
  • Giallo – 21:10 – Jacobs: un veterinario per agente (Serie TV)
    Serie tv crime.
  • DMAX – 21:40 – Stop! Border Control: Roma Fiumicino
    Docu-reality sulle operazioni di controllo alle frontiere.

