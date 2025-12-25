La programmazione tv per la sera di venerdì 26 dicembre 2025, giorno di Santo Stefano, offre un palinsesto ricco di eventi musicali, film cult per la famiglia e grandi classici del cinema. Su Rai 1 va in onda lo speciale Le Note del Natale, un concerto dedicato alle feste. Rai 2 propone il live action Disney La Bella e la Bestia, mentre Rai 3 trasmette la commedia italiana Papà scatenato. Le reti Mediaset celebrano il periodo festivo con la commedia Il primo Natale su Canale 5 e il cult Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1. I canali tematici offrono una ricca selezione di cinema, tra cui Blade Runner, Sherlock Holmes – Gioco di ombre e il film di James Bond Spectre.

Stasera in TV venerdì 26 dicembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – Le Note del Natale (Intrattenimento)

Concerto speciale dedicato al Natale, con esibizioni di artisti italiani e internazionali e l’Orchestra Sinfonica.

Rai 2 – 21:35 – La Bella e la Bestia (2017) (Film)

Film live action Disney con Emma Watson. Un classico intramontabile che mescola magia, musica e romanticismo.

Rai 3 – 21:25 – Papà scatenato (Film)

Commedia italiana che vede i protagonisti alle prese con dinamiche familiari caotiche e divertenti.

Rai 4 – 21:20 – Una coppia esplosiva (Film)

Action-comedy che omaggia la carriera di Jackie Chan, con acrobazie e umorismo.

Rai 5 – 21:21 – Kilimangiaro Collection (Intrattenimento)

Il meglio dei viaggi, delle culture e delle bellezze naturali del mondo.

Rai Movie – 21:10 – Hollywood Party (Film)

Commedia cult. Un attore indiano si ritrova involontariamente coinvolto in una festa sfrenata.

Rai Premium – 21:20 – Sandokan (Serie TV)

Replica di un episodio della serie evento con Can Yaman.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:34 – Notting Hill (Film)

Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.

Canale 5 – 21:20 – Il primo Natale (Film con Ficarra e Picone)

Commedia italiana che segue le avventure di due amici che si ritrovano, per magia, nella Palestina del I secolo.

Italia 1 – 21:29 – Harry Potter e la camera dei segreti (Film cult)

Il secondo capitolo della saga di J.K. Rowling.

La7 – 21:15 – The Millionaire (Film)

Film drammatico che ha vinto numerosi premi Oscar.

TV8 – 21:30 – Spectre (Film di James Bond)

Avventura e spionaggio con Daniel Craig nei panni di James Bond.

Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)

Il meglio della satira e delle imitazioni di Maurizio Crozza.

Canale 20 – 21:10 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Film)

Action e mistero con Robert Downey Jr. e Jude Law.

Iris – 21:13 – Blade Runner (Film cult)

Capolavoro di fantascienza diretto da Ridley Scott.

Cine34 – 21:00 – Selvaggi (Film – Prima TV)

Commedia corale di Carlo Vanzina, in prima visione.

I film di questa sera in tv venerdì 26 dicembre 2025