La programmazione tv per la sera di venerdì 26 dicembre 2025, giorno di Santo Stefano, offre un palinsesto ricco di eventi musicali, film cult per la famiglia e grandi classici del cinema. Su Rai 1 va in onda lo speciale Le Note del Natale, un concerto dedicato alle feste. Rai 2 propone il live action Disney La Bella e la Bestia, mentre Rai 3 trasmette la commedia italiana Papà scatenato. Le reti Mediaset celebrano il periodo festivo con la commedia Il primo Natale su Canale 5 e il cult Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1. I canali tematici offrono una ricca selezione di cinema, tra cui Blade Runner, Sherlock Holmes – Gioco di ombre e il film di James Bond Spectre.
Stasera in TV venerdì 26 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Le Note del Natale (Intrattenimento)
Concerto speciale dedicato al Natale, con esibizioni di artisti italiani e internazionali e l’Orchestra Sinfonica.
- Rai 2 – 21:35 – La Bella e la Bestia (2017) (Film)
Film live action Disney con Emma Watson. Un classico intramontabile che mescola magia, musica e romanticismo.
- Rai 3 – 21:25 – Papà scatenato (Film)
Commedia italiana che vede i protagonisti alle prese con dinamiche familiari caotiche e divertenti.
- Rai 4 – 21:20 – Una coppia esplosiva (Film)
Action-comedy che omaggia la carriera di Jackie Chan, con acrobazie e umorismo.
- Rai 5 – 21:21 – Kilimangiaro Collection (Intrattenimento)
Il meglio dei viaggi, delle culture e delle bellezze naturali del mondo.
- Rai Movie – 21:10 – Hollywood Party (Film)
Commedia cult. Un attore indiano si ritrova involontariamente coinvolto in una festa sfrenata.
- Rai Premium – 21:20 – Sandokan (Serie TV)
Replica di un episodio della serie evento con Can Yaman.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:34 – Notting Hill (Film)
Commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant.
- Canale 5 – 21:20 – Il primo Natale (Film con Ficarra e Picone)
Commedia italiana che segue le avventure di due amici che si ritrovano, per magia, nella Palestina del I secolo.
- Italia 1 – 21:29 – Harry Potter e la camera dei segreti (Film cult)
Il secondo capitolo della saga di J.K. Rowling.
- La7 – 21:15 – The Millionaire (Film)
Film drammatico che ha vinto numerosi premi Oscar.
- TV8 – 21:30 – Spectre (Film di James Bond)
Avventura e spionaggio con Daniel Craig nei panni di James Bond.
- Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)
Il meglio della satira e delle imitazioni di Maurizio Crozza.
- Canale 20 – 21:10 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre (Film)
Action e mistero con Robert Downey Jr. e Jude Law.
- Iris – 21:13 – Blade Runner (Film cult)
Capolavoro di fantascienza diretto da Ridley Scott.
- Cine34 – 21:00 – Selvaggi (Film – Prima TV)
Commedia corale di Carlo Vanzina, in prima visione.
I film di questa sera in tv venerdì 26 dicembre 2025
- Cielo – 21:20 – Rain Man: L’uomo della pioggia
Dramma che ha vinto numerosi Oscar, con Dustin Hoffman e Tom Cruise.
- TV2000 – 21:05 – Viaggio a Betlemme
Film a tema religioso e storico.
- La7 Cinema – 21:15 – Incantesimo napoletano
Commedia italiana ambientata a Napoli.
- Real Time – 21:35 – Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro
Factual che segue le persone che acquistano e ristrutturano case in Sicilia.
- Food Network – 20:30 – Cake Star – Pasticcerie in sfida
Gara culinaria tra pasticcerie.
- Focus – 21:20 – Boom: l’Italia della 600 (Documentario)
Documentario sulla storia sociale ed economica dell’Italia.
- Discovery – 21:10 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman
Docu-reality sulla ricerca dell’oro in Alaska.
- Giallo – 21:10 – Jacobs: un veterinario per agente (Serie TV)
Serie tv crime.
- DMAX – 21:40 – Stop! Border Control: Roma Fiumicino
Docu-reality sulle operazioni di controllo alle frontiere.
