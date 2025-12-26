Nella notte italiana fra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre è rilasciata la parte 2 di Stranger Things 5. L’acclamata serie tv è proposta, come di consueto, su Netflix.

Stranger Things 5 parte 2, regista e dove è girata

Con la parte 2, dunque, si avvia verso la conclusione la serie tv Stranger Things. La quinta stagione, nata da una idea originale dei fratelli Matt e Ross Duffer, ha debuttato, con le prime quattro puntate, lo scorso novembre.

Nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre, a cavallo fra Natale e Santo Stefano, Netflix ha deciso di pubblicare altri tre appuntamenti. Essi si intitolano La scossa, La fuga da Camazotz ed Il ponte ed hanno una durata rispettivamente di 68 minuti, 75 minuti e 66 minuti. Il prossimo 1° gennaio, infine, è rilasciata la nona ed ultima puntata.

Nella parte 2 di Stranger Things, la regia è di Frank Darabont, Shawn Levy e dei già citati fratelli Duffer. Le riprese si sono concentrate in Georgia.

Stranger Things 5 parte 2, la trama

La parte 2 di Stranger Things 5 continua la trama dall’esatto punto dal quale si era interrotta nel precedente ciclo di puntate. La città di Hawkins, infatti, deve fare i conti con il terribile attacco di Vecna e dei demogorgoni, che hanno causato varie vittime fra i militari che presiedono il centro e che sono riusciti a rapire svariati bambini, portandoli nel Sottosopra.

La principale curiosità, però, è legata a Will. Il ragazzo, infatti, ha scoperto di avere la capacità di entrare nella mente di Vecna, caratteristica che ha utilizzato per provare ad anticipare le mosse dell’antagonista. Vedendo le persone a lui più care a rischio morte, però, il protagonista ha stupito tutti, facendo uso dei superpoteri che, fino a questo momento, si credevano essere in possesso solo di Undici.

Spoiler finale

Ma se nel mondo reale la situazione è grave, lo stesso si può dire del Sottosopra. Nella parte 2 di Stranger Things 5, infatti, Undici e Hopper hanno trovato, nel laboratorio, Kali e la protagonista proverà, nei prossimi appuntamenti, a convincerla a stare dalla parte giusta nella lotta definitiva contro Vecna.

Nancy, Dustin, Steve e Jonathan, invece, sono ancora bloccati. Sono attese delle importanti novità, infine, per Max e Holly. Le due giovani sono bloccate nella mente di Henry e sono disposte a tutto pur di provare a tornare alla realtà. Nel mondo esterno, tuttavia, Lucas deve tentare a tutti i costi di proteggere Max, ricoverata in ospedale in coma.

Stranger Things 5 parte 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la parte 2 di Stranger Things 5.