La programmazione di stasera in tv sabato 27 dicembre 2025 porta in prima serata un mix perfetto di film, serie tv, intrattenimento e speciali natalizi. Il palinsesto offre opzioni per tutta la famiglia, mantenendo viva l’atmosfera delle feste. Su Rai 1 va in onda la magia del circo internazionale con la prima serata del 47° Festival del Circo di Montecarlo. Nel frattempo, Rai 2 propone l’azione adrenalinica con un nuovo episodio di S.W.A.T., mentre Rai 3 trasmette il cinema d’autore con La città ideale. Le reti Mediaset rispondono alternando grandi classici del cinema, show musicali e commedie divertenti, inoltre i canali tematici offrono una programmazione ricca e variegata per gli appassionati di ogni genere.

Stasera in TV sabato 27 dicembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai dedica la serata allo spettacolo puro. Il Festival del Circo di Montecarlo porta sullo schermo i migliori acrobati, clown e domatori del mondo, che si esibiscono davanti alla famiglia reale monegasca. Tuttavia, chi preferisce le storie di tensione potrà sintonizzarsi su Rai 2. Qui, la squadra S.W.A.T. affronta nuove minacce urbane a Los Angeles. D’altra parte, Rai 3 offre una riflessione sociale con La città ideale, dove Luigi Lo Cascio dirige e interpreta un ecologista che finisce in un incubo giudiziario.

Infine, Rai 4 punta sul thriller gastronomico con The Menu, dove Ralph Fiennes interpreta uno chef inquietante.

Rai 1 – 21:30 – 47° Festival Circo di Montecarlo (Festival – Prima TV)

(Festival – Prima TV) Rai 2 – 21:30 – S.W.A.T. (Serie TV)

(Serie TV) Rai 3 – 21:25 – La città ideale (Film)

(Film) Rai 4 – 21:19 – The Menu (Film)

(Film) Rai 5 – 21:26 – Colpi di Timone (2025) (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Movie – 21:10 – Pinocchio (2002) (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Premium – 20:40 – Natale ai Caraibi (Film)

(Film) Rai Gulp – 20:30 – Mary e lo spirito di mezzanotte (Film)

(Film) Rai YoYo – 20:20 – Il grande Natale degli animali (Film)

(Film) Rai Storia – 21:10 – Radiofreccia (Film)

(Film) Rai Scuola – 21:00 – American Genius: Farnsworth vs Sarnoff (Documentari)

(Documentari) Rai Sport – 20:30 – Sci Alpino – Coppa del Mondo: Super G Maschile (Livigno) (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:30 – News Sommario (News)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 celebra la musica italiana con Il Volo. Il trio vocale intrattiene il pubblico con Tutti per uno: Viaggio nel tempo, ospitando amici e colleghi sul palco. Al contrario, Rete 4 sceglie il mistero classico. Kenneth Branagh dirige e interpreta Hercule Poirot in Assassinio sull’Orient Express, indagando su un omicidio avvenuto sul celebre treno.

Per quanto riguarda i più giovani, Italia 1 trasmette Shrek 2. L’orco verde incontra i suoceri nel regno di Molto Molto Lontano, scatenando situazioni esilaranti. Inoltre, TV8 propone una nuova sfida culinaria con Alessandro Borghese, mentre i fan dell’azione automobilistica troveranno pane per i loro denti su Canale 20 con 2 Fast 2 Furious.

Rete 4 – 21:34 – Assassinio sull’Orient Express (Film)

(Film) Canale 5 – 21:55 – Il Volo – Tutti per uno: Viaggio nel tempo (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Italia 1 – 21:31 – Shrek 2 (Film)

(Film) La7 – 21:15 – Il club delle prime mogli (Film)

(Film) TV8 – 21:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento – Prima TV)

(Intrattenimento – Prima TV) Nove – 21:30 – Lezioni private (Informazione)

(Informazione) Canale 20 – 21:10 – 2 Fast 2 Furious (Film)

(Film) Iris – 21:14 – I.T. – Una mente pericolosa (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:14 – Affittasi ladra (Film)

(Film) La5 – 21:08 – L’anno senza Babbo Natale (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Mediaset Extra – 20:05 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:05 – Blade (Film)

(Film) Top Crime – 21:13 – Poirot: Memorie di un delitto (Film)

I film di questa sera in tv sabato 27 dicembre 2025

I canali tematici offrono ulteriori alternative interessanti. Ad esempio, Cine34 presenta in prima visione la serie Il conte di Montecristo, rivisitando un classico della letteratura. Simultaneamente, Italia 2 dedica la serata all’horror d’azione con Blade, dove Wesley Snipes caccia i vampiri. Dunque, la scelta spazia dai documentari su Focus all’animazione su Boing, garantendo intrattenimento per ogni fascia d’età.