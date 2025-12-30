La programmazione di stasera in tv martedì 30 dicembre 2025 offre un palinsesto ricco e variegato, ideale per trascorrere la penultima serata dell’anno in compagnia del piccolo schermo. Le reti televisive propongono un mix equilibrato di film emozionanti, serie tv avvincenti e approfondimenti d’attualità. Su Rai 1 debutta una nuova storia della collana Purché finisca bene, mentre Canale 5 punta sulla serialità internazionale. Inoltre, non mancano i grandi classici natalizi su Italia 1 e l’informazione politica su Rete 4. Dunque, ecco la guida completa per orientarsi tra i canali e scegliere cosa guardare.

Stasera in TV martedì 30 dicembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai regala una serata all’insegna del romanticismo e della commedia con La voce di Cupido, un nuovo capitolo del ciclo “Purché finisca bene”. La trama segue una coppia alle prese con imprevisti sentimentali che metteranno a dura prova il loro legame. Al contrario, Rai 2 sceglie l’adrenalina pura con la squadra di F.B.I. International, che indaga su crimini complessi oltre i confini americani.

Nel frattempo, Rai 3 trasmette Un anno difficile. I registi di “Quasi Amici” dirigono questa commedia brillante e sociale, dove due truffatori indebitati si uniscono a un gruppo di attivisti climatici per scroccare cibo, trovando però qualcosa di più profondo. Infine, Rai 4 propone il mistero con Assassinio a Venezia, dove Kenneth Branagh interpreta Hercule Poirot in una cupa indagine durante una seduta spiritica.

Rai 1 – 21:30 – Purché finisca bene – La voce di Cupido (Serie TV – Prima TV)

(Serie TV – Prima TV) Rai 2 – 21:00 – La casa dei fantasmi (film TV – Prima TV)

(film TV – Prima TV) Rai 3 – 21:20 – Un anno difficile (Film)

(Film) Rai 4 – 21:17 – Assassinio a Venezia (Film)

(Film) Rai 5 – 21:21 – Broken Trail – Un viaggio pericoloso (Film)

(Film) Rai Movie – 21:10 – Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Un bebè per Natale (Film)

(Film) Rai Gulp – 20:30 – Braccialetti rossi (Serie TV)

(Serie TV) Rai YoYo – 21:00 – Masha e Orso (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – Un’Epoca Nuova – Tabù. Il Comune Senso del Pudore (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Scuola – 21:30 – Racconti di Scienza Ep. 3 – Lo Strabiliant (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Sport – 20:20 – Pallavolo: Coppa Italia Del Monte 2025–2026 – Quarti: Perugia–Civitanova (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Mediaset risponde con una controprogrammazione forte. Canale 5 trasmette la serie drammatica Io sono Farah, che racconta la lotta di una donna per la sopravvivenza e la giustizia. Tuttavia, la vera star della serata è su Italia 1. Infatti, la rete giovane ripropone il cult assoluto Mamma, ho perso l’aereo. Il piccolo Kevin McCallister difende la sua casa dai ladri Harry e Marv, garantendo risate per tutta la famiglia.

Per quanto riguarda l’attualità, Giuseppe Brindisi conduce su Rete 4 una nuova puntata di Zona Bianca, analizzando i fatti politici della settimana e le prospettive per il nuovo anno. Inoltre, TV8 offre la magia delle feste con Un principe sotto l’albero, una storia d’amore a sfondo reale. Simultaneamente, sul Nove, Maurizio Battista intrattiene il pubblico con il suo show comico Risate sotto l’albero.

Rete 4 – 21:33 – Zona Bianca (Informazione – Prima TV)

(Informazione – Prima TV) Canale 5 – 21:25 – Io sono Farah (Serie TV)

(Serie TV) Italia 1 – 21:23 – Mamma, ho perso l’aereo (Film)

(Film) La7 – 21:15 – Deep Water (Film)

(Film) TV8 – 21:30 – Un principe sotto l’albero (Film)

(Film) Nove – 21:30 – Maurizio Battista – Risate sotto l’albero (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Canale 20 – 21:09 – Godzilla II – King of the Monsters (Film)

(Film) Iris – 21:13 – Il grande giorno di Jim Flagg (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:18 – Out of Sight – Gli opposti si attraggono (Film)

(Film) La5 – 21:08 – La piccola principessa (Film)

(Film) Mediaset Extra – 20:07 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:03 – American Pie – Il manuale del s *o** (Film)

*o** (Film) Top Crime – 21:13 – Chicago P.D. (Serie TV)

I film di questa sera in tv martedì 30 dicembre 2025

I canali tematici soddisfano ogni passione cinematografica. Ad esempio, Canale 20 scatena i mostri con Godzilla II – King of the Monsters, offrendo effetti speciali spettacolari. Parallelamente, Cielo propone l’azione comica di Come ti ammazzo il bodyguard, con la coppia esplosiva formata da Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

D’altra parte, chi ama i musical troverà un capolavoro su TV2000 con My Fair Lady, con l’indimenticabile Audrey Hepburn. Pertanto, la scelta spazia dai documentari naturalistici su Focus alle serie investigative su Giallo, coprendo ogni genere.

Cielo – 21:20 – Come ti ammazzo il bodyguard

TV2000 – 21:05 – My Fair Lady

La7 Cinema – 21:15 – Senti chi parla 2

Cine34 – 21:00 – Din Don – Bianco Natale

Focus – 21:20 – Le più grandi meraviglie naturali del mondo (Documentari)

(Documentari) Discovery – 21:10 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

Giallo – 21:10 – The Chelsea Detective (Serie TV)

(Serie TV) Boing – 21:40 – Doraemon

K2 – 21:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

Frisbee – 21:00 – Curioso come George

Boing Plus – 20:40 – Teen Titans Go!

Cartoonito – 21:25 – Hey Duggee

Super! – 20:50 – A casa dei Loud

DMAX – 21:40 – Real TV: crimini di strada

Motor Trend – 20:35 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 20:40 – In cammino tra i laghetti – Cama

RSI LA2 – 20:10 – Hockey: Coppa Spengler 2025

I programmi Sky martedì 30 dicembre 2025

La piattaforma Sky arricchisce l’offerta serale con grandi show e prime visioni. Alessandro Borghese guida gli spettatori alla scoperta di nuovi sapori, mentre Sky Serie lancia in prima tv The Rainmaker, l’atteso legal drama tratto dal romanzo di John Grisham.