Martedì 30 dicembre, Sky Atlantic propone la seconda puntata della serie tv Amadeus. Il titolo è proposto alle ore 21:20 circa.

Amadeus serie tv seconda puntata, regista e dove è girata

Realizzata da Two Cities Television e Sky Studios, la trama, ideata e scritta da Joe Barton, è basata sull’omonimo film del 1984 di Miloš Forman e sull’opera teatrale di Peter Shaffer. La regia è a cura di Julian Farino ed Alice Seabirght. Nonostante l’intera vicenda sia ambientata a Vienna, le riprese si sono svolte soprattutto a Budapest.

In totale, la serie tv evento è composta da cinque puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Oltre che in televisione, è possibile seguire la produzione in streaming su Sky Go e Now TV.

Amadeus serie tv seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Amadeus, continua la rivalità fra il protagonista e Salieri. Quest’ultimo, infatti, è venuto a conoscenza del nuovo progetto al quale sta lavorando Mozart: l’opera Le Note di Figaro, ispirata ad un’antica pièce francese.

Salieri, nel tentativo di mettere i bastoni fra le ruote a Mozart, svela in anteprima i suoi piani a Giuseppe II. Quest’ultimo, comunque, permette a Mozart che l’opera venga rappresentata, seppur imponendo delle modifiche, che non lasciano particolarmente soddisfatto il personaggio principale.

Amadeus è rinfrancato dall’arrivo del padre, anche se ignora le condizioni economiche sempre più precarie in cui versa.

Spoiler finale

Nella seconda puntata di Amadeus, intanto, la trama procede nel 1787. La vita del protagonista si sta lentamente sgretolando: il vizio dell’alcol è in continuo peggioramento, la sua condizione economica è sempre più grave ed il matrimonio con Costanze è in profonda crisi.

La situazione peggiora ulteriormente quando apprende la notizia della morte di Leopoldo. Sopraffatto dal dolore, si mette a lavoro e compone l’opera Don Giovanni, che è un successo. Salieri, tuttavia, è pronto a sferrare il colpo finale, per tentare di distruggere Mozart e prendere il suo posto all’interno della corte viennese.

Amadeus serie tv seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv intitolata Amadeus.